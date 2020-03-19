Когда налоговики могут наказать за исполнение решения суда

Налоговым органом было принято решение о привлечении налогоплательщика к ответственности и приостановлении операций по его счетам в связи с неуплатой налога на прибыль. Это решение было направлено в банк, а налогоплательщик обжаловал его в суде. Последний принял обеспечительную меру в виде приостановления действия решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. На этом основании банк возобновил операции по счетам организации, в связи с чем был привлечен налоговым органом к ответственности по статье 134 НК РФ.

В качестве обоснования налоговики указали на то, что в резолютивной части определения суда отсутствует указание на приостановление действия решения о приостановке операций по счетам налогоплательщика — приостановлено действие только решения о привлечении организации к ответственности за неуплату суммы налога. Тем не менее в данной ситуации банк не подлежит ответственности, а позиция налогового органа неправомерна, что подтверждается практикой арбитражных судов.

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Статья 134 НК РФ устанавливает ответственность за «исполнение банком при наличии у него решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента, счету инвестиционного товарищества его поручения на перечисление средств, не связанного с исполнением обязанностей по уплате налога (авансового платежа), сбора, страховых взносов, пеней, штрафа либо иного платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджетную систему Российской Федерации».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 101 НК РФ приостановление по счетам налогоплательщика является обеспечительной мерой. На основании части 3 статьи 199 АПК РФ по ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого акта, решения.

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В силу пункта 1 статьи 76 НК РФ приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств применяется для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа, если иное не предусмотрено пунктами 3 и 3.2 данной статьи и подпунктом 2 пункта 10 статьи 101 НК РФ. Пунктами 2–3.1 статьи 76 НК РФ установлены требования к решению налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке.

Таким образом, решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика является обеспечительной мерой и принимается налоговым органом на основании решения о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения, в частности за неуплату сумм налога, как и в рассматриваемой ситуации. Соответственно, если определением суда приостанавливается действие решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности, то также приостанавливается действие принятого на его основании решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке. Значит, банк правомерно возобновляет операции по счетам организации после поступления такого судебного определения.

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В обоснование данной позиции приведем примеры из судебной практики. Так, в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 15.02.2017 № Ф05-217/2017 разъясняется, что отсутствие указания на приостановление действия решения о приостановлении операций по счетам в резолютивной части определения суда не имеет значения. Приостановление решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности не влечет его недействительности. Под приостановлением действия такого решения согласно пункту 3 статьи 199 АПК РФ в качестве обеспечительной меры понимается запрет исполнения действий, предусмотренных этим решением. Следовательно, после принятия судом обеспечительных мер не могло действовать и приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке.

Обращаем внимание, что данный вывод также соответствует позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.12.2012 № 10765/12. Также в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 24.01.2017 № Ф09-11775/16 указывается, что признание недействительным решения налогового органа о принятии обеспечительных мер влечет незаконность принятых на его основании решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке.

Данный вывод суда можем применить к рассматриваемой ситуации по аналогии. Таким образом, исходя из совокупного анализа вышеприведенных норм НК РФ, а также примеров из судебной практики, следует вывод, что в рассматриваемой ситуации банк не подлежит ответственности по статье 134 НК РФ, а позиция налогового органа является неправомерной.