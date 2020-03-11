Иностранные компании 2020: справочник по регистрации, налогам и отчетности

На практике нередкое явление, когда бизнес предполагает:

торговую деятельность за рубежом, минуя Россию;

поставку импортной продукции из Китая, Европы в Россию на постоянной основе;

приобретение коммерческой недвижимости в Европе и сдачу ее в аренду;

приобретение и реализацию ценных бумаг зарубежных компаний на иностранных биржах;

наличие иностранных инвесторов в бизнесе.

В этом случае скорее всего не обойтись без включения в модель бизнеса иностранных компаний.

Специалисты TacCoach рассматривают, что надо учесть после принятия решения о регистрации иностранной компании в современной «прозрачной» реальности.

Кто может быть учредителем иностранной компании

1. российский учредитель напрямую;

2. иная иностранная компания, в которой учредителем или бенефициаром является российский собственник. Данный вариант популярен при наличии иностранных партнеров или вложении инвестиций одной иностранной компании в другие зарубежные организации.

Иностранное право зачастую разделяет понятия «акционера» и «бенефициара»:

Акционер — открыто отражается в торговом реестре компаний. При этом акционером может быть не фактический собственник акций, а «квалифицированный» номинальный акционер, который официально занимается специализированной консалтинговой деятельностью по владению акциями иностранных компаний в интересах третьих лиц. То есть, по факту такие номинальные акционеры не принимают реального участия в управлении, а следуют указаниям третьих лиц.

Бенефициар — это фактический владелец акций, который дает указания номинальному акционеру по порядку управления и распоряжения долями в иностранных компаниях.

Между акционером и бенефициаром, как правило, заключается декларация о трасте (доверии). Декларация является подтверждением того, кто является реальным владельцем акций, и определяет ответственность номинальных акционеров в случае превышения полномочий: номинальный акционер подтверждает, что является лишь держателем акций в пользу бенефициара, и что он не имеет права совершать с ними никаких действий, связанных как с переуступкой прав (покупка, продажа, залог и т.д.), так и с участием в деятельности компании (голосование на собраниях акционеров) без письменного указания бенефициара.

При этом, если в бизнесе несколько собственников, то тогда у каждого из партнеров-собственников должен быть «свой» номинальный акционер, представляющий его интересы, если партнеры решили пойти по пути выстраивания такой модели владения.

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Однако в современных реалиях бенефициары иностранных компаний не являются скрытыми:

(А) Раскрытие информации о бенефициарах офшорных компаний в публичных реестрах

Все началось с того, что в мае 2018 г. Великобритания потребовала ввести публичные (общедоступные) реестры бенефициарных владельцев компаний, зарегистрированных в ее офшорных территориях, в целях борьбы с отмыванием денежных средств. Это требование коснулось таких популярных офшоров, как Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Бермуды, Гибралтар и другие менее известные территории.

Указанные территории обязали утвердить формы регистров и установить публичный доступ к ним к концу 2020 г.

Все страны ЕС уже ввели реестры бенефициаров, а в марте 2021 года эти реестры будут объединены в единую информационную систему.

В некоторых странах реестры бенефициаров носят публичный характер, однако в большинстве — они конфиденциальны. Это значит, что доступ к ним могут получить только государственные органы, однако и этого более чем достаточно.

Пример: Налогоплательщику не удалось доказать самостоятельность головной кипрской компании и право на применение пониженной 5-%-ой ставки налога при выплате дивидендов. Налоговый орган ссылался на номинальность кипрских директоров на основе информации из открытого интернет-сайта Opencorparates.com: указанные лица были директорами более 30 компаний;

указанные лица являются сотрудниками Кипрской компании, которая на своем сайте позиционирует услуги по сопровождению бизнеса. На всех сотрудников, указанных на сайте, зарегистрировано много компаний. Налоговый орган сделал вывод, что кипрские директора — это сотрудники компании, которая предоставляет персонал для подтверждения резидентства кипрских компаний (Постановление АС УрО от 16.07.2018 по делу № А50-29761/2017).

(Б) Раскрытие информации об офшорных компаниях в рамках автоматического обмена информации

С сентября 2018 г. для всех стран, подписавших единый стандарт ОЭСР, начал действовать автоматический обмен информации.

К известным офшорным юрисдикциям, которые его подписали, относятся Бермудские, Каймановы острова, остров Мэн, Джерси, Мальта, Маврикий, Панама, Гонконг.

