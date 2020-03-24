Стоит ли покупать золото в коронакризис

Традиционно золото считается безопасным активом во времена экономической неопределенности, лучшим инструментом для сохранения богатства. В отличие от всего остального, это актив, не являющийся ничьим обязательством, а самоценный сам по себе. Zaim.com решил разобраться, почему в этот раз пошло не по плану и золото рухнуло вместе с остальными рынками.

Пандемия вируса COVID-19 переворачивает мировую экономику вверх дном. Вслед за большинством активов на мировом рынке цена на биржевое золото устремилась вниз. Если весь предыдущий год оно уверенно усиливало позиции, поднявшись с 1300 до 1677 долларов за унцию (это 28%), то с 10 марта пикирует, за 6 дней потеряв уже 9%. Это падение для россиян не перекрывает даже рост курса доллара, так, на максимуме 9 марта 3995 рублей/грамм, а 16 марта — уже 3598 рублей/грамм (минус 10%).

Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group, уверен: «Здесь все очень просто — всем сейчас нужна ликвидность, так как надо закрывать потери от остановки бизнеса. Ликвидировать многие позиции трудно — они сильно упали или неликвидны. Поэтому ликвидируют позиции в золоте. Золото также идет на поддержку маржин-коллов. А вообще золото перестает быть „защитным“ активом — в нем теперь действительно не особенно расплатишься».

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Алексей Лазутин, генеральный директор АО МГКЛ «Мосгорломбард», председатель совета Национального объединения ломбардов, отмечает, что в его жизненном опыте еще не было ситуаций, когда золото падает вместе с другими активами продолжительное время и сильно. Обычно участники финансового рынка в случае падения большинства активов в том числе покупали золото, а сейчас для этого у многих из них не хватает ликвидности, причем, судя по динамике цены золота в моменте, — не хватает у очень большого количества участников рынка, которые в том числе ведут маржинальную торговлю, то есть за счет кредитных средств, а это не только физические лица, но и крупные международные финансовые институты.

Конечно, ситуация на рынке крайне волатильна, и она должна стабилизироваться на каком-то этапе. В то же время данная стабилизация с учетом роста золота в долларе и росте курса доллара по отношению к рублю — может быть гораздо выше текущих значений. «Видимо, действительно, настают времена очень и очень непростые для большинства», — заключает спикер.

«Если проецировать эту ситуацию на рынок ломбардов, то в перспективе двух-трех месяцев такая ситуация приведет к существенному спросу на услуги ломбардов и росту портфеля как за счет притока новых клиентов, так и за счет увеличения оценки действующих займов. Рынок ломбардов, как и раньше в стабильные времена, работает хорошо, а во времена подобных катаклизмов начинает работать еще лучше!» — уверен Алексей Лазутин.

Юрий Уткин, генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России», также считает, что золото — очень консервативный финансовый инструмент, вклад «вдолгую». Сейчас на рынке наблюдается паническая атака — инвесторы посчитали, что переоценили или слишком много купили золота, поэтому сейчас продают, что и вызывает серьезное падение. Спикер уверен, что текущий уровень цены все равно высокий, особенно для ювелирной отрасли, для которой золото является основным сырьем.

Наблюдавшийся в начале марта одновременный рост и курса доллара, и золота, ставил отрасль в крайне затруднительное положение: большинство отечественных производителей даже прекратили закупку золота, так что нынешнее снижение ювелирам только на руку — это позволит им продавать свои изделия по более доступной гражданам цене.

Американские инвесторы также подтвердили, что в современной истории нет прецедента эпидемий такого масштаба с такими последствиями для биржи. Обычно инвесторы вкладываются в золото или доллары. Но сейчас это уже не факт. Скорее всего, те, у кого сейчас на руках сформировалась наличная масса, должны выждать момент, когда будет дно, и тогда покупать. Но что именно? И когда будет дно? Хороший вопрос.

К сожалению, остальные эксперты, к которым Zaim.com обратился за комментариями, настолько обескуражены происходящим в мире, что пока не готовы выразить четкую позицию. Но и конспирология в беседах не всплывала: версия, что лица влияния мощным вбросом специально роняют цены на золото для последующей массовой скупки, не нашла адептов.

Итак, подытожим: те, кто решил сохранить свои сбережения в золоте или ценные «золотые» бумаги, стоят перед дилеммой: продавать сейчас или переждать, ожидая восстановления позитивного тренда? Остальные граждане, скорее всего, почти не почувствуют на себе золотых качелей.

Завсегдатаи ювелирных магазинов отметят изменения цен. Клиенты ювелирных ломбардов, а их в России не менее 2 млн человек, быстрее всего ощутят колебания курса: если он упадет, то заем за золотой залог будет меньше, ведь его сумма напрямую зависит от мирового курса металла. Ну или вырастет при возвращении котировки к классическому сценарию.