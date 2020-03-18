Клерк.Ру

Что изменилось во взносах на травматизм

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Президент России подписал Федеральный закон от 01.03.2020 № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний“ в части совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм задолженности по страховым взносам».

В чём суть нового закона?

Поправками скорректирован Закон о взносах на травматизм. Новшества касаются пороговой суммы взыскания недоимки за счёт денег и иного имущества страхователя. Теперь сумма задолженности по взносам на травматизм, из-за которой ФСС может заблокировать счёт страхователя или применить к нему другие ограничительные меры, выросла в 6 раз.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки разработаны в целях унификации законодательства в части взыскания незначительных сумм задолженности. Принятые изменения позволят снизить поступление на исполнение в ФССП России актов уполномоченных органов о взыскании незначительных сумм задолженности по фискальным платежам, что, в свою очередь, будет способствовать повышению результативности работы судебных приставов.

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Аналогично изменится порядок взыскания небольших долгов и по налогам.

Как изменилась сумма задолженности по взносам, которую будут взыскивать принудительно?

С 500 рублей до 3000 рублей повышена сумма неуплаченных страховых взносов на травматизм, подлежащих взысканию за счёт имущества страхователя. До этого же уровня увеличена сумма неуплаченных страховых взносов, пеней и штрафов, для взыскания которой территориальный орган страховщика обращается в суд.

Что изменилось в сроках взыскания?

Установлено, в частности, что постановление о взыскании страховых взносов за счёт имущества страхователя принимается в течение одного года после истечения срока исполнения требования об уплате страховых взносов, пеней и штрафов, если общая сумма страховых взносов, пеней и штрафов превышает 3 000 рублей.

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Если же сумма задолженности организации-страхователя не превышает 3000 рублей, то орган ФСС может вынести постановление о взыскании не позднее чем через 3 года после истечения срока исполнения самого раннего требования. До этого этот срок составлял 2 года после истечения срока исполнения самого раннего требования.

За счёт чего взыскивается задолженность?

Согласно положениям Закона № 125-ФЗ взыскание страховых взносов производится территориальными органами страховщика самостоятельно за счёт денежных средств, находящихся на счетах страхователя.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах страхователя ФСС вправе взыскать страховые взносы за счёт иного имущества страхователя путём направления соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Законом «Об исполнительном производстве».

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В соответствии с ч. 1.1 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» арест имущества должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании денежных средств, не допускается, если сумма взыскания по нему не превышает 3 тыс. рублей.

Когда Закон № 43-ФЗ вступает в силу?

Документ вступит в силу 1 апреля 2020 года.

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