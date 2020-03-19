Трудоустройство иностранцев: как работодателю избежать штрафов

Компании и предприниматели весьма настороженно относятся к принятию на работу иностранных сотрудников. Их опасения более чем обоснованны. Финансовые санкции в отношении нанимателей за правонарушения при трудоустройстве иностранцев составляют от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей. Тем не менее в отдельных случаях работодатели заинтересованы в предоставлении рабочих мест иностранным гражданам, учитывая, что многие из мигрантов готовы трудиться за минимальную зарплату. Чтобы обезопаситься от вероятных финансовых потерь, организациям и ИП необходимо знать об основных обязанностях, связанных с оформлением персонала из-за рубежа.

Принимать на работу можно только иностранцев, которым разрешено трудиться в России

📌 Реклама Отключить

Часть 1 ст. 18.15. КоАП РФ предусматривает административную ответственность за незаконное привлечение к труду иностранного гражданина или лица без гражданства. Речь идет о приеме мигранта, у которого нет разрешения на работу или патента, а также о случаях, когда иностранца трудоустраивают не по профессии, указанной в разрешительных документах, или в другом регионе. За данные нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 25–50 тыс. рублей, организацию, ИП на 250–800 тыс. рублей. Кроме того, деятельность фирмы могут приостановить на срок от 14 до 90 суток. А если деяние совершено в Москве, МО, Санкт-Петербурге или Ленинградской области, штраф для организации и ИП вырастет до 400 тыс. – 1 млн рублей.

Чтобы не нарушить эту норму при приеме на работу соискателя с зарубежным паспортом, нужно определить его статус (ст. 1 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ):

Временно пребывающие на территории России – для трудоустройства у этих лиц должны быть патенты (для безвизовых иностранцев) или разрешения на работу (для визовых мигрантов). По таким документам иностранцы могут трудиться только в тех субъектах РФ, где они оформлены. Кроме того, чтобы принять на работу временно пребывающего в РФ визового иностранца, нанимателю необходимо получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Временно пребывающие в РФ граждане из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) – на основании ст. 97 Договора о ЕАЭС, подписанного в Астане 29.05.2014, на этих лиц не распространяются ограничения по защите национального ранка труда, поэтому им не требуется разрешение на работу или патент.

📌 Реклама Отключить

Временно проживающие на территории России иностранные граждане – при приеме на работу предъявляют разрешение на временное проживание (РВП). В этом случае разрешение на работу не требуется, но трудиться по РВП нужно только в том субъекте РФ, в котором выдан документ.

Постоянно проживающие на территории России иностранцы — предъявляют вид на жительство (ВНЖ) и могут беспрепятственно трудиться в любом российском регионе.

Отметим, что недавно был принят Федеральный закон от 06.02.2020 № 16-ФЗ, позволяющий отдельным иностранцам трудиться в РФ без разрешения на работу. Соответствующие изменения внесены в Закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ. В статье 13 закона уточняется, что условие для нанимателей о возможности трудоустраивать иностранцев, у которых есть рабочее разрешение, и для приезжих – трудиться в РФ только при наличии патента или разрешения, не применяется в отношении студентов-очников. Однако речь идет исключительно о работе во внеучебное время. Когда гражданин иностранного государства обучение в РФ закончит, работодателю нужно будет прекратить с ним трудовые отношения. Нововведения начнут действовать с 5 августа этого года.

📌 Реклама Отключить

Компанию оштрафуют на 400 тыс. рублей за трудоустройство украинца без патента

Сотрудники УВД выявили факт привлечения организацией к трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего гражданина Украины, который не получил патент. Работодателю выписали штраф в соответствии с ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ на 400 тыс. рублей. Суды признали это решение соответствующим закону.

В свое оправдание компания ссылалась на то, что иностранец у нее не работал. Однако судьи признали доказанным факт обратного. В основу решений положены следующие доказательства: копия распоряжения о проведении выездной внеплановой проверки, протокол осмотра территории, объяснения других сотрудников, подтвердивших работу иностранца, выписка из информсистемы миграционного органа о том, что патент украинцу не выдавался.

Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.11.2019 № 16-23/2019

📌 Реклама Отключить

ИП оштрафуют как юрлицо за привлечение к труду иностранца без патента

📌 Реклама Отключить

При проверке соблюдения требований миграционного законодательства сотрудники отдела по вопросам миграции выявили факт трудоустройства предпринимателем гражданина Таджикистана. Патент на работу в России у иностранца отсутствовал. ИП привлекли в административной ответственности по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Суды оставили это решение в силе. ИП пытался снизить штраф ниже минимального размера в связи с наличием исключительных обстоятельств – тяжелым финансовым положением (ч. 2.2 и 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ). Однако приведенные ею обстоятельства исключительными не признали. Судьи указали, что ссылки предпринимателя на тяжелое имущественное положение не обоснованны, поскольку она ежемесячно производит арендные платежи на сумму 350 тыс. рублей.

Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 10.12.2019 № 16-29/2019

Штраф за привлечение иностранца к работе, не предусмотренной патентом, можно снизить

Предприниматель вел работы по ремонту искусственных сооружений и нанял в качестве дорожного рабочего иностранца, имеющего патент подсобного рабочего. Это послужило причиной для штрафа в размере 250 тыс. рублей. Однако ИП удалось снизить финансовую санкцию. Он доказал суду, что, являясь субъектом малого бизнеса, не имеет значительных доходов, а также возвращает полмиллиона рублей займа. Поскольку ранее мужчина к административной ответственности не привлекался, судья снизил штраф до 125 тыс. рублей.

Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 12.11.2019 № 16-58/2019

О трудоустройстве и увольнении иностранца надо уведомить отдел по вопросам миграции МВД

📌 Реклама Отключить

Пункт 8 ст. 13 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ обязывает работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, уведомлять о заключении и расторжении с ними трудовых договоров и гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) уполномоченный в сфере миграции орган. Сделать это нужно не позднее трех дней с даты заключения договора. В противном случае нанимателя привлекут к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. Финансовые санкции здесь такие же, как и за привлечение к труду иностранцев без разрешительных на труд документов.

Минимальный штраф за неподачу уведомления о принятии на работу иностранца в Москве – 400 тыс. рублей

Компания заключила трудовой договор с гражданином иностранного государства. Уведомление в уполномоченный орган работодатель не подал. Через четыре месяца сотрудникам отдела по вопросам миграции поступила информация, что в организации трудится иностранец. Нанимателя подвергли административному наказанию в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Обжалование санкции в судебных инстанциях результата не принесло.

Постановление Верховного Суда РФ от 12.08.2019 № 5-АД19-168

Подавать уведомление об изменении условий трудового договора с иностранцем не нужно

📌 Реклама Отключить

Предприниматель приняла на работу водителем иностранца, о чем вовремя уведомила отделение по вопросам миграции МВД. Через несколько лет при проверке было выявлено, что этот иностранный работник трудится у ИП, но уже продавцом и по другому адресу. Новый трудовой договор с ним не заключался, соответственно, повторное уведомление не подавалось.

Суд наложил на предпринимателя 200 тыс. рублей штрафа по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, указав, что уведомлять МВД следует при каждом факте привлечения к труду иностранца. Вышестоящие суды это решение поддержали. Женщина обратилась в Конституционный Суд РФ с просьбой признать противоречащими основному закону страны положения ст. 18.15 КоАП РФ в той части, в которой они позволяют на практике возлагать на работодателя обязанность уведомлять уполномоченный орган о каждом факте допуска иностранца к выполнению работ в какой-либо форме.

КС РФ отказался признать нормы неконституционными, но пояснил, что их суть не предполагает уведомление МВД о любых изменениях условий трудового договора, оформленного с иностранцем.

Это значит, что в случае перевода мигранта на новую работу у того же работодателя уведомление повторно подавать не требуется.

📌 Реклама Отключить

Постановление Конституционного Суда РФ от 04.02.2020 № 7-П