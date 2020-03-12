«Меркурий» без штрафов: ошибки при работе с ВСД, о которых вы могли не знать

Правила учёта продукции животного происхождения ужесточаются, и теперь регистрация в государственной системе «Меркурий» нужна даже небольшой кофейне, продающей капучино, а оштрафовать могут за неправильный номер машины, на которой приехала продукция. О чём важно знать кафе и ресторанам, чтобы избежать нарушений при работе с «Меркурием»? Разбираемся вместе.

Для начала — регистрация

Прежде, чем хвататься за голову от того, что вы до сих пор не зарегистрированы в «Меркурии», разберитесь: продукция, с которой вы работаете, вообще подконтрольна этой системе? Здесь вам помогут приказы Министерства сельского хозяйства № 646 и № 648 от 18.12.2015, в которых содержатся перечни продуктов, на которые нужны ВСД в «Меркурии».

Если вы действительно покупаете или поставляете подконтрольную «Меркурию» продукцию, нужно как можно скорее зарегистрироваться в системе. Возможно, ваши данные уже внёс в «Меркурий» один из поставщиков, чтобы иметь возможность отправить вам ВСД. В таком случае у вас могут быть непогашенные ветеринарно-сопроводительные документы в системе, а это грозит штрафом — даже если вы о них не знали.

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Чтобы получить доступ к «Меркурию», вам сначала нужно будет пройти регистрацию в системе «Цербер» — государственном реестре поднадзорных объектов.

При регистрации:

1. Рассчитывайте сроки

Без регистрации в «Цербере» работать в системе «Меркурий» уже завтра не получится. Чтобы правильно заполнить все документы, придётся вникнуть в тонкости: например, что такое GUID хозяйствующего субъекта и площадки (спойлер — уникальные идентификаторы), как получить логин и пароль от учётных записей в «Цербере» и «Меркурии». В среднем на это уходит пара дней. Ещё неделя-полторы — на рассмотрение вашей заявки, которую могут и не одобрить. Этот пункт актуален не только для тех, кто только начинает работу с «Меркурием», но и для сетей с быстро открывающимися и закрывающимися точками: позаботьтесь о регистрации в «Цербере» заранее.

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2. Подготовьтесь к проверке ваших адресов работы

Чтобы завершить регистрацию в «Цербере», необходимо подтвердить фактические адреса организации через государственную ветеринарную службу. В каждом регионе подтверждение проходит по-разному: вам могут как написать на почту или позвонить, так и приехать вместе со специалистами по указанному в заявлении адресу — будьте готовы к любому варианту.

Несмотря на то, что работать в «Меркурии» могут и неподтверждённые площадки, мы рекомендуем не пожалеть времени и ответственно подойти к регистрации в «Цербере» и подтверждению фактических адресов работы. Если вы не выполните эти шаги как следует, вас в любой момент могут удалить из системы, и проходить все процедуры регистрации нужно будет заново.

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Правильный выбор поставщика — половина дела

Работа в системе «Меркурий» во многом командная. От того, насколько точно и ответственно ваш поставщик подходит к заполнению документов, зависят ваши временны?е затраты на работу в системе и даже ваша прибыль, ведь за ошибки в ВСД штрафуют. Именно поэтому не стоит выбирать непроверенного поставщика, погнавшись за низкими ценами: такая «экономия» может обернуться финансовыми потерями. Узнайте, есть ли ваш поставщик в «Меркурии», оформляет ли он ВСД на регулярной основе. Это залог того, что поставщик уже умеет работать с системой и знает, как заполнять документы правильно.

Не забудьте о том, что «Меркурий» требует тесного взаимодействия между игроками рынка: всегда имейте актуальную почту, номер телефона поставщика, а ещё лучше — контакты закреплённого за вашим рестораном менеджера, чтобы иметь возможность оперативно связаться с поставщиком при возникновении внештатных ситуаций. Если поставщик долго отвечает вам ещё на этапе закупки продукции, задумайтесь: сможете ли вы добиться от него, например, аннулирования ВСД за 24 часа? Ведь если с момента отправки ВСД, содержащего ошибки, пройдёт больше суток, то не погашенный в срок ВСД — уже ваша проблема.

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Гасить или не гасить? Всё о ВСД

Система «Меркурий» постепенно ужесточает правила: теперь важно не просто погасить ветеринарно-сопроводительный документ в срок, но и не допустить ошибок в его оформлении.

Ниже — чек-лист самых распространённых ошибок при работе с ВСД в системе «Меркурий».

Несвоевременное гашение ВСД

Самая частая причина штрафов — промедление при гашении ВСД. Правила достаточно строги: у вас есть ровно один рабочий день, чтобы проверить документ и погасить его. Система беспощадна и не принимает оправданий в виде болезни или отпуска бухгалтера: позаботьтесь о том, чтобы доступ к «Меркурию» был у нескольких сотрудников.

Гашение ВСД на продукцию, которая не пришла по факту

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В системе «Меркурий» вам может отправить ВСД кто угодно — внимательно смотрите, работаете ли вы с поставщиком, который выставляет вам ВСД. Иногда не те документы отправляют по ошибке и проверенные поставщики, перепутав вас с другим рестораном: в таком случае просите вашего поставщика аннулировать ВСД. Если вы всё же погасили ветеринарно-сопроводительный документ, который содержит ошибки, свяжитесь с поставщиком и оформите ВСД в его адрес.

Неправильное оформление эВСД

Все данные должны быть внесены верно. Требуйте от своих поставщиков внимательности и ответственности: не допускайте, чтобы в поле «транспортное средство» стоял прочерк. Обратите внимание и на коэффициенты при переводе из килограмм в литры в зависимости от упаковки продукции. Из-за ошибок могут возникнуть проблемы со списанием, и остатки продукции в системе «Меркурий» будут считаться неверно.

Реализация просроченной продукции

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К сожалению, система «Меркурий» несовершенна и пока позволяет оформлять ВСД на продукцию с истёкшим сроком годности. Не гасите ВСД, если видите, что срок годности продуктов закончился. Выясните у своего поставщика, почему он отправил вам просроченную продукцию. Каждая ошибка — намеренная или нет — это ваше время и деньги.

Возвратные ВСД без указания причины

Если вы возвращаете поставщику его продукцию обратно, не забудьте указать в документах причину возврата. Сейчас это не является грубым нарушением, и вы не будете оштрафованы, но обезопасить себя всё же следует: Роскомнадзор с каждым месяцем ужесточает требования к документации. Да и для регулирующего органа такие причины, как просрочка и плохое качество продукции, станут основанием для проверок поставщика — а это значит, что вы поможете системе стать лучше.