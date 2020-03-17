Будет ли новый мировой финансовый кризис и когда его ожидать

Некоторые эксперты предрекают новый коллапс мировой системы, который оставит след и на российской экономике. Падение цен на нефть и обвал рубля уже расцениваются многими обитателями как начало кризиса, причем большинство из них считают, что механизм был запущен из-за распространения коронавируса по планете. Так ли это на самом деле и ждать ли кризиса, совместно с экспертами разбирается Zaim.com.

Рубль в нокаут отправил не коронавирус

Сразу стоит отметить, рубль подешевел по отношению к доллару и евро не из-за распространения коронавируса, а из-за падения цен на нефть. А нефть подешевела из-за того, что страны ОПЕК (ключевые добытчики нефти) не смогли договориться между собой об объемах добычи нефти.

Коронавирус, конечно, повлиял на такое развитие событий, но косвенно. Из-за распространения эпидемии по миру существенно сократились объемы авиаперевозок, поэтому спрос на топливо уменьшился. На встрече стран-участниц ОПЕК рассматривалось предложение о сокращении добычи нефти, чтобы «выравнять» спрос и предложение. Однако договориться не удалось, и по законам рынка стоимость нефти пошла вниз, а вслед за ней и рубль.

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«Я не вижу сейчас смысла давать промежуточные прогнозы, так как развал сделки ОПЕК нельзя считать завершенным. Информация появляется дозированно: что на самом деле было на переговорах, узнать не представляется возможным. Плюс, Россия попросила больше времени подумать. Никто не знает — возможно, через неделю, две или месяц все участники сделки придут к соглашению. И тогда нефть может вернуть себе былые уровни, и рубль снова укрепится. Слишком много неизвестных в этом уравнении сейчас, чтобы давать однозначные ответы», — рассуждает Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК».

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Многие эксперты рынка полагают, что в дальнейшем курс рубля будет выравниваться, поэтому покупка валюты сейчас — это с очень большой вероятностью потеря денег.

Кризис уже наступает?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что новый финансовый кризис точно будет. Однако когда он начнется, никто достоверно сказать не может. Цикличность экономики — это глобальный и во многом естественный процесс. Экономисты его хорошо изучили за последние 100 лет, даже научились контролировать, но в небольшой степени.

Прогнозирование кризиса осложняется тем, что они (кризисы) постоянно приходят с разных сторон.

«Сейчас экономика сильно зависит от ожиданий, и кризисы происходят, когда эти ожидания резко и сильно расходятся с реальностью. Например, ситуация с COVID-19 — болезнь наносит экономике не такой сильный вред, но инвесторы уже закладывают свои ожидания в цены и пересматривают прогнозы в более пессимистичную сторону. Такая ситуация создает риски стагнации мировой экономики. С другой стороны, это может стать коррекцией для перегретых десятилетием роста рынков и окажет положительный эффект в долгосрочной перспективе», — комментирует Владислав Кончаков, ведущий аналитик Lime Credit Group.

Россиянам пока бояться нечего, пока...

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Эксперты полагают, что пока россиянам бояться нечего. В 2014 и 2016 годах падение национальной валюты было намного сильнее. Сейчас курс доллара увеличился примерно на 11%, тогда как в 2014 году рубль ослаб в два раза, а евро в некоторые моменты у спекулянтов торговался за 120 рублей.

Специалисты ожидают появления ажиотажа среди населения по приобретению дорогостоящих вещей, таких как бытовая техника и электроника, мебель, автомобили, крупные хозяйственные товары и пр., и предостерегают от ошибок. «В 2014 году уже было такое, когда ценники не были переписаны в один день, и все бежали и скупали технику, автомобили и т. д. Хотя, как показывает опыт, люди все равно торопятся и обжигаются — во-первых, очень многие тогда стали жертвами спекулянтов, во-вторых, импульсивные покупки в долгосрочной перспективе не экономят деньги», — рассказывают эксперты.

Как дестабилизация мировой экономики повлияет на Россию еще, зависит и от того, с какой стороны придет кризис. Если причиной станет коронавирус, то влияние будет не таким сильным — упадут цены на энергоносители, что потянет экономику немного вниз, но некритично. Однако если вирус начнет активно распространяться по России, тогда последствия будут более сложными.

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Надеемся, если очередной кризис и случится, то мы его благополучно переживем.