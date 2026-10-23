Что изменилось в 2026 году?

Одно из важных новшеств касается специальных счетов для исправления ошибок прошлых лет. Если раньше в отдельных случаях могли возникать сложности с классификацией, то с 2026 года четко закрепили:

для ошибок прошлого года (предшествующего отчетному) — счета 401.18 (доходы прошлых лет), 401.28 (расходы прошлых лет), 304.84 (расчеты с кредиторами), 304.86 (расчеты с дебиторами);

для ошибок более ранних лет — счета 401.19, 401.29, 304.94, 304.96.

Использовать для таких исправлений счета текущих доходов и расходов (например, 401.10, 401.20) нельзя — это исказит финансовый результат текущего периода и будет нарушением.

Еще одно практическое следствие 2026 года: если вы подаете исправленную отчетность в Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО), важно уложиться в сроки. Например, для отчетности за 2025 год крайний срок подачи исправленного варианта — 31 июля 2026 года (или 10 рабочих дней с даты утверждения, если оно прошло позже, но не позднее 31 декабря 2026 года).