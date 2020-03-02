Клерк.Ру

Какие товары больше всего подорожают из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса привела к остановке китайских предприятий. Миллионы людей временно оказались без работы. Может ли это привести к дефициту товаров в России и как на это отреагируют цены?

Как и предупреждали представители Всемирной организации здравоохранения, эпидемия коронавируса, начавшаяся в китайском Ухане, постепенно распространяется по миру. За два месяца заболевшие были зарегистрированы уже в 36 странах, а их число, по последним данным, превысило 82 тыс. человек. Пока болезнь затронула в основном жителей азиатских стран. В самом Китае, как сообщает газета South China Morning Post, число больных составило более 78 тыс. человек, 2 700 из них умерли.

Чтобы не допустить распространения инфекции, власти Китая в начале года ввели карантин и приостановили работу промышленных предприятий. При этом, сообщает BBC со ссылкой на Китайскую ассоциацию малых и средних компаний, из-за больших долгов малый бизнес в стране, на долю которого приходится 60% ВВП, оказался на грани краха.

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Все это, считают эксперты, может привести к заметному спаду производства в Китае.

По оценке Bloomberg, индекс деловой активности (PMI), публикация которого намечена на 29 февраля, может обновить исторический минимум — 45,1 пункта против 50 пунктов в январе. Экономисты Standard Chartered Bank более пессимистичны, прогнозируя падение PMI Китая до 36 пунктов.

Правительство пытается вернуть часть работников на предприятия, для чего в шести провинциях был снят карантин. Однако, по сообщениям китайских СМИ, на многих предприятиях по-прежнему не хватает рабочих рук, и выпуск продукции ограничен. Согласно отчету Bloomberg Economics, уровень загрузки китайских предприятий в феврале составлял 50–60%. «Длительный простой фабрик может вызвать проблемы на долговом, денежном рынке Китая. Инфляция в Китае уже подскочила к 5,4%. Рост выше 6% чреват не просто замедлением роста, а торможением экономики», — предупреждает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

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Некоторые эксперты опасаются, что меры, которые принимают китайские власти для поддержки экономики, могут иметь обратный эффект и привести к еще большему распространению инфекции во всем Азиатском регионе. Под угрозой Япония и Южная Корея, где было зафиксировано порядка 2 тыс. заболевших. «Эпидемия может достигнуть нового пика после возвращения людей на работу», — цитирует Bloomberg слова эксперта по респираторным заболеваниям Чжуна Наньшаня.

Некоторые ученые не исключают, что вирус Сovid-19 в силу своих особенностей (он может никак не проявляться у заразившегося, но тот при этом будет заражать других) способен вызвать пандемию, в результате которой переболеть могут от 50% до 70% населения земли. Такой мрачный прогноз дал профессор эпидемиологии, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарварда Марк Липситч американскому изданию The Atlantic.

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Смартфоном сыт не будешь

В начале марта станут известны данные по китайскому экспорту. Они помогут понять, как коронавирус повлиял на экономику страны и поставки продукции за рубеж. Для России Китай является крупнейшим поставщиком с долей импорта 21%. Изменения в структуре и объеме поставок серьезно повлияют на наш внутренний рынок. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), около половины объема импорта приходится на машины и оборудование, на втором месте — одежда, текстиль и обувь, менее значительные доли занимают продукты питания и комплектующие, например, для автопрома.

Впрочем, данные ФТС только отчасти говорят о том, какие сегменты нашей экономики зависят от китайского импорта. Во-первых, часть произведенных в Китае товаров поступает к нам через другие страны, а во-вторых, таможенная статистика не позволяет понять, какие конкретно производства задействованы в технологической цепочке. Скажем, значительную часть в статье «Машины, оборудование и аппаратура» занимают закупки компьютерной техники, смартфонов и гаджетов. А в числе прочей продукции машиностроения в Россию ввозятся комплектующие для грузовиков КамАЗ. На прошлой неделе стало известно, что в ПАО «КАМАЗ» могут ввести неполную рабочую неделю из-за снижения поставок из Китая.

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Другой пример — китайские овощи и фрукты, импорт которых, по данным ФТС, не превышает 2–3%, но от поставок которых зависят целые регионы. В середине февраля ТАСС сообщил, что из-за снижения поставок овощей из Китая выросли цены в магазинах в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Особенно резко поднялась стоимость огурцов, помидоров и сладкого перца, ввозить которые начали из более дальних стран вроде Турции или Азербайджана.

В конце января газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что некоторые производители, включая Apple, Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, начали переносить сроки поставок телефонов в Россию. Но сами продавцы проблем не фиксируют. «Все поставки выполняются согласно обязательствам партнеров. Кроме того, мы имеем достаточное количество запасов продукции, поэтому не предвидим дефицита товаров», — заявили Банки.ру в пресс-службе «Связного». О том, что продажи гаджетов идут в штатном режиме, также сообщили в компании «Билайн».

