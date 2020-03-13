Как в 1С сделать групповое изменение реквизитов и удалить дубли: видеоинструкция

В этом материале речь пойдет про лайфхаки 1С, которые подходят не всем, а только продвинутым пользователям.

Сегодня рассмотрим две встроенные в 1С обработки, которыми пользуются, программисты 1С, Консультанты и продвинутые пользователи:

1) Групповое изменение справочников и реквизитов. 2) Поиск и удаление дублей.

По одному какому-то выбранному вами принципу можно изменить сразу огромную кучу реквизитов. Делается всё довольно просто. Нажимаем рядом со строкой «Изменять» кнопку с тремя точками ... выбираем Реализация (акты, накладные). Выбираем те элементы, которые хотим изменять. Тыкаем на ссылку «Все элементы». Добавляем условие отбора. Выбираем одно из полей. После этого мы можем изменить это поле и во всех документах появится новое значение. Но делать такие вещи нужно очень и очень аккуратно.

Подробности смотрите в видео.

И не забудьте перед тем, как тренироваться, сделать резервную копию!!!