Уже почти десять лет, как при составлении финансовой отчетности мы руководствуемся, в том числе, и Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

В нем вполне понятно и доступно (ну, почти доступно) разъяснено, как поступать при обнаружении ошибки как текущего года, так и прошлых лет.

Но до сих на форумах, и довольно часто, коллеги делятся одной и той же проблемой: — Только сейчас обнаружили, что уже второй (или третий) год, и далее варианты:

— неправильно начисляем амортизацию по основному средству; — не так, как положено, распределяем транспортные расходы; — ремонт отражаем, как модернизацию (или наоборот); — и тому подобное.

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Примеров выявленных ошибок много, а вопрос один: — Считаем, что надо внести изменения в баланс и другие формы финансовой отчетности за прошлый (или позапрошлый) год. Как это правильно сделать, и что написать в сопроводительном письме к исправленным формам?

Однозначно на такой вопрос ответить нельзя. Вносить изменения в сданную налоговикам (в прошлые годы) финансовую отчетность необходимо только в определенных ПБУ 22/2010 случаях.

Как было сказано у классика: Мамаша, я готов разделить ваше горе, но по пунктам (из к/фильма «Шырли-Мырли»).

Сейчас постараемся разъяснить тоже по пунктам, когда это обязательно, а когда нет нужды.

Пункт 1. Каков статус организации, бухгалтер которой обнаружил ошибку прошлого года?

Тут два варианта.

1.1.Организация имеет право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Такое право (не обязанность), в первую очередь, дано организациям, являющимся субъектами малого предпринимательства и отчетность которых не подлежит обязательному аудиту (п. п. 4 и 5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

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Исключения из этого общего правила (когда, допустим, аудит не обязателен, а право применять упрощенные методы и формы субъект малого предпринимательства не имеет) приведены в тех же самых пунктах.

И в этом случае выявленная ошибка исправляется записями в регистрах бухгалтерского учета за тот период (месяц и день) в котором она стала известна (п. 9 ПБУ. Следовательно, последствия исправления этой ошибки (изменение величины дебиторской или кредиторской задолженности, финансового результата, стоимости чистых активов и т. д., и т. п., и пр.) будут отражены в отчетности за текущий год. Прибыль (или убыток), возникшие в результате такого исправления ошибки, отражаются в составе прочих доходов (или расходов) текущего отчетного периода (п. 14 ПБУ 22/2010).

1.2Организация обязана составлять полную отчетность по формам, предусмотренным приложениями №№ 1 и 2 к приказу Минфина России от 02.07.2010. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

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Вот здесь необходимо определить, является данная ошибка существенной, либо нет.

Ранее существенной признавалась сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляло не менее 5% [п. 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н (утратили силу)].

Те же 5% от общей суммы показателя признаются существенными для раздельного отражения в финансовой отчетности доходов (п. 18.1 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н), и расходов (п. 21.1 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.99 № 33н).

Сейчас же ошибка признается существенной, если она (вне зависимости от суммы) в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период (п. 3 ПБУ 22/2010).

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Это определение зачастую приводит в затруднение бухгалтеров-практиков с большим опытом работы, в том числе и автора.

Мы, ветераны учетного фронта, до сих пор никак не можем привыкнуть, что бухгалтер является не контролером, приставленным государством в организацию следить за сохранностью государственного же имущества.

Если честно, то бухгалтер (главный, старший и просто) — счетовод (пусть и высококвалифицированный), нанятый владельцами организации (в лице ее руководителя) для анализа себестоимости, своевременной и правильной уплаты налогов, составления грамотной финансовой отчетности. И отчетность нужна, в первую очередь собственникам. Они на основании данной отчетности принимают решения, можно ли полученную прибыль потратить на уплату дивидендов, либо в первую очередь направить ее на развитие производства, хватит ли имеющихся средств на новое строительство, или придется брать кредиты, да и есть ли смысл в продолжении работы, либо пора делить, что есть, и разбегаться, иначе через год ликвидация компании обойдется еще дороже.

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Также к заинтересованным пользователям отчетности можно отнести и банки-кредиторы, которые на ее основании будут отслеживать (с той или иной степенью достоверности) судьбу выданных ими взаймы средств и вероятность их своевременного возврата.

Интерес к отчетности могут проявить и потенциальные инвесторы, готовые вложить свои средства с целью получить прибыль с минимальным для себя риском.

Налоговые инспекции рассматривают финансовую отчетность, в первую очередь, как один из инструментов по контролю за правильностью начисления налогов. Хотя, по мнению автора, в связи со все более увеличивающейся разницей в правилах ведения бухучета и порядком исчисления налогов, взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности с налоговыми декларациями все более затруднительна.

