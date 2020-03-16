В России скрывают число инфицированных и больных от коронавируса? Думаю, это нет так

Поразительно малое, пока, число инфицированных коронавирусом в России, по сравнению с другими странами, можно объяснить двумя именно «российскими» чертами.

Это размер страны и бедность населения.

У нас большие расстояния между областями, городами, селами и деревнями. Мы еще не успели настроить много хороших дорог, а внутренние авиаперелеты – дорогое удовольствие. Этим пользуется очень малый процент населения страны.

По сравнению со скученным Китаем и тесной Европой, у нас огромные расстояние между городами. И потому, внутренняя мобильность населения значительно меньше китайской, европейской или американской.



Мировая статистика распространения COVID-19

Безусловно, у нас есть такой мегаполис, как многомиллионная Москва или Петербург и еще несколько городов. Но они, слава Богу, оказались территориально далеко удалены от Китая. Сюда можно было только долететь. И, к чести Правительства, Россия одна из первых закрыла авиасообщение с Китаем.

А вот взаимосвязи той же Италии с Китаем, по линии пошива одежды, производства мебели, много другого бизнеса, были гораздо более активные. Кроме того, китайские туристы любят посещать Европу и в особенности Италию, их там было очень много. От этого «китайский» очаг легко перекинулся на Италию, а благодаря активным внутренним перемещениям итальянцев внутри самой Италии и по Европе, быстро распространился там.

Итальянцы ездили и к нам. Но у нас, обратная с Италией ситуации. В большинстве наши туристы ездят туда, а не они к нам. Если бы их поток к нам был больше, нас бы уже и накрыло сильнее. А так выявляются только инфицированные люди, вернувшиеся из Италии и других европейских стран.

А это, относительно всего населения страны, не такое и большое число людей.

Россия – бедная страна. Это – вторая причина, пока, небольших цифр.

Зарубежный туризм – достояние небольшого процента от всего населения, 5-10%.

Но и эти наши «туристы», выезжающие изредка зарубеж, это в основном туристы чартерных рейсов, горячих путевок на пляжный отдых (все включено), сезон которых еще не начался. В

Турцию люди поедут в лучшем случае в мае, на Кипр в июне. Сейчас – не сезон для пляжного туризма.

В общем, длинные плохие дороги и бедное население – вот тот первый барьер, который выстроила матушка-Россия для своих граждан.

Но эпидемия, а тем более пандемия, конечно, не знает границ и преград. Главными зонами риска остаются Москва и крупные города, где плотность и мобильность населения очень большая.

Но у нас, надеюсь, есть шанс защититься с помощью административных мер и самоорганизацией граждан. Текущие цифры инфицированных дают такую надежду.

К слову, нужно сказать, что по сети ходит убеждение, что у нас кто-то скрывает число инфицированных и больных.

Думаю, это нет так. Тяжелая пневмония с интенсивной терапией новых больных, не позволили бы скрыть факт нехватки мест в реанимациях. Это стало бы уже известно.

Думаю, цифры реальны: около 60 инфицированных, 0 умерших.

В общем, безразмерная матушка-Россия дала нам пока шанс, важно им правильно распорядиться.