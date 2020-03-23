Стоит ли покупать акции во время всеобщей распродажи?

«Неважно, о чем речь — о носках или об акциях, я люблю покупать качественные вещи уже со скидкой», — сказал Уоррен Баффет. Скидкам на активы по всему миру позавидуют иные супермаркеты. Достаточна ли она?

Весь последний месяц отечественный и зарубежные рынки дают инвесторам немало поводов для нервозности. Американские фондовые площадки, которые росли практически безостановочно последние десять лет, рухнули под напором эпидемии коронавируса. Пожалуй, самый известный в мире бенчмарк S&P 500 с середины февраля потерял 33%, а в моменте падение составляло впечатляющие 7%. Это худшие показатели со времен кризиса в 2008 году. Российский рынок, податливый к внешнему влиянию, в плохом смысле не отставал и к открытию 18 марта потерял 40% от февральских значений.

📌 Реклама Отключить

Индекс — величина абстрактная, а что с конкретными акциями? «Газпром» за месяц просел на 37%, а с начала года теряет уже 52%, акции Мосбиржи растеряли за месяц 33%, а американские Amazon и Apple лишились 20% и 28% соответственно.

Но если кто-то продает сейчас «Газпром» по 167 рублей за акцию, значит, кто-то ее по этой цене покупает. Стоит ли делать это сейчас, и если да, то на что обратить внимание? Как найти точку входа и как определить, какие компании подешевели конъюнктурно, а кому туда и дорога?

Банки.ру обратился к аналитикам из крупнейших брокерских компаний с вопросом: как выбирать акции на падающем рынке и стоит ли их выбирать сейчас вообще?

Так брать или не брать?

Короткий ответ: никто не знает.

Стандартная рекомендация аналитиков для инвесторов, выбирающих момент для входа на рынок на падении: стоит входить только с расчетом на инвестиционный горизонт от года. На более коротких периодах высока вероятность получить убыток. Предсказать глубину падения рынков сейчас просто невозможно: она зависит от динамики распространения эпидемии коронавируса и, конкретно для российского рынка, ситуации с нефтью. В обеих этих областях не работают фундаментальные модели или приемы теханализа.

📌 Реклама Отключить

Что касается самих бумаг — прежде всего нужно обращать внимание на стабильность бизнеса и его перспективы, а не на цену бумаг, говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Следует абстрагироваться от негативного новостного потока и трезво оценить фундаментальные кейсы компаний, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Аналогичной позиции придерживается Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс», поясняя, что в кризисные времена «необходимо покупать качественные активы». Ну и конечно, классика от Баффета: «Если вы не собираетесь держать акции десять лет, даже не думайте покупать их на десять минут». В перспективе рынки всегда растут, надо только уметь ждать.

📌 Реклама Отключить

Качество напрямую связано с фундаментальными показателями бизнеса — рентабельностью, долговой нагрузкой, выручкой, чистой прибылью и другими. При этом подходы к выбору бумаг могут быть разные.

Стратегия «Антикризисная»

«Качественные активы не должны быть напрямую связанными с причиной кризиса. Например, инвестор не будет выбирать авиалинии, потому что COVID-19 напрямую влияет на пассажиропоток», — считает Вадим Меркулов.

В этой логике на американском рынке, среди акций, доступных на Санкт-Петербургской бирже, аналитик предлагает обратить внимание на Visa и Disney. На бизнес первой распространение COVID-19 вряд ли может повлиять в долгосрочной перспективе, считает эксперт: «У Visa хорошие финансовые результаты, и в ближайшие годы финансовое положение компании будет только улучшаться — рост выручки, прибыли на одну акцию, сокращение долговой нагрузки. Количество платежей на фоне COVID-19 не изменится, поскольку многие закупаются на будущее. Более того, компания обрабатывает и цифровые платежи, поэтому на нее не влияет само по себе распространение вируса. Падение Visa может быть связано с замедлением экономической активности, но реальный фактический эффект сейчас сложно предсказать. Однако падение котировок на 17% говорит только о панической продаже хорошего бизнеса».

📌 Реклама Отключить

Disney — один из главных бенефициаров развития стримминга и качественного контента — продолжит успешно конкурировать с Netflix, демонстрируя хорошие финансовые показатели. «Disney остается растущей, стабильной компанией, что может привлечь инвесторов в условиях повышенной волатильности на рынках вследствие вспышки коронавируса. Наша долгосрочная целевая цена по бумагам компании составляет 164 долларов. На горизонте двух-трех месяцев ожидаем отскока бумаг после прошедшего падения до 130–135 долларов», — говорит Меркулов.

Стратегия «Дивидендная»

📌 Реклама Отключить

Кризисные времена требуют дивидендного ответа, уверен Андрей Кочетков из «Открытие Брокер»: «На текущий момент лучше сосредоточить внимание на устойчивых компаниях с хорошей дивидендной доходностью. Коронавирусный и нефтяной кризисы завершатся, а бизнес никуда не денется. Возможность купить хорошие дивидендные бумаги по более низким ценам повышает инвестиционную эффективность. Всегда существует соблазн подобрать бумаги „роста“, но у таких бумаг часто случаются провалы, связанные с резкими переоценками перспектив бизнеса. Компания не только должна генерировать выручку, но и эффективно работать над повышением прибыли и распределением ее среди акционеров».

Среди активов, которые попадают под эту стратегию, выделяется Сбербанк, считает старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков: «Доля нефтегаза в кредитном портфеле не превышает 8%, в данный момент нет оснований ожидать существенного сокращения кредитного качества портфеля банка, а значит, повышения резервов и снижения прибыли. Дивидендная доходность на текущих уровнях больше 8%. Коэффициент P/E в 2,3 также выглядит удивительно для одного из крупнейших и инновационных банков Европы».

Стратегия «Пир во время чумы»

📌 Реклама Отключить

На компании, которые выиграют от кризиса, предлагает обратить внимание Игорь Галактионов из «БКС Брокер»: «Например, в сегодняшней ситуации выгодно отличаются золотодобытчики за счет роста цен на золото. Среди российских компаний это «Полюс» и «Полиметалл».

Другая возможность в рамках этой стратегии — акции Московской биржи, которая, по мнению Галактионова, стала выгодоприобретателем повышенной волатильности. «Прибыль Мосбиржи может увеличиться за счет роста комиссионного дохода. Кроме того, в случае приостановки цикла снижения ключевой ставки ЦБ прогнозы по процентному доходу биржи также могут быть пересмотрены в сторону роста. Учитывая высокую дивидендную доходность и перспективы роста прибыли, акции Московской биржи выглядят весьма интересной идеей».

Стратегия «Кладбище падших ангелов»

📌 Реклама Отключить

Заключается в том, чтобы выбирать самые подешевевшие бумаги первого эшелона в расчете на то, что негатив окажется краткосрочным и на длинной дистанции бумагам удастся отыграть все потери. Это еще одна стратегия от Игоря Галактионова. «В условиях падения цен на нефть это могут быть акции нефтяных компаний», — полагает эксперт.

Схоже рассуждает и Андрей Кочетков, делая ставку в том числе на нефтегазовый сектор: «История рынка показывает, что компании с реальным бизнесом могут переживать периоды спада, но они весьма быстро восстанавливают свою стоимость при улучшении экономической ситуации, а также неплохо защищают от слабости курса национальной валюты или проблем с любой другой валютой. Даже в текущем нефтяном кризисе все может очень быстро поменяться при условии более активного стимулирования со стороны ФРС, что приведет к ослаблению доллара и росту цен на сырьевые ресурсы».