БухСофт дарит всем бухгалтерам сертификат в Летуаль

ElenkaT Вообще считаю, что у нас слишком много разных служб: соцзащита, фсс, пфр... Создать единую службу... Обсуждают ликвидацию ПФР

Natali Kr Мне очень нравится, когда вы пишите про вменяемых адекватных людей. ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC Это Вы извините, я не процитировал то, на что написал ответ. Моя ошибка!... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Natali Kr В Индии обезьяньи мозги в моде.... очень, говорят, вкусное и нежное блюдо..... кошкам должно понр... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Natali Kr Ну предположим именно это качество и позволило Сапиенсам подняться так высоко по эволюционной лес... Города продвигают введение налога для владельцев собак

viru49 При ликвидации зажравшихся нахлебников ПФР нужно помнить и о бедных чиновниках, они тоже ведь люд... Обсуждают ликвидацию ПФР

vlubezniy Свалили с Мастерхоста лет 7 назад; там и тогда, прямо скажем, не всё было хорошо, но ушли в основ... Почему «Мультибухгалтер» отключился. Виной всему хостинг-провайдер «Мастерхост»

MaxC Мнение Госдумы по поводу налога на собак - https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5de85a9a79476c9727cd4... Города продвигают введение налога для владельцев собак

19mart10 разве чипирование и кастрирование делает собаку безопасной и не агрессивной?... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Natali Kr вы это планируете бездомным собакам запретить? они законов не читают....... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Natali Kr а чудесные экселевские таблички? а рукописные журналы в ..... (вырезано цензурой :)) банке........ Не ТОТ Учет

Natali Kr Сергей, если бы Вы вместо воплей о всеобщем заговоре за 1С, читали комментарии.... То увидели бы... Не ТОТ Учет

MaxC Да ладно, медведицу, вон, в Петропавловске просто гоняли полицейскими автомобилями, пока не выгна... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC Надо не по размеру классифицировать, а по служебному назначению. Породы выведены людьми. Для выпо... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC По поводу космических кошек (споллотов) что-то я не уверен по поводу шокеров....)))Вот тут, правд... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC У моего деда в Ленинграде перед войной (в 30-е годы) ирландский сеттер за газетами в киоск ходил.... Города продвигают введение налога для владельцев собак

VikaV2193 Не могу назвать четких критериев, пока. Надо поразмышлять и поизучать. Может быть подумаю, конечн... Города продвигают введение налога для владельцев собак