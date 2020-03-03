БухСофт дарит всем бухгалтерам сертификат в Летуаль

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Бухгалтерская программа «БухСофт» только для малого бизнеса
Все включено:
Бухгалтерия, Зарплата и Кадры, Подготовка и отправка отчетности
Круглосуточная поддержка клиентов. По техническим и бухгалтерским вопросам отвечаем сразу, в день обращения
Обновления бесплатные и незаметные для бухгалтера. Ничего не слетает и не нужно вызывать программиста
Никаких скрытых доплат: многопользовательский режим, сервисы проверка контрагентов, справочная система и распознавание первичных документов.
Защита от ошибок. Автоматические проверки рисков зарплатной комиссии, блокировки счета банком, внеплановых проверок госорганами.