Несмотря на то, что активно он еще не заработал, кратко обозначим несколько ключевых аспектов.

Так, в руки российских налоговых органов может попасть информация о расчетных счетах (остатках денежных средств на них и бенефициарах счетов) любых «пассивных» иностранных компаний, бенефициарами / акционерами которых являются российские налоговые резиденты, если сумма денежных средств на них не меньше 250 000 долларов США.

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Напомним, что понятие «пассивной» компании в рамках автоматического обмена информации более узкое, отличающееся от понятия «пассивной» компании для целей налогообложения КИК.

Во-первых, возможный порог пассивного дохода в общем объеме дохода выше — не 20 % как при налогообложении КИК, а не более 50 %.

Во-вторых, к пассивным не относятся те «иностранные» компании, которые владеют «активными» торговыми организациями.

Но мы бы так спокойно на это не рассчитывали, так как конечное решение о пассивности/активности иностранных компаний все равно за иностранным банком, где открыт их расчетный счет.

(В) Регистраторы иностранных компаний отвечают на запросы российских налоговых органов

Учитывая, что регистраторы иностранных компаний несут ответственность в рамках своей деятельности и дорожат своей репутацией, они добровольно отвечают на официальные запросы российских налоговых органов с раскрытием известной им информации, в том числе:

всех сведений, содержащихся в непубличных реестрах бенефициарах;

информации о заключении регистраторами, предоставляющими услуги номинального сервиса (специализированного владения акциями и управления компанией), соглашения о трасте (доверии) с бенефициарам.

При этом налоговые органы, как правило, запрашивают сведения не только на текущую дату, но и за прошлые периоды с глубиной в три года. Поэтому в срочном порядке вносить какие-либо изменения в структуру владения, расторгать договоры о трасте (доверии), вносить в них изменения, не имеет смысла. В любом случае достоверная информация будет раскрыта регистратором тоже и за прошлый период тоже.

Таким образом, есть много механизмов, которые дают возможность российским государственным органам узнать бенефициаров иностранных холдингов. Эти данные могут быть получены ими в рамках автоматического обмена информацией или путем направления официальных запросов регистраторам, иностранным налоговым органам.

При этом в большинстве случаев (при «активной» торговой и «прозрачной» деятельности иностранных компаний) усложнять структуру владения путем использования «номинальных» акционеров не имеет смысла. Открытое участие российских собственников в иностранных компаниях зачастую наоборот приветствуется иностранными банками и снижает налоговые риски в России, так как налоговые органы сразу видят подконтрольность иностранных компаний российским собственникам и не строят лишних версий относительно схем, направленных на уход от уплаты налогов. Кроме того, положительным моментом открытого участия является возможность официального распределения дивидендов российским собственникам.

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Какие требования теперь предъявляются к иностранной компании

В первую очередь иностранная компания должна фактически заниматься той деятельностью, ради которой создана. У нее должны быть свои сотрудники и реальный офис для ведения предпринимательской деятельности.

В настоящее время действует «фактический запрет» на использование «полочных» компаний.

Так, российской компании могут доначислить налог на прибыль со всех сумм выплат иностранной компании (и что важно, теперь — независимо от правового / договорного основания, по правилам фактического получателя дохода, если у нее отсутствует документальное подтверждение:

постоянного присутствия иностранной компании — участника/ контрагента в стране своего резидентства;

фактического ведения предпринимательской деятельности

наличия фактического права на получаемый от российской компании доход.

Таким образом, иностранные компании должны предоставить российскому контрагенту официальное письмо о наличии у них офиса в стране резидентства и сотрудников, необходимых для ведения предпринимательской деятельности и выполнения договорных обязательств.

Требования иностранных банков в ряде стран в отношении подтверждения фактического присутствия иностранной компании в стране резидентства также ужесточились. Иногда отсутствие такого подтверждения является основанием для отказа в открытии расчетного счета иностранной компании.

Структура органов управления иностранными компаниями

В большинстве стран местные законы позволяют иностранным (в том числе российским) гражданам учреждать и становится директорами компаний, созданных на их территории.

При выстраивании модели управления иностранной компании необходимо учитывать следующее:

(а) в ряде стран существуют специальные законодательные требования или рекомендации местных адвокатов к структуре органов управления иностранными компаниями, которые необходимо уточнять на момент создания компании.

