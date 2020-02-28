Новые обязанности работодателей по воинскому учету

Правительство России выпустило постановление от 06.02.2020 № 103 «О внесении изменений в Положение о воинском учёте».

В чем суть документа?

Уточнён порядок воинского учёта граждан, которые не имеют регистрации по месту жительства и месту пребывания. Введены новые учётные формы. В результате у работодателей появились новые обязанности в области воинского учёта.

Почему обновились правила военучета?

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Изменения направлены на реализацию норм Федерального закона от 06.02.2019 № 8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которым аналогичные поправки введены на законодательном уровне. Постановлением Правительства РФ установлен механизм реализации этих новшеств.

Каковы новые задачи работодателей?

Работодателей обязали выдавать работникам, не имеющим прописки справки для постановки на воинский учёт.

Поправки устанавливают, что работники, отвечающие за воинский учёт в организации, должны будут выдавать сотрудникам, не имеющим регистрации, сведения по специальной форме для их постановки на воинский учёт по месту пребывания в военных комиссариатах или органах местного самоуправления.

Вручать такой документ надо будет при приёме на работу и увольнении:

— гражданам, подлежащим воинскому учёту и не имеющим регистрации ни по месту жительства, ни по месту пребывания;

— гражданам, прибывшим на место пребывания на срок более 3 месяцев, но в нём не зарегистрировавшимся.

Кто подлежит воинскому учету в организации?

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Воинскому учёту в организациях подлежат:

1) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в запасе;

2) граждане, пребывающие в запасе. Категории граждан, пребывающих в запасе, установлены п. 1 ст. 52 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

Кто не подлежит военучету?

Не подлежат воинскому учёту граждане:

1) освобождённые от исполнения воинской обязанности в соответствии со ст. 23 Закона о воинской обязанности;

2) проходящие военную службу;

3) отбывающие наказание в виде лишения свободы;

4) женского пола, не имеющие военно-учётной специальности;

5) постоянно проживающие за пределами РФ;

6) имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки РФ и Федеральной службы безопасности РФ.

С какими документами придется иметь дело работникам?

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Прибывшие на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющие регистрации по месту пребывания, для постановки на воинский учёт должны оформить заявление по форме согласно приложению № 3, а также получить от работодателя сведения о себе по форме согласно приложению № 2 к новому постановлению.

Куда работникам нести эти документы?

Работники должны будут предъявить эти формы в военкомат.

Какие ещё обязанности есть у работодателей?

Работодатели обязаны направлять в военкомат сведения о приёме и увольнении всех работников, подлежащих воинскому учёту.

Кроме того, при выявлении граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учёте, руководители, другие ответственные за военно-учётную работу должностные лица организаций должны:

— направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о таких случаях;

— вручать таким гражданам направление в военный комиссариат для постановки на воинский учёт.

Какова ответственность за невыполнение обязанностей по воинскому учету?

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За неисполнение обязанностей по воинскому учёту предусмотрена ответственность, в частности, ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ. Руководителя или иное должностное лицо организации за несообщение о приёме на работу или увольнении военнообязанных могут оштрафовать на сумму от 300 до 1000 рублей.

Когда постановление вступает в силу?

Документ вступил в силу 18 февраля 2020 года.