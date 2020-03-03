Государство в очередной раз простимулировало рождаемость. Президент России Владимир Путин 15 января 2020 г. в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка (466 617 руб.), а за второго ребенка повысить до 616 617 руб. Закон подписан 2 марта.

Какие еще выплаты положены семьям с детьми.

Ежемесячные выплаты семьям с детьми по Федеральному закону № 418-ФЗ

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Этот закон регулирует порядок исчисления и перечисления пособия на первого ребенка. Он был подписан в декабре 2017 г. Согласно документу, данное пособие могут получать те семьи, у которых доход на одного человека равен или менее 1,5 прожиточного минимума, установленного региональными властями. Первый ребенок должен быть рожден позднее 1 января 2018 г., его возраст не должен превышать полутора лет.

С 2020 г. данное пособие можно оформить и получать до трехлетия ребенка, а доход на одного человека не должен превышать двух прожиточных минимума.

Важно отметить, что данная выплата не отменяет ежемесячного пособия по уходу за ребенком и не облагается налогом на доходы физических лиц.

Пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие до 1,5 лет

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Данные выплаты рассчитываются исходя из среднего заработка получателя. Минимальный и максимальный размер этих пособий напрямую зависит от показателя МРОТ и предельной базы для исчисления страховых взносов за последние два года, предшествующие расчетному периоду. Так, в 2020 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 руб., предельная база за 2018 г. — 815 000 руб., за 2019 г. — 865 000 руб.

Минимальный и максимальный размер пособия до полутора лет увеличится и составит 4852 руб. и 27 984,66 руб. соответственно.

При рождении второго ребенка минимальная величина пособия до полутора лет будет 6554,89 рубля.

Минимальная величина пособия по беременности и родам составит 55 830,6 руб., а максимальная — 322 191,8 руб.

Фиксированные детские пособия

Детские пособия в фиксированном размере ежегодно индексируются (1 февраля) на процент инфляции за прошлый год. По предварительным данным он составляет 3,8%.

Так, женщины, ставшие на учет в медицинское учреждение в ранние сроки беременности (до 12 недель) смогут получить единовременную выплату 680,4 руб.

Пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, является единовременным и не зависит от социального статуса. Это пособие может получить любой из родителей либо опекунов ребенка. С 1 февраля 2020 г. ее размер составит 18 143,96 рубля.

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Единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву также подлежит индексации. Сумма единовременной помощи будет составлять 28 732,85 рубля. Такое пособие может получить женщина, срок беременности которой превышает 180 дней.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, который служит по призыву, остается прежним — 11 863,27 рубля. Это пособие выплачивается до достижения ребенком трех лет, но не позже дня окончания службы.

Также остается без изменений выплата на ребенка военнослужащего, погибшего на территории военных действий — 2 287,65 рублей. Это пособие полагается до достижения ребенком 18 лет.

Многодетные семьи

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Семья становится многодетной, когда имеет трех и более детей. Для того, чтобы получить официальный статус многодетных родителей, нужно оформить специальное удостоверение.

Перечень пособий, льгот и другой помощи от государства довольно широк. Все льготы закреплены законодательно как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Так, многодетным семьям положена помощь в выплате кредита. Третий или последующий ребенок должен быть рожден с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. Выплата осуществляется единовременно, в размере долга по ипотеке (кредиту), но не более 450 000 руб. Получателем выплаты могут быть мать или отец.

Также осуществляется поддержка многодетных семей на региональном уровне. В каждом субъекте РФ свои условия для получения дополнительных пособий и льгот. Во многих регионах предусмотрен дополнительный материнский капитал, который выплачивается при рождении третьего ребенка.