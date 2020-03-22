NDA (соглашение о конфиденциальности) в российском праве работает. Я вам это докажу

К сожалению, в нашей стране до сих пор доминирует скептическое отношение к NDA (соглашению о неразглашении конфиденциальной информации). Однако это совершенно неоправданно по следующим причинам.

Во-первых, такое отношение начало складываться много лет назад в связи с отсутствием какой-либо положительной судебной практики рассмотрения споров из NDA. Да, длительное время в России действительно её не было (сейчас она уже есть, я придержу её в качестве десерта и предъявлю чуть позже). Однако делать из этого вывод о неработоспособности юридического инструмента как минимум нелогично.

Во-вторых, во многом негативное настроение по поводу NDA в России сформировало известное судебное дело No А40–23492/2013 по иску социальной сети для врачей «Доктор на работе» к компании «Ашманов и партнёры», занимающейся интернет-маркетингом. В этом деле истец требовал взыскать с ответчика ущерб, понесённый им в связи с нарушением NDA (включенного в состав договора оказания маркетинговых услуг). Суд исковые требования отклонил. Поскольку спор получил широкую огласку в СМИ, многие люди, не разобравшись в тонкостях дела, сделали поспешные выводы о бесполезности NDA в российских условиях. Однако в этом деле есть много «но», которые нельзя не учитывать.

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Если бы перечень конфиденциальной информации был конкретизирован в самом тексте договора (можно даже ограничиться установлением в договоре условия, что любая информация, полученная сторонами друг от друга в письменной или устной форме с указанием о её конфиденциальности, считается конфиденциальной), либо был составлен акт о передаче конфиденциальной информации, то это в значительной степени повысило бы шансы истца на победу. Тогда как противоположное положение вещей сделало победу практически недостижимой. Более того, владелец конфиденциальной информации не установил в договоре штраф за её разглашение и ограничился «стандартной» санкцией, предусмотренной законом, – компенсацией ущерба. Однако применение данной санкции – само по себе дело очень трудоёмкое, ибо оно предусматривает необходимость доказывания факта причинения ущерба, его размера и причинно-следственной связи между его возникновением и действиями (бездействием) ответчика. В указанном деле представитель компании «Доктор на работе» не смог доказать ни размера ущерба, ни факт его возникновения. Установление же в договоре штрафа значительно облегчило бы задачу истца.

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Ну и в-третьих, на данный момент в России уже имеется арбитражная судебная практика, подтверждающая работоспособность NDA и возможность привлечения к гражданско-правовой ответственности его нарушителя.

В качестве яркого примера можно привести совсем свежее арбитражное дело No А56–92673/2016, в котором суд взыскал с ответчика денежный штраф в размере 400 тысяч рублей за нарушение соглашения о конфиденциальности. Поскольку данное судебное решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях (определение кассационной инстанции – Суда по интеллектуальным правам состоялось 2 ноября 2018 года), то судебную практику в этом отношении, в принципе, можно назвать устоявшейся.

Ещё одним примером работоспособности NDA в российских условиях является арбитражное дело No А50–7090/2012, в котором были удовлетворены исковые требования, основанные на факте взыскания третейским судом штрафа за нарушение NDA.

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Как видим, NDA в России работает.

Более того, стоит учитывать тот факт, что наличие документа на руках (неважно какого) всегда даёт хоть какой-то шанс на его использование, тогда как его отсутствие лишает таких шансов полностью.

В статье использованы материалы из книги "Предприниматель, который выжил. Как не погубить бизнес и инвестиции"