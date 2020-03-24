Три доплаты, о которых пенсионерам могут не сказать в ПФР

Главный парадокс социального законодательства состоит в том, что большинство соцвыплат назначается только по заявлению. Но при этом никто не обязывает органы соцзащиты уведомлять граждан о выплатах, которые положены им по закону.

А согласитесь, довольно проблематично обратиться за тем, чего не знаешь. Расскажу о нескольких доплатах, о которых действительно порой недоговаривают в ПФР (подтверждением тому служат реальные судебные дела).

1. Выплата по наследству

В 2010 году женщина овдовела, а спустя 8 лет она узнала, что ей должны были выплатить пенсионные накопления супруга.

Страховые взносы, которые в свое время перечислялись на накопительную часть пенсии работников, теперь позволяют получать выплаты:

— либо самому гражданину, если он достиг «старого» пенсионного возраста (55 или 60 лет),

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— либо членам его семьи — если он ушел из жизни, не успев воспользоваться своими накоплениями.

Но в законе есть условие: родственники должны обратиться за выплатой в течение 6-ти месяцев со дня смерти гражданина.

В противном случае, нужно обращаться в суд и восстанавливать срок, доказывая, что он пропущен по уважительной причине. Вдова обратилась в суд, но добиться положенной выплаты спустя 8 лет оказалось не так-то просто.

Ей пришлось дойти до Верховного суда РФ, где все-таки признали: ПФР имел возможность сообщить о выплате, т. к. истец обращалась за пенсией по случаю потери кормильца, но не сделал этого. В результате срок восстановили (ВС РФ, дело № 81-КГ19-12).

Напомню, что выплату пенсионных накоплений за родственника могут получить:

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— в первую очередь — его дети, супруг и родители,

— а если их нет, открывается вторая очередь — братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

Нужно обратиться в 6-месячный срок в Пенсионный фонд, где хранятся пенсионные накопления — узнать это можно в ПФР.

2. Доплата за родственника

Женщине назначили страховую пенсию по старости и доплату за сына-студента очного отделения вуза. Но никто при этом не подсказал, что за старшего сына ей тоже полагалась доплата: он был инвалидом с детства, а по достижении совершеннолетия получил 2 группу.

Женщина не знала, что за совершеннолетнего ребенка тоже полагается доплата к пенсии, если он нетрудоспособен и находится на ее иждивении. Когда она обратилась в ПФР с этим вопросом, ей оформили надбавку за сына, но отказались доплатить ее со дня назначения пенсии.

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Суд с ПФР оказался безрезультатным: по закону перерасчет пенсии полагается лишь с 1-го числа месяца, следующего после обращения.

При обращении за пенсией женщина не просила назначить доплату за старшего сына, поэтому действия ПФР признали правомерными (Кемеровская область, Яшкинский р-й суд, дело № 2-541/2014).

Напомню, что пенсионер может получать надбавку, если у него на иждивении находится нетрудоспособный член семьи.

К ним относятся дети, родители, супруг, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки (если у них нет более близких родственников, которые обязаны по закону их содержать).

Для несовершеннолетних детей доказывать иждивение специально не требуется, а для остальных родственников — нужно обязательно.

3. Доплата за награду

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Женщине отказались доплатить материальное обеспечение за прошедшие 11 лет, до того как она обратилась за ним в ПФР. А все потому, что она слишком поздно узнала о доплате, положенной ей за орден Ленина.

Федеральным законом от 4.03.2002 г. № 21-ФЗ для пенсионеров предусмотрено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией.

Сюда относятся Герои СССР и России, лауреаты государственных премий, обладатели ордена Ленина, ордена Славы и др. (полный перечень наград и званий представлен в ст. 1 Закона).

Обеспечение назначается со дня обращения в ПФР — поэтому женщине так и не удалось получить выплату за прошлое время (Москва, Лефортовский р-й суд, дело 2-3414/2012).