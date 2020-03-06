В канун 23 февраля Инстаграм и чаты начали пестрить странными картинками, и это были не открытки с поздравлениями, а картинки с именами на разноцветных линиях и призывом «поиграть». Игра «Котел», или «Черная касса» к нам пришла из Казахстана и распространяется со скоростью света, как эпидемия. Мы узнали у независимого финансового консультанта Катерины Путилиной, чем грозит участие в такой игре.

Разберемся, в чем суть игры (цитирую):

«Вы скидываете на карту 2400, скидываете чек в группу, и вас сразу же записывают на оранжевую линию. Как только оранжевая линия заполняется 8 людьми, человек на синей графе получает 19200 рублей и выходит, тем самым все полосы сдвигаются вперед. Соответственно, с зелёной на синюю, с желтой на зеленую, с оранжевой на желтую. НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДПИСЫВАТЬ КОГО-ТО ПОД СЕБЯ. Главное — приглашать побольше участников. Проигравших в этой игре нет. Пишите в личку».

Посмотрим, из чего состоит ловушка

Пирамида замаскирована под игру, а люди любят играть, и с играми у нас связаны только хорошие воспоминания, ведь мы всё детство во что-то играли. Очень бюджетный входной порог — всего 2400 рублей, что расширяет аудиторию участников до студентов, школьников, малообеспеченных слоев населения и даже пенсионеров. Крупным шрифтом написано, что нет обязательств кого-то под себя подписывать, а это снижает бдительность людей и их подозрения о возможной финансовой пирамиде. Дается гарантия «Проигравших в этой игре нет», дополнительно упоминается, что «это даже не игра, а взаимовыгода или взаимопомощь», создается ощущение безопасности. Заманчивое обещание «с тебя всего 2400 и актив. От твоей активности зависит, как скоро ты получишь свои 19200 руб.». И обратите внимание, какая ловкая подмена слов «актив» на «активность». Человек думает, что создает актив (слышал это слово в лекциях и видел в книгах по инвестициям), а на самом деле ему нужно активно зазывать своих друзей и знакомых для участия в пирамиде.

А дальше начинается агрессивная реклама и зазывание в стиле «Я тоже думала, что это лохотрон, но моя знакомая уже дважды выиграла, поэтому я решила сыграть тоже». Приводятся скриншоты из интернет-банка, выписки с карт, где видно, что человек получил заветную сумму.

Нас пытаются убедить, что всё происходящее — это неимоверно выгодная игра, где все выигрывают. Идут призывы: «Хочешь такой же куш? Участвуй!», «Это реально работает! Хочешь узнать как? Пиши», «Неужели никто не хочет легких денег?».

📌 Реклама Отключить

Как грибы растут группы и аккаунты «Черная касса или котел».

Появляется элемент «ускорения»: участники пишут, как быстро они передвигаются по игровым линиям и как близок куш, при этом постоянно выкладывают скриншоты якобы выигрышей. Реклама и зазывания становятся всё агрессивнее: «Пока вы думаете, мы зарабатываем». Это означает, что пирамида набрала оборот, и привлекать новых участников становится сложнее.

Для того чтобы информация распространялась быстрее, используют сторис, посты в Инстраграм и чаты в мессенджерах, а ещё пишут в тематические сообщества, родительские чаты и всюду, где есть скопление людей. В этот момент происходит разделение на тех:

Кто понимает, что это пирамида, и всё равно пытается заработать (читаем: отнять деньги у тех 8 человек, которые принесут по 2400, чтобы он получил 8*2400 = 19 200). При этом чувствуется безнаказанность: «А что? все играют. Всю Астрахань не накажешь»;

Кто наивно верит, что это игра, в которой «деньги растут сами по себе». Эти люди верят тем, кто их привлек, и из-за своей низкой финансовой грамотности зовут участвовать таких же наивных и финансово безграмотных людей;

Кто наблюдает за игроками. Часть из наблюдателей становится участниками, увы. Часть начинает искать экспертное мнение и пытается разобраться, в чем подвох.

Когда человек начинается разбираться и «копать», откуда, собственно, возьмётся доход у участников этой псевдо-игры, то выясняется, что налицо все признаки финансовой пирамиды:

Признаки финансовой пирамиды

Только привлечение новых участников, из денег которых получают деньги те, кто вошёл раньше.

Внеси 2400, привлеки 8 человек, получи 19200. То есть 2400*8=19200, вот и вся математика.

Гарантия супервысокой доходности.

Сами посчитайте: чтобы из 2400 сделать 19200, должна быть доходность 800%. Чтобы вы понимали, это запредельная доходность. Например, весь рынок ценных бумаг вырос за прошлый год только на 35%, а тут обещают в 22 раза больше. И да, единственный инструмент, где доходность гарантирована Агентством по страхованию вкладов, — это банковский вклад, а там ставки 5-6%.

Отсутствие товара/услуги и вообще каких-либо экономических операций, которые создают доход.

Вы же понимаете, что рассчитывать на халяву — это утопия? А фразы про «взаимовыгоду» и «взаимопомощь» — просто наглая ложь! Деньги получат только те, кто зашёл вначале, остальные — неизбежно потеряют.

Отсутствие документов, договоров, информации об организаторе.

Даже в печально известном МММ были договоры, был известен учредитель, Сергей Мавроди. Но сейчас быстрый век соцсетей, мессенджеров и переводов с карты на карту. А ещё клиповой памяти и дефицита внимания. Поэтому мало кто стал действительно разбираться в теме.

Искусственно созданный ажиотаж, агрессивная реклама и зазывание новых участников с демонстрацией истории своих выигрышей в этой пирамиде с надеждой привлечь ещё участников.

Почему не стоит участвовать в финансовых пирамидах и чем это грозит

Вы потеряете свои деньги, а ещё репутацию и друзей, которых вы втягиваете в противозаконное дело. Вас могут наказать по статье:

Ст. 159 «Мошенничество». Используется тогда, когда гражданам нанесён ущерб, деньги утрачены.

Ст. 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или иного имущества)».

Те, кто думает, что пост и сообщение с призывами об участии в этой пирамиде можно удалить, сторис исчезнут в течение суток, глубоко ошибаются. Если кто-то успел сделать скриншот, где видно название вашего аккаунта в соцсетях или ваш номер телефона, то на вас вполне могут заявить в полицию.

Знаю, что, по расчету организаторов, минимальная сумма входа ещё и не дает много проиграть, а из-за потерянных 2400 писать заявление в полицию вряд ли все станут.

При этом помните, что не так страшно потерять деньги, как потерять доброе имя и подставить людей, которые вам верят. Будьте бдительны! Избегайте финансовых пирамид сами и предупреждайте своих близких!