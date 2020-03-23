Как будут вступать в силу поправки в Конституцию РФ

Обзор от Госдумы про изменения в основной закон страны. В этом материале — о процедуре вступления поправок в силу.

Принятие и подписание закона

После того, как закон был принят в трех чтениях Государственной Думой, одобрен Советом Федерации, поддержан всеми заксобраниями регионов страны, его подписал Президент РФ.

Однако после этого начала действовать только ст. 3 нового закона, в которой прописана процедура вступления поправок в силу.

Проверка Конституционным судом

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После этого КС РФ по запросу Президента проверял не вступившие в силу поправки и предложенную процедуру голосования на соответствие главам 1, 2 и 9 Основного закона нашей страны. У КС было на это семь дней, и он принял решение через два дня, что поправки конституционны — и вступила в силу ст. 2 об общероссийском голосовании за поправки.

Процесс одобрения гражданами

Изменения в Конституцию России, которые изложены только в ст. 1, считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Тогда изменения в Основной закон вступают в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования.

Если за изменения в Конституцию РФ проголосует менее половины граждан, принявших участие в голосовании, то поправки не считаются одобренными и не вступают в силу.

Дата голосования предварительно установлена на 22 апреля. Однако, как отмечал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, решение о его переносе на более поздний срок может быть принято при негативном сценарии с коронавирусом.

После общероссийского голосования

Если поправки одобрены россиянами, Президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты их вступления в силу.