Теперь вместо завещания можно составить наследственный договор. В чем его преимущества

Последняя воля — дело серьезное. Распорядитесь ею своевременно и с наибольшей выгодой для себя. Возможно, вам подойдет вариант наследственного договора.

В 2019 году в законе появился новый способ передать наследство — это наследственный договор.

Между тем, о таком варианте по-прежнему знают немногие, а если что-то и слышали, то относятся с недоверием, как ко всему новому. Куда более популярным остается завещание.

Но по нему человек ничего не получает взамен, тогда как наследственный договор позволяет передать наследство с выгодой для себя. Рассмотрим главные особенности этого способа, его плюсы и минусы.

Наследство — взамен на уход и содержание

Ключевая идея наследственного договора — в том, что наследодатель подписывает со своими будущими наследниками (коих он выбирает сам) соглашение.

Он подтверждает, что указанное в договоре имущество перейдет к наследникам после его ухода из жизни. А взамен может возложить на наследников встречные обязательства — как имущественные, так и неимущественные.

Например, ежемесячно платить наследодателю определенную сумму, обеспечить ему пожизненное содержание, уход, поддерживать чистоту в его квартире, ухаживать за его домашними питомцами.

Наследодатель не ограничен в определении обязательств для наследников — главное, чтобы они не противоречили закону, ну и чтобы наследники согласились на них (иначе договор не состоится).

В наследственном договоре также можно использовать завещательный отказ. Это когда имущество переходит к наследнику с неким «обременением»: взамен он обязан выполнить предусмотренное договором обязательство.

Как вариант: предоставить квартиру в пожизненное пользование члену семьи наследодателя.

Важно! Наследственный договор имеет приоритет над завещанием. То есть если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору.

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Наследство с «вилкой» условий

Закон прямо разрешает использовать в наследственном договоре различные условия.

То есть распределять наследство в зависимости от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет ко дню открытия наследства.

Например: квартира переходит к внучке, если она ко дню открытия наследства достигнет совершеннолетия, а если нет — то к дочери.

Запрещается ставить условия, которые заведомо невыполнимы или ограничивают правоспособность человека (такие как: «если никогда не женится» или наоборот «если не разведется»).

Наследственный договор не отменяет право собственности

Как видно, возложение на наследника встречных обязательств тесно сближает наследственный договор с рентой.

Но между ними есть одно кардинальное отличие: заключив договор ренты, человек сразу перестает быть собственником, а по наследственному договору собственность переходит к наследникам лишь после смерти наследодателя.

Оставаясь собственником, он может как угодно распоряжаться имуществом, даже продать его или подарить. Наследники при этом останутся ни с чем, но запретить ему этого никто не может: закон запрещает ставить какие-то ограничения на этот счет в договоре.

От наследственного договора можно отказаться в любой момент

Закон позволяет наследодателю досрочно отказаться от договора. Для этого достаточно обратиться к нотариусу и направить участникам договора соответствующие уведомления.

Правда, придется возместить наследникам все затраты, которые они уже фактически понесли, исполняя договор.

А вот наследники не могут так просто отказаться от договора: если в соглашении для них не предусмотрено такое право, досрочное расторжение возможно для них только в судебном порядке.

Наследственный договор несет в себе плюсы для наследников, но и минус тоже есть

Во-первых, риск отмены наследственного договора в суде после того, как откроется наследство, минимальный. Договор подписывается всеми участниками и заверяется нотариусом.

Вся процедура обязательно записывается на видео, файл хранится у нотариуса. Поэтому остается много доказательств того, что наследодатель находился в ясном уме, подписывая соглашение.

Во-вторых, наследникам не нужно специально принимать наследство и ждать шесть месяцев, чтобы оформить собственность на себя. Права и обязанности по наследственному договору переходят к ним сразу же, с момента открытия наследства.

Но, к сожалению, в наследственном договоре остался один серьезный недостаток: как и завещание, он также бессилен против обязательных наследников.

Если таковые найдутся, наследникам придется выделить им положенную по закону долю.