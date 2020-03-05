Как и зачем регистрировать компанию в ОАЭ: краткая инструкция

Для многих предпринимателей не секрет, что на сегодняшний день с учетом ужесточения требований законодательств зарубежных стран, а также налоговых органов, все меньше и меньше юрисдикций могут предоставить правильное решение в виде возможности работать стабильно, эффективно и комфортно.

Мы привыкли, что есть так сказать «три кита», на которых стоит оффшорная структура — Европа, Азия и Островные юрисдикции. Несмотря на простоту и стабильность ОАЭ и возможность наличия компании со счетом в одной этой юрисдикции, для большинства эмираты считаются сложными и непонятными. Как правило, данное мнение вызвано следующими факторами:

1. Наличие противоречивой информации в электронных ресурсах; 2. Низкое качество консалтинговых услуг большого количества компаний.

Таким образом, давайте шаг за шагом разберем данную юрисдикцию.

Выбор фризоны

В ОАЭ регистрация компании начинается с выбора фризоны (далее просто СЭЗ — свободная экономическая зона) и типа компании, но о типах компаний немного позже.

В настоящее время, в ОАЭ есть более 45 СЭЗ, при выборе которых необходимо знать несколько основных моментов:

1. Список необходимых документов для открытия банковского счета и условия абсолютно идентичны для любого банка, которые требуются от СЭЗ;

2. Не важно, в какой фризоне зарегистрирована компания — вы можете работать через нее B2B по всему миру, включая компаний/дистрибьюторов внутри и вне ОАЭ, а также с другими СЭЗ;

3. Одним из документов, требуемым банками, является договор аренды фактического (не виртуального) офиса (который может быть посещен представителем банка или фото офисного пространства могут быть предоставлены в банк).

Таким образом, можно сделать первый вывод — название СЭЗ и эмират, в котором она располагается, не имеет, важно — какие документы мы получаем по факту регистрации и реальность офисного пространства.

4. Пакет документов по итогу регистрации.

5. Реальность офисного пространства и наличие договора аренды этого пространства

6. Условия открытия, продления и закрытия компаний

7. Предлагаемые пакеты с квотами на визы налогового резидента

8. Цены на услуги и, что немало важно — цены на доп. услуги, такие как смена структуры компании, выпуск дополнительных документов и тд.

На сегодняшний день, в ОАЭ есть СЭЗ, в которых предоставляется полный пакет документов, включая договор аренды реального офисного пространства, где для регистрации компании необходим лишь паспорт, а для ее продления — только оплата; все остальное делается онлайн.

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Выбор типа компании

Чтобы иметь возможность объяснить различия между существующими типами компаний в ОАЭ, давайте изучим основные условия каждого типа компаний:

Оффшор Оншор (Фризона) Местная компания (Mainland) Собственность 100% 100% 51% — местный гражданин (торговля) 100% — местный агент, как в оффшоре (услуги) Место компании СЭЗ СЭЗ Mainland Область работы За пределами ОАЭ B2B без ограничений B2C (услуги) — без ограничений B2C (торговля) — только вне ОАЭ Нет ограничений Зависимость от агента/ местного спонсора Полная зависимость от регистрирующего агента Нет Зависимость от местного спонсора/AGENT POEM (Место фактического управления компанией) Нет Да Да

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Для выбора верного типа компании задаем себе вопрос: «Буду ли я работать внутри страны ОАЭ?»

Если наш ответ: «Нет, я буду работать только за пределами ОАЭ», то мы можем сразу же отсеивать тип компании «Mainland», и выбираем тип компании «Оншор» в СЭЗ либо же выбираем тип компании «Оффшор». Однако этот тип компании на сегодняшний день является «вымирающим видом».

Если мы отвечаем себе: «Да, мне необходимо, и я планирую работать внутри страны», то тут есть 2 опции:

А) Если мы хотим работать с физическими лицами внутри страны с торговым видом деятельности или услугами с видом деятельности, который связан со здоровьем или юриспруденцией (салоны красоты, магазины, спортзалы, частные клиники, адвокатские бюро и тд.), то нам однозначно необходим тип компании «Mainland».