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Хотя не секрет, что и до сих пор налоговики довольно часто «достают» сдавшую отчетность организацию вопросами типа — А почему это у вас значение строки 2210 «Выручка» Отчета о финансовых результатах не совпадает со значениями строк 010 «Реализация» Налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за тот же год?

И каждый раз письменно или устно приходится объяснять, что это разные показатели, которые рассчитываются по разным правилам, и что иногда они могут совпадать, но далеко не всегда обязаны.

То есть все зависит не от суммы, а, в первую очередь, от характера ошибки и влияния ее на финансовые показатели организации.

И признание ошибки существенной зависит от того, как этот факт (обнаружения ошибки и ее исправления) повлиял, допустим, на сумму чистой прибыли, что, в свою очередь, сказалось и на сумме дивидендов. Или, например, изменилась сумма просроченной кредиторской задолженности, что должно повлиять на условия предоставленного кредита. И т. д., и т. п., и пр.

Исходя из вышесказанного, организация самостоятельно может и должна определить параметр существенной ошибки, закрепив его в своей учетной политике.

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Можно остановиться на тех же 5%, и признавать существенной ошибку, размер которой равен или превышает эту цифру соответствующего показателя за год.

Можно за ориентир взять п. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, согласно которому грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету признается искажение показателя финансовой отчетности не менее, чем на 10%.

Также никто не запретит, например, указать в учетной политике, что искажение показателя менее, чем на 10% (или на 3%, или на 5%, на 7,83%) признается несущественной ошибкой. Если показатель искажен на большую сумму, то признание такой ошибки существенной (или нет) определяется в каждом конкретном случае на основании справки-расчета, составленной бухгалтером и утвержденной руководителем. Право выбора — за руководством.

Здесь также два варианта.

1.2.1 Ошибка признана несущественной

Как и субъект малого предпринимательства, не обязанный проводить ежегодный аудит (см. п. 1.1) организация исправляет эту ошибку соответствующими проводками в период ее обнаружения (п. 14 ПБУ 22/2010). Возникшие в результате прибыль (или убыток) отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода, то есть проводками по балансовому счету 91 «Прочие доходы и расходы».

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1.2.2. Ошибка признана существенной

Сейчас уже март (а то и апрель) 2020 года. Финансовая отчетность за 2019 год сдана в налоговую инспекцию*, и, может быть, утверждена собственниками**.

*Финансовая отчетность за 2019 год должна быть сдана в налоговую инспекцию по месту нахождения организации не позднее 31.03.2020 (подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ)

**Срок утверждения годовой финансовой отчетности за 2019 год собственниками общества с ограниченной ответственностью — март-апрель 2020 года (ст. 34 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Срок утверждения годовой финансовой отчетности акционерами акционерного общества март-июнь 2020 года (п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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В этом случае исправление ошибок производится записями в регистрах бухгалтерского учета за тот период, в котором была выявлена ошибка. При этом выявленная сумма прибыл (убытка) отражается проводками в корреспонденции с балансовым счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»)" (подп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010).

И уже при составлении отчетности за 2020 год (в январе-марте 2021 года) в соответствующих строках форм финансовой отчетности в графах «по состоянию на 31.12.2020» (в Балансе или Отчете о движении капитала) или «за 2020 год» (в Отчете о финансовых результатах или Отчете о движении денежных средств) те либо иные показатели должны быть указаны в новых суммах (с учетом исправления ошибки). То есть производится их ретроспективный пересчет (подп. 2 п. 9 ПБУ 22/2010).

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Исправление подписанной руководством организации финансовой отчетности при выявлении существенной ошибки за прошлый год в обязательном порядке должен быть произведен в том, и только в том случае, если отчетность налоговикам уже сдана, но собственники (акционеры) ее еще не утвердили (п. п. 7 и 8 ПБУ 22/2010).

В 2020 году это может произойти, если информация о существенной ошибке поступит до утверждения отчетности собственниками.

Если позже — никто не вправе заставить нас переделать и пересдать уже утвержденную отчетность.

Ошибки — да, есть. Но мы их исправим в установленном порядке, и в установленный срок.

Подавать или нет уточненные налоговые декларации за 2019 год — это уже из другой оперы. Тут вариантов много, и в рамках данной статьи их рассматривать не будем.

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Но еще раз повторим. Даже если и налоговики, получив от вас в апреле или позже уточненную налоговую декларацию по тому или иному налогу за 2019 год, потребуют и еще и исправленную бухгалтерскую отчетность, не спешите выполнять их требования. Поинтересуйтесь только, на основании какого законодательного или нормативно-правового акта у них возникло такое желание. Обычно такого вопроса бывает достаточно.