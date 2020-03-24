Как до 15 апреля подтвердить основной вид деятельности в ФСС

15 апреля – дата, до которой все организации, страхующие своих сотрудников от производственных несчастных случаев и профессиональных заболеваний, должны подтвердить основной вид своей деятельности в ФСС РФ. Если этого не сделать, предприятие рискует переплачивать взносы весь текущий год. Как оформить все правильно и избежать негативных последствий, читайте в этой статье.

Кто должен подтверждать основной вид экономической деятельности

Обязанность ежегодного подтверждения закреплена Постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 за страхователями исключительно в статусе юридического лица и их подразделениями. Основной вид деятельности индивидуальных предпринимателей берется органами ФСС РФ из ЕГРИП и в дополнительном утверждении не нуждается.

К страхователям от производственного травматизма, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ, относятся юрлица любой организационно-правовой формы, в том числе иностранные организации, нанимающие сотрудников по трудовому договору, а также договорам ГПХ, если в них предусмотрена обязанность по уплате соответствующих страховых взносов.

📌 Реклама Отключить

Зачем подтверждать основной вид экономической деятельности

Основной вид экономической деятельности работодателя определяет уровень производственного травматизма, вероятность профессиональной заболеваемости и размер соответствующих расходов на страхование, что в целях применения Закона № 125-ФЗ именуется классом профессионального риска.

От этого показателя напрямую зависит, какой процент от начисленной работнику оплаты труда необходимо будет перечислять в ФСС РФ в качестве страхового взноса.

Для определения ставки применяется классификация из приложения к Приказу Минтруда РФ от 30.12.2016 № 851н и тарифы, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ на 2006 год, но действующие и по сей день. В соответствии с указанными актами самые безобидные российские предприятия уплачивают взносы в размере двух десятых процента от дохода сотрудника, а самым травмоопасным приходится вносить уже 8,5 процента.

📌 Реклама Отключить

Как подтвердить основной вид экономической деятельности

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 № 55 установлен следующий состав пакета документов, которые необходимо предоставить в территориальный орган ФСС РФ по месту учета:

– заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

– справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

– копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме субъектов малого предпринимательства).

Передать указанные формы можно как на бумаге, так и электронно. Для этой цели подойдет также личный кабинет на сайте госуслуг.

В случае представления заявления и документов в электронном виде, в соответствии с п. 17 Административного регламента, утвержденного Приказом ФСС РФ от 25.04.2019 № 230, они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

📌 Реклама Отключить

Необходимо дождаться реакции отделения фонда

Не позднее чем через две недели из отделения ФСС РФ должно поступить подтверждение присвоенного тарифа (п. 11 Административного регламента, утв. Приказом ФСС РФ от 25.04.2019 № 230). До этого момента страхователь относится к полученной в предыдущем году категории, а после может применить новообретенную ставку с 1 января текущего года.

Что делать владельцам многопрофильного бизнеса

При наличии многопрофильного бизнеса решающее значение будут иметь пропорции распределения выручки. Если доли равны, придется довольствоваться самым дорогим из тарифов, а если нет, то расчетным видом деятельности станет самый реализуемый.

Сроки подачи документов о подтверждении основного вида экономической деятельности

В 2020 году последний день для направления подтверждения приходится на среду, 15 апреля, никаких дополнительных отсрочек в виде смещения указанной даты в данном случае не предусмотрено.

📌 Реклама Отключить

Если основной вид экономической деятельности не будет подтвержден

Если опоздать или не представлять необходимых документов вовсе, ФСС РФ в соответствии с п. 13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 01.12.2005 № 713 вправе отнести страхователя к наивысшему классу риска деятельности, исходя из указанных им в государственном реестре юрлиц кодов ОКВЭД. Причем переплачивать придется весь год.

Впрочем, некоторым работодателям, у которых коэффициент основного вида деятельности не превышает самого опасного кода в ЕГРЮЛ, связанные с тарифами потери не грозят, да и санкции в таком случае не предусмотрены.

Остальные страхователи, не подтвердившие законное право на понижение ставки, получат письмо с установленным ФСС РФ процентом к 1 мая.

Если направить подтверждение раньше, чем придет уведомление из ФСС, переплат можно избежать

📌 Реклама Отключить

ФСС по причине несвоевременного подтверждения основного вида деятельности доначислил компании страховые взносы, пени, а также выписал штраф. Работодатель обжаловал доначисления в суде.

В свое оправдание он пояснил, что хотя и просрочил сроки сдачи документов о подтверждении вида основной деятельности, но успел направить сведения до получения из фонда уведомления о назначенном тарифе.

Суды трех инстанций (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.10.2019 № Ф05-17412/2019) встали на сторону заявителя и признали неверным в данном случае определение вида деятельности по наиболее высокому классу профриска.

Судьи указали, что при подаче подтверждающих основной вид бизнеса документов до фактического определения размера страхового тарифа ФСС должен учесть эти документы в целях выбора ставки.

В противном случае будет нарушен принцип дифференцированности страховых тарифов в зависимости от класса профриска.