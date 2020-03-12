Отчитывайтесь о плате за «грязь» по новой форме

Министерство природных ресурсов и экологии России выпустило Приказ от 30.12.2019 № 899 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы». Зарегистрирован в Минюсте России 25.02.2020.

В чём суть документа?

Поправками скорректирована форма и правила подачи декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

В частности, в новой редакции изложены разделы формы декларации, касающиеся расчёта суммы платы, подлежащей внесению в бюджет, и расчёта суммы платы за размещение отходов (с учётом разграничения: расчёт суммы платы за размещение отходов производства и расчёт суммы платы за размещение ТКО).

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Для чего понадобилось обновить декларацию?

Изменения в основном призваны привести форму декларации в соответствии с новшествами в законодательстве. Так, ранее были утверждены изменения в Правила исчисления и взимания платы за НВОС в связи с переходом на новую систему экологического нормирования, построенную на категорировании объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Когда приказ вступает в силу?

Приказ с обновлённой формой декларации о плате за «грязь» вступил в силу 8 марта 2020 года.

Когда нужно применять обновлённую форму декларации?

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Дело в том, что лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, должны подать такую декларацию за 2019 год не позднее 10 марта 2020 года. Минприроды ранее разъясняло, что за 2019 год отчитаться можно было и по старой форме. Однако с 8 марта отчитываться следует уже по обновлённой форме.

Кто обязан подавать декларацию по плате за НВОС?

Отчитываться по оплате за негативное воздействие на окружающую среду должны организации, которые выбрасывают загрязняющие вещества в воздух, в водные объекты или занимаются размещением и захоронением отходов (п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 16.1 Закона № 7-ФЗ, п. п. 4, 5 ст. 23 Закона № 89-ФЗ). К таким организациям относятся, например: добывающие, металлургические, химические, пищевые производства, некоторые сельскохозяйственные компании, полигоны ТБО. В постановлении Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 содержится полный перечень видов деятельности и других критериев, при которых организация должна платить и отчитываться на негативное воздействие.

Как заполнить и подать декларацию?

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Согласно п. 5 Порядка, утверждённого приказом Минприроды, плательщики формируют декларацию с помощью электронных сервисов на сайте Росприроднадзора и сайтах его территориальных органов. Представляют её в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через личный кабинет на сайте Росприроднадзора.

При подаче электронной декларации бумажная версия не требуется.

Какие новшества в обновлённой декларации?

Среди наиболее существенных изменений по сравнению с прежней формой следует отметить раздельный учёт сумм за размещение отходов производства и ТКО. Причём раздел 3.1 «Расчёт суммы платы за размещение твердых коммунальных отходов» полностью обновлён.

Появились строки для отражения суммы платы, которая была зачтена в предыдущем отчётном периоде в счёт будущего.

Кроме того, предельно допустимые выбросы (ПДВ) заменены на нормативы допустимых выбросов (НДВ) и технологические нормативы (ТН). В расчётах теперь учитываются новые коэффициенты, например, поправочный Кинд.

Что ещё принёс Приказ № 899?

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Поправками установлено, что до получения юрлицами и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, комплексных экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, планы снижения выбросов и сбросов признаются планами мероприятий по охране окружающей среды или программами повышения экологической эффективности.

Кроме того, организации водоотведения могут использовать существующие планы снижения сбросов в водные объекты до окончания срока их действия. А при исчислении платы за НВОС в отношении сбросов загрязняющих веществ организациями, эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, учтено применение коэффициентов 0,5 и 1.

В какой срок нужно было внести плату за негативное воздействие?

Плату за прошлый год нужно было перечислить не позднее 1 марта 2020 года.

Внимание! Если не перечислить плату в срок, организацию могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (ст. 8.41 КоАП РФ).

Какая предусмотрена ответственность за неподачу декларации?

Если не подать декларацию вовремя, то должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, а организацию — на сумму от 20 тыс. до 80 тыс. рублей (ст. 8.5 КоАП РФ).