Например, в Нидерландах местные адвокаты рекомендуют, чтобы один из директоров был обязательно резидентом Нидерландов. В Швейцарии, Люксембурге также требуется, чтобы один из директоров также был налоговым резидентом данных государств. В Сингапуре, Гонконге, Германии, ОАЭ, на Кипре российские собственники могут быть единоличными директорами компаний.

(б) в большинстве распространенных иностранных юрисдикций есть возможность воспользоваться услугами официального номинального сервиса (предоставления не только номинальных акционеров, но и директоров). В частности, услуги номинального сервиса директоров предоставляются на Кипре, в Люксембурге, Дании, Мальте, Швейцарии, Нидерландах, Сингапуре, ОАЭ.

При использовании номинальных директоров часто не обойтись без выдачи доверенностей российским лицам, в особенности, если иностранная компания является участником российской организации. В таком случае доверенность от номинального директора нужна на принятие решений от имени иностранной компаний на общем собрании участников российской компании, совершение сделок с долей иностранной компании в российском обществе.

Оформляя доверенность, важно учитывать, что теперь в большинстве иностранных государств (хоть и официально не запрещается), но строго не рекомендуется выдавать российским лицам генеральные доверенности от иностранных директоров. Это обусловлено тем, что в таком случае возникает риск:

непризнания иностранной компании налоговым резидентом в государстве ее регистрации;

отказа в выдаче ей сертификата налогового резидентства.

Поэтому от иностранных директоров иностранных компаний целесообразно оформлять доверенности на российских лиц только на совершение конкретных сделок, юридически значимых действий.

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Налоговые особенности использования иностранных компаний

В данном случае мы не будем говорить подробно о налогообложении иностранных компаний по правилам КИК и фактического получателя дохода. Только кратко обозначим, как будет осуществляться налогообложение в зависимости от видов деятельности:

1. При ведении торговой («активной») деятельности за рубежом прибыль иностранной компании облагается однозначно только в иностранных государствах по местным правилам. В России будет действовать освобождение от налогов по правилам налогообложения КИК;

2. В случаях поставки импортной продукции из Китая, Европы в Россию на постоянной основе налогообложение будет осуществляться, как и в первом случае, если иностранные компании подтвердят самостоятельность своей предпринимательской деятельности.

3. При приобретении коммерческой недвижимости в Европе и сдачи ее в аренду необходимо учитывать, что, к сожалению, доход иностранных компаний в виде арендной платы не считается полученным от активной деятельности. А поэтому у российского контролирующего лица есть возможность получить освобождение от налогообложения прибыли этой компании в России по правилам КИК только, если эффективная ставка налогообложения дохода данной компании более 75 % средневзвешенной ставки налога на прибыль — иначе говоря больше 15 %. Практически во всех странах ЕС (кроме Кипра, так как там ставка налога 12,5 %) данное требование будет соблюдаться. Однако, даже если для владения и сдачи в аренду европейской недвижимости будет создана кипрская компания, то с ее прибыли нужно будет заплатить те же 13 % налога, только в двух юрисдикциях: 12,5 % на Кипре, и 0, 5% в России по правилам КИК с учетом правил зачета уплаченного налога.

4. Приобретение и реализация ценных бумаг зарубежных компаний на иностранных биржах также не признается активным видом деятельности. Налогообложение в этом случае будет аналогично третьему случаю.

И, в заключение, еще раз снова напомним об обязанности отчитываться о наличии КИК в России

Российские собственники иностранных компаний обязаны подавать в российские налоговые органы по месту жительства два вида уведомлений:

1. уведомление об участии в иностранных компаниях по форме № У-ИО, утвержденной в приложении № 1 к приказу ФНС от 24.04.2015 г. № ММВ-7-14/177@. Такое уведомление подается российскими налоговыми резидентами при наличии прямой/ косвенной доли участия более 10% в иностранной компании. Срок подачи уведомления — однократно в течение 3-х месяцев со дня приобретения компании / изменении доли в ней.

2. уведомление о контролируемых иностранных компаниях по форме, утвержденной в приложении № 1 к приказу ФНС от 13.12.2016 г. № ММВ-7-13/679@. Такое уведомление нужно подавать ежегодно не позднее 20 марта каждого года в отношении всех КИК по любым основаниям (независимо от наличия условий для освобождения прибыли КИК от налогообложения в России).

Еще раз констатируем, что при ведении некоторых видов деятельности включение в модель бизнеса иностранных компаний удобно и оправданно. И правила налогообложения КИК, ФПД и автоматического обмена информацией не помешают, просто с ними надо научиться жить без лишних рисков.