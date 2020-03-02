Какие товары больше всего подорожают из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса привела к остановке китайских предприятий. Миллионы людей временно оказались без работы. Может ли это привести к дефициту товаров в России и как на это отреагируют цены?

Как и предупреждали представители Всемирной организации здравоохранения, эпидемия коронавируса, начавшаяся в китайском Ухане, постепенно распространяется по миру. За два месяца заболевшие были зарегистрированы уже в 36 странах, а их число, по последним данным, превысило 82 тыс. человек. Пока болезнь затронула в основном жителей азиатских стран. В самом Китае, как сообщает газета South China Morning Post, число больных составило более 78 тыс. человек, 2 700 из них умерли.

Чтобы не допустить распространения инфекции, власти Китая в начале года ввели карантин и приостановили работу промышленных предприятий. При этом, сообщает BBC со ссылкой на Китайскую ассоциацию малых и средних компаний, из-за больших долгов малый бизнес в стране, на долю которого приходится 60% ВВП, оказался на грани краха.

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Все это, считают эксперты, может привести к заметному спаду производства в Китае.

По оценке Bloomberg, индекс деловой активности (PMI), публикация которого намечена на 29 февраля, может обновить исторический минимум — 45,1 пункта против 50 пунктов в январе. Экономисты Standard Chartered Bank более пессимистичны, прогнозируя падение PMI Китая до 36 пунктов.

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Однако, по сообщениям китайских СМИ, на многих предприятиях по-прежнему не хватает рабочих рук, и выпуск продукции ограничен. Согласно отчету Bloomberg Economics, уровень загрузки китайских предприятий в феврале составлял 50–60%. «Длительный простой фабрик может вызвать проблемы на долговом, денежном рынке Китая. Инфляция в Китае уже подскочила к 5,4%. Рост выше 6% чреват не просто замедлением роста, а торможением экономики», — предупреждает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Некоторые эксперты опасаются, что меры, которые принимают китайские власти для поддержки экономики, могут иметь обратный эффект и привести к еще большему распространению инфекции во всем Азиатском регионе. Под угрозой Япония и Южная Корея, где было зафиксировано порядка 2 тыс. заболевших. «Эпидемия может достигнуть нового пика после возвращения людей на работу», — цитирует Bloomberg слова эксперта по респираторным заболеваниям Чжуна Наньшаня.

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Некоторые ученые не исключают, что вирус Сovid-19 в силу своих особенностей (он может никак не проявляться у заразившегося, но тот при этом будет заражать других) способен вызвать пандемию, в результате которой переболеть могут от 50% до 70% населения земли. Такой мрачный прогноз дал профессор эпидемиологии, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарварда Марк Липситч американскому изданию The Atlantic.

Смартфоном сыт не будешь

Они помогут понять, как коронавирус повлиял на экономику страны и поставки продукции за рубеж. Для России Китай является крупнейшим поставщиком с долей импорта 21%. Изменения в структуре и объеме поставок серьезно повлияют на наш внутренний рынок. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), около половины объема импорта приходится на машины и оборудование, на втором месте — одежда, текстиль и обувь, менее значительные доли занимают продукты питания и комплектующие, например, для автопрома.

Впрочем, данные ФТС только отчасти говорят о том, какие сегменты нашей экономики зависят от китайского импорта. Во-первых, часть произведенных в Китае товаров поступает к нам через другие страны, а во-вторых, таможенная статистика не позволяет понять, какие конкретно производства задействованы в технологической цепочке. Скажем, значительную часть в статье «Машины, оборудование и аппаратура» занимают закупки компьютерной техники, смартфонов и гаджетов. А в числе прочей продукции машиностроения в Россию ввозятся комплектующие для грузовиков КамАЗ. На прошлой неделе стало известно, что в ПАО «КАМАЗ» могут ввести неполную рабочую неделю из-за снижения поставок из Китая.

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Другой пример — китайские овощи и фрукты, импорт которых, по данным ФТС, не превышает 2–3%, но от поставок которых зависят целые регионы. В середине февраля ТАСС сообщил, что из-за снижения поставок овощей из Китая выросли цены в магазинах в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Особенно резко поднялась стоимость огурцов, помидоров и сладкого перца, ввозить которые начали из более дальних стран вроде Турции или Азербайджана.

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В конце января газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что некоторые производители, включая Apple, Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, начали переносить сроки поставок телефонов в Россию. Но сами продавцы проблем не фиксируют. «Все поставки выполняются согласно обязательствам партнеров. Кроме того, мы имеем достаточное количество запасов продукции, поэтому не предвидим дефицита товаров», — заявили Банки.ру в пресс-службе «Связного». О том, что продажи гаджетов идут в штатном режиме, также сообщили в компании «Билайн».