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Дефицит все же возможен

Ноутбуки и телефонные аппараты — это основные товары потребительского импорта из Китая, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Страна закупает их ежегодно на сумму 10 млрд долларов, что составляет пятую часть ввозимых в страну китайских товаров. «Нарушения в системе мирового производства и транспортировки создают предпосылки для возможного дефицита в будущем», — полагает она, указывая при этом, что у китайских компаний зачастую есть склады, задача которых состоит в том, чтобы компенсировать нехватку поставок. С другой стороны, не исключает Орлова, возможно сокращение спроса на товары китайского производства, а поскольку в ряде сегментов китайские производители занимали доминирующее место, в результате это негативно отразится на потребительском спросе.

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Что с продуктами, одеждой и обувью? Как полагает большинство опрошенных экспертов, поскольку их доля не так и высока, ретейлеры могут решить проблему дефицита, просто поменяв поставщиков. О приостановке поставок китайских фруктов и овощей из Китая уже объявили некоторые крупные игроки. В частности, напоминает аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, сеть «Магнит» планирует закупать больше продукции в Марокко, Израиле и Турции, а также у российских производителей. Поиском новых поставщиков занимается и X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель»).

«Чтобы сохранить объемы продаж, производители будут искать возможность перенести заказы в другие страны Юго-Восточной Азии и сдерживать рост цен», — считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. По его мнению, часть покупателей может переориентироваться на более дорогую продукцию — скажем, европейскую или австралийско-новозеландскую. Кроме того, говорит аналитик, многие промышленные товары не являются предметами первой необходимости: «Подарки к 8 Марта уже давно заказаны, а с остальными покупками можно подождать».

Однако все эти меры помогут предотвратить дефицит товаров, только если меры по борьбе с коронавирусом окажутся эффективными. «Если распространение коронавируса приведет к масштабной пандемии в мире, которая затронет логистические поставки продукции не только из Китая, но и из других стран, то дефицит возможен», — полагает Сергей Дейнека. Особенно это коснется высокотехнологичной продукции, например тех же смартфонов. Аналитик ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова говорит, что, по данным мировых производителей электроники, из-за коронавируса в течение всего года могут задерживаться экспортные поставки электроники из Китая, в среднем на 5–6 недель. «Никто не ожидает их полного прекращения», — указывает она.

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Но даже временные перебои с поставками могут повлиять на предложение электроники и бытовой техники на рынке и в конечном счете на цены.

В частности, считает Мильчакова, цены могут повыситься всего на 2–3% или даже вообще остаться на том же уровне, если вспышка болезни прекратится весной. А вот если китайские производители утратят доли на рынке и их место займут более дорогие бренды, то стоимость смартфонов и гаджетов может подскочить на 10% и более.

Откуда цены растут

Несмотря на то что эксперты не исключают в будущем небольшого роста цен на некоторые товары, которые Россия закупает в Китае, пока на ситуацию с инфляцией это практически не влияет, указывает начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. С начала года индекс потребительских цен, по данным Росстата, вырос на 0,6%, причем в феврале всего на 0,1%.

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По оценке Валерия Вайсберга из ИК «Регион», доля ввозимых непродовольственных товаров за вычетом лекарств, моторного топлива, легковых автомобилей и табака в структуре индекса потребительских цен составляет менее 22%. «Чтобы рост цен на китайский импорт оказал существенное влияние на инфляцию (выше 4%), они должны подняться на 15% и выше», — подсчитал он.

Гораздо более существенное влияние на рост цен в России может оказать бегство инвесторов из рискованных активов. На этой неделе российские фондовые индексы торгуются в минусе, курс доллара поднимался выше 65,7 рубля. «Риск негативного эффекта коронавируса заставляет международных инвесторов продавать рисковые активы и перекладываться в более безопасные вложения. Это оказывает давление на рубль, а снижение курса российской валюты, как известно, находит свое отражение в усилении инфляционного давления в России», — поясняет Михаил Шульгин.

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По словам экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Андрея Мелащенко, для России главным риском является снижение экспорта в Китай.

«Рост неопределенности на рынках способствует ослаблению рубля, что с некоторым лагом, но все же может оказать влияние на динамику инфляции», — не исключает он. Однако, полагает эксперт, это временное явление, и даже при сокращении экспорта рост цен не будет высоким, а доллар в течение года в среднем будет торговаться в пределах 65 рублей. У аналитика «БКС Премьер» Андрея Покатовича более пессимистичный сценарий: если эпидемия будет разрастаться, то инвесторы продолжат выводить деньги с развивающихся рынков и рубль может заметно ослабеть — в частности, курс доллара подойдет к 70 рублям. Это окажет более существенное влияние на рост цен и даже может вынудить ЦБ повысить ключевую ставку.

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