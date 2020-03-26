Можно ли вернуть деньги за турпоездку, если она сорвалась из за коронавируса

Ростуризм рекомендовал туристам отказаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию. Ранее крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай. Что делать, если тур уже куплен, и вернут ли деньги.

Вопрос защиты граждан от эпидемии обсуждался на заседании Правительства РФ.

«Главное для нас — защитить наших людей», — сказал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Нами принято решение — начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелеты в Италию, Германию, Францию, Испанию. При этом сохраняются рейсы, которые позволят российским гражданам вернуться в Россию», — отметил он.

1. Обратите внимание, что у всех авиакомпаний, туроператоров и сервисов бронирования есть свои особенности возврата средств за купленные туры, билеты и оплаченное жилье. Потому рекомендации, приведенные ниже, — общие .

📌 Реклама Отключить

Если ваш тур застрахован, то ознакомьтесь внимательно с условиями страховых выплат — они также различные у разных компаний.

2. Если в стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, он вправе расторгнуть договор с туроператором — об этом говорится в ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Там же указано, что деньги должны вернуть полностью при расторжении договора до начала путешествия, а после начала путешествия — вернуть часть стоимости в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Кроме того, в ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» указано, что «потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору».

📌 Реклама Отключить

Туристу необходимо направить в адрес туроператора в письменном виде требование о возврате денежных средств. Ответ должны дать в течение 10 дней, если этого не происходит — обратитесь в Роспотребнадзор.

3. Если Ростуризм или МИД рекомендует прекратить продажи туров в страну, которую вы выбрали, можно отменить поездку, перенести ее и воспользоваться туром, когда ситуация станет безопасной. То есть, если такая мера будет в дальнейшем введена по отношению еще к какой?нибудь стране, туроператоры также могут вернуть деньги или подобрать альтернативные варианты по желанию туриста.

«Сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала его путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы», — указывается на сайте «КонсультантПлюс».

📌 Реклама Отключить

4. Получить консультацию туристы могу в территориальных подразделениях Роспотребнадзора. Вы можете позвонить на горячие линии ведомства. В случае необходимости гражданам помогут подготовить претензии и исковые заявления в суд.

Также можете обратиться на горячую линию Ассоциации «Турпомощь»: +7 (499) 678–12–03, +7 (915) 117–04–51.

Если вы путешествуете самостоятельно, то возвращать деньги придется за отдельные услуги в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Авиакомпания или отель могут отказать в возврате средств, а вы можете обратиться в суд. Там определят, насколько серьезной была угроза и должны ли отель или авиакомпания вернуть деньги.