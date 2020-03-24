Пример заполнения формы СЗВ-ТД при увольнении сотрудника

СЗВ-ТД — новый отчет в ПФР, посредством которого работодатели передают сведения о трудовом стаже работников. Его появление связано с переходом на электронный формат ведения трудовых книжек. В нашей статье вы найдете алгоритм и образец заполнения формы СЗВ-ТД при увольнении.

Новый отчет СЗВ-ТД в 2020 году

Нагрузка на бухгалтеров и кадровиков увеличилась — появились новые формы отчетности, касающиеся сотрудников организации. Среди них СЗВ-ТД. Бланк утвержден в последние дни 2019 года. Пенсионный фонд РФ тянул до последнего, но всё же издал постановление, установившее форму и порядок заполнения СЗВ-ТД (постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п).

Таким образом, главный вопрос, на каком бланке сдавать отчет, решен.

Напомним, что цель данной формы — актуализация информации о трудовой деятельности сотрудников, содержащейся в базе Пенсионного фонда, для функционирования системы электронных трудовых книжек.

По каким критериям определяется обязанность представления СВЗ-ТД? Данную форму сдают те предприятия, которые имеют сотрудников, причем необходимость представлять ее возникает, только если в отчетном месяце были произведены кадровые изменения.

Форму необходимо представить в территориальный орган ПФР до 15-го числа следующего месяца за месяцем, в котором имели место кадровые движения. Например, если компания приняла на работу двух сотрудников с 3 февраля 2020 года, то СЗВ-ТД она будет сдавать за февраль до 16 марта 2020 года (так как 15 марта — воскресенье).

Если в течение месяца поводов для заполнения СЗВ-ТД не было, то и сдавать форму нет необходимости.

Важно! Пенсионный фонд предусмотрел ужесточение сроков представления СЗВ-ТД с 2021 года. Согласно п. 1.8 постановления Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п начиная с 01.01.2021 в случае приема и увольнения сотрудников форму СЗВ-ТД будут ждать от организации на следующий рабочий день после издания кадрового приказа.

Получается, что бланк оформляется работодателем только в случаях кадровых изменений. Одним из поводов является увольнение работника. Далее рассмотрим особенности данного случая.

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Заполнение СЗВ-ТД при увольнении

Под увольнением сотрудника понимается расторжение договора между физлицом и работодателем. Договор может быть как трудовым, так и гражданско-правовым, а работодатель — юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Если с работником заключен ГПД, то сведения об этом в трудовую книжку ранее не вносились и не вносятся до сих пор, следовательно, и подавать сведения в ПФР о расторжении с такими работниками договоров не нужно. Подробности см. в материале «СЗВ-ТД и договоры гражданско-правового характера». Подтверждение этому мы найдем в п. 1.4 постановления № 730п и ст. 15 ТК РФ.

Если с сотрудником заключен стандартный трудовой договор, то сведения по нему в обязательном порядке включаются в СЗВ-ТД. Совместители и работающие на дистанционной работе не являются исключениями.

Все организации и ИП обязаны подавать СЗВ-ТД при увольнении работников, с которыми расторгаются трудовые отношения. Конечно, при условии что с ними был заключен именно трудовой договор.

Посмотрите пример заполнения формы СЗВ-ТД при увольнении.

Образец заполнения формы СЗВ-ТД при увольнении

Фактически все работодатели обязаны подавать СЗВ-ТД при увольнении сотрудника. Это новая форма отчетности, а потому при первом заполнении могут возникнуть вопросы. Посмотрите пример заполнения бланка и скачайте образец отчета СЗВ-ТД при увольнении.

Пример

ООО «Онегин и Ко» имеет штат сотрудников 47 человек, из которых 6 человек оформлены по договорам ГПХ. В январе 2020 года никаких кадровых движений не производилось. Но в феврале произошло сразу два события:

менеджер отдела закупок Ларина Т. Д., работающая по трудовому договору с 2018 года, 04.02.2020 написала заявление об увольнении по собственному желанию, на основании которого был издан приказ об увольнении № 1/у от 17.02.2020;

было принято решение о прекращении сотрудничества по соглашению сторон с работником Ленским В. В., с которым в 2019 году был заключен договор ГПХ, соглашение о расторжении оформлено 24.02.2020.

В компании в феврале есть два увольняющихся сотрудника. Однако форму СЗВ-ТД необходимо заполнить лишь на менеджера Ларину Т. Д.

Особенности заполнения отчета СЗВ-ТД при увольнении:

1. В шапке бланка указаны сведения о работодателе ООО «Онегин и Ко» и об увольняющейся Лариной Т. Д.

2. Проставлена отметка о дате подачи заявления о продолжении ведения трудовой книжки — 15.01.2020.

3. Отчетный период — 02 месяц и 2020 год.

4. Далее заполнена информация о последней кадровой записи и непосредственно об увольнении:

в графе 2 — последний рабочий день сотрудника;

в графе 3 — УВОЛЬНЕНИЕ — указан вид кадрового движения;

в графе 4 — «Менеджер, отдел закупок» — отражена должность и отдел;

в графе 5 ничего не проставлено, так как данная информация обязательна для представления лишь с 2021 года;

в графе 6 — обозначена статья ТК РФ, являющаяся основанием при увольнении (в нашем случае это п. 3 ст. 77 ТК РФ, так как Ларина написала заявление об увольнении по собственному желанию);

в графах 7-9 указаны реквизиты приказа об увольнении;

графа 10 не заполнена, так как нет основания для ее заполнения.

Бланк подписан директором Онегиным Е. Е., проставлена дата заполнения 02.03.2020.

Форма отправлена в территориальный орган ПФР в электронном виде, так как количество сотрудников в ООО «Онегин и Ко» более 25 человек.