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Бухгалтерская отчетность
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Ошибки прошлого года и баланс: исправлять или нет? Разбираемся с учетом изменений 2026 года

Ошибки прошлого года и баланс: исправлять или нет? Разбираемся с учетом изменений 2026 года

Вопрос, нужно ли править баланс из-за ошибок прошлых лет, не имеет универсального ответа «да» или «нет». Все зависит от трех факторов: когда вы нашли неточность, насколько она существенна и успели ли утвердить отчетность за тот период. 

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Когда баланс править не надо

Если отчетность за прошлый год уже утверждена собственниками (участниками, акционерами), вносить в нее исправления нельзя. Закон (п. 9 ст. 13 Закона № 402-ФЗ) прямо запрещает менять утвержденные формы. В такой ситуации ошибку исправляют в текущем периоде (например, в 2026 году).

А если отчетность еще не утверждена?

Тут есть окно для корректировки. Если ошибку обнаружили до утверждения, можно исправить ее записями, датированными 31 декабря прошлого года, и сформировать пересмотренную (исправленную) отчетность. Эту версию и нужно представить пользователям (в ИФНС, акционерам) вместо ошибочной. Важно: если вы уже отправили первоначальный вариант куда-то (в статистику, банк), исправленную версию нужно направить туда повторно. 

Как исправлять в текущем периоде? Зависит от существенности

Ключевой момент — определить, была ли ошибка существенной. Организация сама устанавливает критерий существенности (например, 5% от валюты баланса или от чистой прибыли) и закрепляет его в учетной политике. 

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  • Несущественная ошибка. Ее исправляют в месяце обнаружения. Обычно для этого используют счет 91 «Прочие доходы и расходы». Ретроспективный пересчет (корректировка показателей прошлых лет в текущей отчетности) не требуется. 

  • Существенная ошибка. Здесь подход строже. Если отчетность уже утверждена, исправление проводят через счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». При этом в отчетности за текущий год (2026) нужно показать ретроспективный пересчет: скорректировать входящие остатки на начало года, чтобы данные были сопоставимы. 

Что изменилось в 2026 году?

Одно из важных новшеств касается специальных счетов для исправления ошибок прошлых лет. Если раньше в отдельных случаях могли возникать сложности с классификацией, то с 2026 года четко закрепили:

  • для ошибок прошлого года (предшествующего отчетному) — счета 401.18 (доходы прошлых лет), 401.28 (расходы прошлых лет), 304.84 (расчеты с кредиторами), 304.86 (расчеты с дебиторами);

  • для ошибок более ранних лет — счета 401.19, 401.29, 304.94, 304.96. 

Использовать для таких исправлений счета текущих доходов и расходов (например, 401.10, 401.20) нельзя — это исказит финансовый результат текущего периода и будет нарушением. 

Еще одно практическое следствие 2026 года: если вы подаете исправленную отчетность в Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО), важно уложиться в сроки. Например, для отчетности за 2025 год крайний срок подачи исправленного варианта — 31 июля 2026 года (или 10 рабочих дней с даты утверждения, если оно прошло позже, но не позднее 31 декабря 2026 года). 

Практический совет

После исправления ошибки (особенно существенной) подробно раскройте информацию в пояснениях к отчетности: укажите характер ошибки, сумму корректировки и как она повлияла на показатели. Это повысит прозрачность для пользователей. 

В итоге правило такое: утвержденный баланс не трогаем — исправляем в текущем периоде с ретроспективным пересчетом (для существенных ошибок) или просто проводкой (для несущественных). А если есть время до утверждения — формируем исправленную версию за прошлый год.

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