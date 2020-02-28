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Новые обязанности работодателей по воинскому учету

Правительство России выпустило постановление от 06.02.2020 № 103 «О внесении изменений в Положение о воинском учёте».

В чем суть документа?

Уточнён порядок воинского учёта граждан, которые не имеют регистрации по месту жительства и месту пребывания. Введены новые учётные формы. В результате у работодателей появились новые обязанности в области воинского учёта.

Почему обновились правила военучета?

Изменения направлены на реализацию норм Федерального закона от 06.02.2019 № 8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которым аналогичные поправки введены на законодательном уровне. Постановлением Правительства РФ установлен механизм реализации этих новшеств.

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Каковы новые задачи работодателей?

Работодателей обязали выдавать работникам, не имеющим прописки справки для постановки на воинский учёт.

Поправки устанавливают, что работники, отвечающие за воинский учёт в организации, должны будут выдавать сотрудникам, не имеющим регистрации, сведения по специальной форме для их постановки на воинский учёт по месту пребывания в военных комиссариатах или органах местного самоуправления.

Вручать такой документ надо будет при приёме на работу и увольнении:

— гражданам, подлежащим воинскому учёту и не имеющим регистрации ни по месту жительства, ни по месту пребывания;

— гражданам, прибывшим на место пребывания на срок более 3 месяцев, но в нём не зарегистрировавшимся.

Кто подлежит воинскому учету в организации?

Воинскому учёту в организациях подлежат:

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1) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учёте и не пребывающие в запасе;

2) граждане, пребывающие в запасе. Категории граждан, пребывающих в запасе, установлены п. 1 ст. 52 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

Кто не подлежит военучету?

Не подлежат воинскому учёту граждане:

1) освобождённые от исполнения воинской обязанности в соответствии со ст. 23 Закона о воинской обязанности;

2) проходящие военную службу;

3) отбывающие наказание в виде лишения свободы;

4) женского пола, не имеющие военно-учётной специальности;

5) постоянно проживающие за пределами РФ;

6) имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки РФ и Федеральной службы безопасности РФ.

С какими документами придется иметь дело работникам?

Прибывшие на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющие регистрации по месту пребывания, для постановки на воинский учёт должны оформить заявление по форме согласно приложению № 3, а также получить от работодателя сведения о себе по форме согласно приложению № 2 к новому постановлению.

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Куда работникам нести эти документы?

Работники должны будут предъявить эти формы в военкомат.

Какие ещё обязанности есть у работодателей?

Работодатели обязаны направлять в военкомат сведения о приёме и увольнении всех работников, подлежащих воинскому учёту.

Кроме того, при выявлении граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учёте, руководители, другие ответственные за военно-учётную работу должностные лица организаций должны:

— направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о таких случаях;

— вручать таким гражданам направление в военный комиссариат для постановки на воинский учёт.

Какова ответственность за невыполнение обязанностей по воинскому учету?

За неисполнение обязанностей по воинскому учёту предусмотрена ответственность, в частности, ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ. Руководителя или иное должностное лицо организации за несообщение о приёме на работу или увольнении военнообязанных могут оштрафовать на сумму от 300 до 1000 рублей.

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Когда постановление вступает в силу?

Документ вступил в силу 18 февраля 2020 года.

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