Б) Если мы хотим работать внутри страны с юридическими лицами (дистрибьюторы), то нам подходит тип компании «Оншор» в СЭЗ. Исходя из этого, мы подбираем себе несколько СЭЗ, направленных на наши специальные потребности, такие как наличие порта, аэропорт или наличие специфических видов деятельности для торговли определенным узкопрофильным товаром.

Наш второй вывод — при выборе типа компании и ее локации, в большинстве случаев наиболее удобным типом компании будет «Оншор»

Виза налогового резидента в ОАЭ — требование или пожелание?

На текущий момент банки ОАЭ все еще готовы открывать как резидентные, так и нерезидентные счета.

В случае открытия нерезидентного счета, клиенту необходимо предоставить информацию о его налоговом резидентстве и его налоговый номер. В случае же открытия резидентного счета, клиенту необходимо предоставить визу налогового резидента ОАЭ, ID карту и его местный адрес в ОАЭ.

Дополнительно банки будут запрашивать документ, который подтверждает необходимость открытия банковского счета в ОАЭ (это может быть намерение работать в регионе Персидского залива, намерение переехать в ОАЭ и по-прежнему иметь бизнес за пределами ОАЭ и тд.)

Наш третий вывод — визу рекомендовано получать при открытии компании для большей привязки к стране.

Следует обратить внимание на то, что ОАЭ предлагают только визы налогового резидента. Нет никаких программ, как в других странах, где может быть получен паспорт той страны через инвестиции или другие опции!

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Иностранная компания со счетом в аналогичной юрисдикции

Сегодня есть 2 опции открытия счета в мире:

1. Быстрое — обычно эта опция предлагается через электронные банки, платежные системы или через банки страны. в последствии могут быть проблемы с транзакциями и данный вариант может быть не долгосрочным

2. Медленное — в этом случае перед акцептом открытия счета, будет комплайнс и нужно предоставить перечень необходимых документов. Однако, далее будет удобная и качественная работа

При выборе второй категории клиенты становятся, как правило, обладателями большой роскоши на сегодня — открытия компании и счета в одной юрисдикции. Банки ОАЭ относятся именно ко второй категории банков.

Если Вы слышали, что открытие счета в банке ОАЭ — это сложно, то это миф.

Банк хочет видеть 2 вещи:

— у клиента реальный бизнес;

— у клиента есть реальные деньги.

Преимущества банков в ОАЭ

1. Надежность — не было прецедентов закрытия банков

2. Банки входят в Топ 100 банков мира

3. Фиксированная стоимость транзакций, не более 15 usd, независимо от размеров транзакций.

4. Отсутствие лимита по транзакциям (по размеру и количеству в месяц)

5. Доступны все основные GLOBAL валюты: AED, USD, EUR, GBP, CHF, YAN.

6. Банки постоянны по условиям работы — как работали ранее, так работают и сейчас

7. У некоторых банков есть представительства за пределами ОАЭ и являются сами себе корреспондентами по некоторым валютам (к примеру, в USD).

Выводы

Таким образом, подытожив все вышеперечисленное, можно заключить, что

ОАЭ — мощная и стабильная юрисдикция, привлекающая бизнесменов, благодаря основным преимуществам:

1. Налоги — 0% налог на дивиденды, 0% налог на прибыль, 0% налог на репатриацию капитала, 5% НДС (если деятельность ведется на территории ОАЭ).

2. Номинальные услуги — не требуются.

3. Реестр — закрытый.

4. Виза налогового резидента — простое получение за 5 дней.

5. Сильная экономика — 1-е место в мире по эффективности бизнеса и практикам управления в IMD World Competitiveness Yearbook 2019.

6. Компания и банковский счет в одной стране (это ОЧЕНЬ ВАЖНО для того, чтобы валютный контроль пропускал платежи).

7. Фактический офис входит в пакет в некоторых фризонах.

8. Нет необходимости местного менеджера/директора.

9. 100% владение компанией во фризоне.