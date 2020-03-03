Клерк.Ру

БухСофт дарит всем бухгалтерам сертификат в Летуаль

БухСофт дарит всем бухгалтерам страны подарки. До 10 марта Вы можете оформить годовую подписку на программу «БухСофт»со скидкой 30% и получить в подарок карту Летуаль на 2 000 рублей.

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Бухгалтерская программа «БухСофт» только для малого бизнеса

Все включено:

Бухгалтерия, Зарплата и Кадры, Подготовка и отправка отчетности

Круглосуточная поддержка клиентов. По техническим и бухгалтерским вопросам отвечаем сразу, в день обращения

Обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера. Ничего не слетает и не нужно вызывать программиста

Никаких скрытых доплат: многопользовательский режим, сервисы проверка контрагентов, справочная система и распознавание первичных документов.

Защита от ошибок. Автоматические проверки рисков зарплатной комиссии, блокировки счета банком, внеплановых проверок госорганами.

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