Дефицит все же возможен

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— это основные товары потребительского импорта из Китая, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Страна закупает их ежегодно на сумму 10 млрд долларов, что составляет пятую часть ввозимых в страну китайских товаров. «Нарушения в системе мирового производства и транспортировки создают предпосылки для возможного дефицита в будущем», — полагает она, указывая при этом, что у китайских компаний зачастую есть склады, задача которых состоит в том, чтобы компенсировать нехватку поставок. С другой стороны, не исключает Орлова, возможно сокращение спроса на товары китайского производства, а поскольку в ряде сегментов китайские производители занимали доминирующее место, в результате это негативно отразится на потребительском спросе.

Что с продуктами, одеждой и обувью? Как полагает большинство опрошенных экспертов, поскольку их доля не так и высока, ретейлеры могут решить проблему дефицита, просто поменяв поставщиков. О приостановке поставок китайских фруктов и овощей из Китая уже объявили некоторые крупные игроки. В частности, напоминает аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, сеть «Магнит» планирует закупать больше продукции в Марокко, Израиле и Турции, а также у российских производителей. Поиском новых поставщиков занимается и X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель»).

«Чтобы сохранить объемы продаж, производители будут искать возможность перенести заказы в другие страны Юго-Восточной Азии и сдерживать рост цен», — считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. По его мнению, часть покупателей может переориентироваться на более дорогую продукцию — скажем, европейскую или австралийско-новозеландскую. Кроме того, говорит аналитик, многие промышленные товары не являются предметами первой необходимости: «Подарки к 8 Марта уже давно заказаны, а с остальными покупками можно подождать».

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Однако все эти меры помогут предотвратить дефицит товаров, только если меры по борьбе с коронавирусом окажутся эффективными. «Если распространение коронавируса приведет к масштабной пандемии в мире, которая затронет логистические поставки продукции не только из Китая, но и из других стран, то дефицит возможен», — полагает Сергей Дейнека. Особенно это коснется, например тех же смартфонов. Аналитик ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова говорит, что, по данным мировых производителей электроники, из-за коронавируса в течение всего года могут задерживаться экспортные поставки электроники из Китая, в среднем на 5–6 недель. «Никто не ожидает их полного прекращения», — указывает она.

Но даже временные перебои с поставками могут повлиять на предложение электроники и бытовой техники на рынке и в конечном счете на цены.

В частности, считает Мильчакова, цены могут повыситься всего на 2–3% или даже вообще остаться на том же уровне, если вспышка болезни прекратится весной. А вот если китайские производители утратят доли на рынке и их место займут более дорогие бренды, то стоимость смартфонов и гаджетов может подскочить на 10% и более.

Откуда цены растут

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Несмотря на то что эксперты не исключают в будущем небольшого роста цен на некоторые товары, которые Россия закупает в Китае, пока на ситуацию с инфляцией это практически не влияет, указывает начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. С начала года индекс потребительских цен, по данным Росстата, вырос на 0,6%, причем в феврале всего на 0,1%.

По оценке Валерия Вайсберга из ИК «Регион», доля ввозимых непродовольственных товаров за вычетом лекарств, моторного топлива, легковых автомобилей и табака в структуре индекса потребительских цен составляет менее 22%. «Чтобы рост цен на китайский импорт оказал существенное влияние на инфляцию (выше 4%), они должны подняться на 15% и выше», — подсчитал он.

Гораздо более существенное влияние на рост цен в России может оказать бегство инвесторов из рискованных активов. На этой неделе российские фондовые индексы торгуются в минусе, курс доллара поднимался выше 65,7 рубля. «Риск негативного эффекта коронавируса заставляет международных инвесторов продавать рисковые активы и перекладываться в более безопасные вложения. Это оказывает давление на рубль, а снижение курса российской валюты, как известно, находит свое отражение в усилении инфляционного давления в России», — поясняет Михаил Шульгин.

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По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Андрея Мелащенко, для России главным риском является снижение экспорта в Китай.

«Рост неопределенности на рынках способствует ослаблению рубля, что с некоторым лагом, но все же может оказать влияние на динамику инфляции», — не исключает он. Однако, полагает эксперт, это временное явление, и даже при сокращении экспорта рост цен не будет высоким, а доллар в течение года в среднем будет торговаться в пределах 65 рублей. У аналитика «БКС Премьер» Андрея Покатовича более пессимистичный сценарий: если эпидемия будет разрастаться, то инвесторы продолжат выводить деньги с развивающихся рынков и рубль может заметно ослабеть — в частности, курс доллара подойдет к 70 рублям. Это окажет более существенное влияние на рост цен и даже может вынудить ЦБ повысить ключевую ставку.