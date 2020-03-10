Кто в России проиграет, если цена на нефть упадет ниже 40 $

Предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook рассуждает о рисках, которые несет в себе развал соглашения ОПЕК+ и дешевая нефть.
В развале сделки ОПЕК+ сказались наши внутрироссийские противоречия. Противоречия между интересами государства и… наших государственных корпораций.
Российскому государству интересна высокая цена на нефть, ведь все превышение над ценой в 40$ за баррель, шло прямиком в бюджет. А точнее в ФНБ (Фонд Национального Благосостояния).С какого-то момента российские нефтяные компании стали абсолютно индеферентны к цене на нефть, как бы она не росла, сами компании на этом почти ничего не зарабатывали. Вся сверхприбыль от роста цены шла в бюджет, а не в компании.
В принципе, и с ценой в 40$ нефтяники могли бы хорошо жить, она тоже дает им прибыль, но тут все зависит от объемов. Только рост объемов продаж нефти дает нефтяным компания ощутимую прибавку к прибыли, а не рост цены на нее. И вот как раз соглашение ОПЕК+ ограничивало нефтяников по объему добычи и продажи нефти.
Тут и кроется противоречие в интересах российского государства и российских нефтяных компаний.
Государству более интересна высокая цена, все превышение над 40$, государство забирает себе. А нефтяникам интересны объемы, только тогда растут прибыли их компаний.Сложность решения этой дилеммы в том, что нефтяные компании России сегодня почти все принадлежат государству. И получается, что сошлись интересы государства с самим же… государством.
Мы деремся за прибыль сами с собой, внутри самих же себя.
Сложность решения этой дилеммы заключается в вопросе, а куда использует государство деньги, забираемые у нефтяников, при превышении цены в 40$? Правительство складывает их в ФНБ, которые Центральный Банк тупо держит в валюте и вкладывает за пределами России, в зарубежные банки или казначейские облигации США. Насколько это эффективно для развития нашей экономики, для всей России? Это давний и долгий спор экономистом и политиков.
Если же цена на нефть не будет высокой, но объемы добычи продажи нефти будут расти, то вырастут прибыли нефтяных компаний (в основном, Роснефти), которые смогут более эффективно вкладывать эту прибыль в различные проекты, чем тупо складывать их через ФНБ, в чужие валютные активы. В общем, это давний спор между государством и государственными корпорациями на тему, как использовать и куда вкладывать сверхдоходы от нефти? Кто будет управлять этими деньгами?
С месяц назад, в этот спор еще встрял Сбербанк с ЦБ, предложившие продать контрольный пакет Сбербанка Правительству, тем самым, забирая все излишки денег из ФНБ на эту сделку. В общем спор между государством и госкорпорациями (РоснефтьЮ Сбербанк и другие) стал еще более обостряться.
И вот теперь ситуация обострился до предела. Соглашение ОПЕК+ развалилось, начинается «война» на понижение нефтяных цен.
Если цена остановится на уровне 40-45$ – в выигрыше будет Роснефть, если же упадет ниже (что вполне вероятно), то проиграют все.И российское государство, которое перестанет получать сверхдоходы в ФНБ, и Роснефть, слишком дешево продавая свою нефть, и Сбербанк, чью сделку по продаже государству точно придется отменять. В общем, могут проиграть все…