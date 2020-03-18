Что изменилось во взносах на травматизм

Президент России подписал Федеральный закон от 01.03.2020 № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний“ в части совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм задолженности по страховым взносам».

В чём суть нового закона?

Поправками скорректирован Закон о взносах на травматизм. Новшества касаются пороговой суммы взыскания недоимки за счёт денег и иного имущества страхователя. Теперь сумма задолженности по взносам на травматизм, из-за которой ФСС может заблокировать счёт страхователя или применить к нему другие ограничительные меры, выросла в 6 раз.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки разработаны в целях унификации законодательства в части взыскания незначительных сумм задолженности. Принятые изменения позволят снизить поступление на исполнение в ФССП России актов уполномоченных органов о взыскании незначительных сумм задолженности по фискальным платежам, что, в свою очередь, будет способствовать повышению результативности работы судебных приставов.