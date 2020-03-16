Из-за коронавируса общее собрание акционеров в 2020 году можно провести заочно

Ни для кого не секрет, что проведение общего собрания акционеров в публичных акционерных общества является очень непростым и ответственным мероприятием в практике корпоративного управления.

Как мы все знаем из СМИ и заявлений официальных лиц, сейчас в мире пандемия коронавирусной инфекции. Сначала были введены ограничения на передвижение граждан РФ в страны, где коронавирусная инфекция приобрела серьезные масштабы, равно как и введены ограничения на въезд граждан этих стран на территорию РФ. А теперь из-за коронавирусной инфекции предлагается ввести и другие ограничения (хотя скорее уместно назвать их временными исключениями).

Так, ЦБ РФ предлагает в 2020 году отказаться проведения общих собраний акционеров в акционерных обществах. Как пояснил первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Щвецов — «Да, из-за коронавируса. Сейчас законодательство не позволяет, поэтому если закон будет принят, то тогда совет директоров — не только Сбербанка, любого публичного общества — такой опцией воспользуется или не воспользуется». Также он обратил внимание, что речь идет только о 2020 годе.

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Соответствующие нормы, предлагаемые ЦБ РФ, будут приниматься вместе с Федеральным законом «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества „Сбербанк России“ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Итак, рассмотрим подробнее предлагаемые нововведения.

Ст. 2 указанного законопроекта предлагается следующее: «Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ „Об акционерных обществах“, в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования».

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Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 50 Закона об АО предусмотрено, что «общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования».

Пп. 11 п.1 ст. 48 Закона об АО говорит, что компетенции общего собрания акционеров, в том числе относится утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

К введению данного правила скорее можно относиться положительно, так как оно не затрагивает концептуальные вопросы корпоративно управления в акционерных обществах, а лишь предоставляет возможность избежать нежелательных последствий для физических лиц, при этом не нарушая их корпоративные права.

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Как известно, вопросы, предусмотренные п. 2 ст. 50 Закона об АО и в частностивопросы, предусмотренные пп. 11 п.1 ст. 48 Закона об АО чаще всего рассматриваются на годовом общем собрании акционеров. Но, категорично не утверждаю, так как возможны и другие вариации с учетом конкретной ситуации в каждом отдельном. На практике может возникнуть и необходимость проведения внеочередного общего собрания акционеров по отдельным вопросам, предусмотренным п. 2 ст. 50 Закона об АО.

В любом случае, если имеется возможность проведения общего собрания акционеров, как годового, так и внеочередного в заочной форме, то лучше воспользоваться данной возможностью.