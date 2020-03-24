Известный блогер Лена Миро: действительно ли конвейерная бухгалтерия убьет профессию бухгалтера как класс?

Самая важная профессия сегодня — блогер. Именно он сеет в неокрепшие умы обывателей всякую ересь и пожинает на этой благодатной ниве деньги и славу. Такой вывод сделала я по прочтении очередного шедевра скандального блогера-миллионника Елены Миро, которая высказалась в своем блоге о судьбе российских бухгалтеров в ближайшем будущем . Два основных смысловых посыла статьи под названием «Священная корова»: «Хуже бухгалтера может быть только бухгалтер» (это цитата) и «бухгалтеры станут не нужны уже в ближайшем будущем».

Я бы и не стала обращать внимание на этот материал, если бы блогер не ссылалась на вполне конкретную компанию МАКО, которая оказывает бухгалтерские услуги в Москве и Санкт-Петербурге. То есть, по сути, вывод от том, что бухгалтеры скоро будут не нужны, делается на основе деятельности компании, в которой работают бухгалтеры.

«Как же так? Это нелогично!» — скажете вы, и будете правы. Но что блогерам до логики?

Основатель компании МАКО, Владимир Зинин, по словам Лены Миро изобрел первую в мире конвейерную бухгалтерию. И это — единственно возможное будущее профессии. В котором не будет места традиционному классическому бухгалтеру.

Интересно, как мой коллега пришел к тезису о ненужности бухгалтеров? Все стало понятно после ознакомления с указанным в посте Лены Миро сайтом МАКО и просмотра интервью с основателем МАКО на канале популярного видеоблогера и переводчика фильмов Дмитрия Пучкова (он же Гоблин). Действительно, основатель бухгалтерской компании Владимир Зинин считает, что «штатные бухгалтеры и аутсорсеры скоро останутся без работы», «человеческий фактор сводит их эффективность к нулю» (это все цитаты). Как бы красиво ни излагал Зинин, как бы эмоционально ему ни вторила Лена Миро, а согласиться я с ними не могу.

Сначала по отдельным тезисам публикации блогера-скандалистки:

Бухгалтер в России — священная корова.

Если уж и есть что-то в российском бухгалтере от священной коровы — это особый пиетет, который испытывает к нему, как к специалисту высокого уровня, любой здравомыслящий предприниматель. А особенный пиетет перед бухгалтером бизнес испытывает в отчетный период. А кто действительно похож на священное индийское животное, так это некоторые российские блогеры. Упиваются своей безнаказанностью, говорят, что хотят, кого угодно могут оскорбить — и ничего им за это не будет.

Бухгалтеры систематически вмешиваются во все сферы жизнедеятельности компании.

Если бухгалтер обращается к специалистам компании с вопросами или советами, то это продиктовано исключительно желанием наладить учетный процесс и документооборот во избежание необоснованных затрат, излишней налоговой нагрузки, штрафных санкций. Разве не так?

На каждом шагу российские компании платят штрафы из-за невнимательных и безответственных бухгалтеров.

Ошибки делают все: бухгалтеры, юристы, врачи и даже политики. В результате ошибок кто-то лишается денег, а кто-то свободы, здоровья или жизни. Чем выше квалификация специалиста, тем меньше вероятность ошибок — в бухгалтерии, как и везде. Ничего уникального и ничего особенного.

Бухгалтеры-фрилансеры постоянно болеют, косячат, исчезают…

Ну да, человеческий фактор никто не отменял. И, доверяя бухгалтерию предприятия малоизвестному человеку, надо понимать свои риски. Экономишь на штатном бухгалтере? Будь добр, сам вникай во все нюансы сам, будь готов к форс-мажорам.

И, конечно же, у блогера Лены Миро есть ответ на вопрос «Что делать?»: нанять робота, что бы это ни значило.

Видимо, Лена Миро является поклонницей квазинаучной фантастики. Робот-бухгалтер… Или блогер имела в виду онлайн-сервисы для формирования отчетности? Так они применимы только в самых простых случаях, и данные в них тоже с умом загружать надо.

Интересно, что блогер сама себе противоречит, предлагая поставить на службу бухгалтерии искусственный интеллект и тут же рассказывая о знакомом, который, устав от бухгалтеров и их несовершенства, обратился — внимание! — в бухгалтерскую же компанию, где работают обычные люди. И тут мы, наконец, переходим, собственно, к МАКО и ее якобы «уникальному», якобы первому в мире бухгалтерскому конвейеру.

«МАКО построен на тех же принципах, что пресловутый МакДак. <…> ...все процессы разбиты на простые части, на каждом месте — свои специалисты, которые: а) взаимозаменяемы, бэ) легко проверяемы и вэ) работают без отказов, как роботы».

Уж не знаю, почему создатель МАКО и вслед за ним госпожа Миро находят идею конвейерной бухгалтерии такой уж уникальной. По сути, точно такая же бухгалтерия работает на любом крупном предприятии, где есть главный бухгалтер и его заместитель, материальный, расчетный, производственный и другие отделы. Зинин вынес стандартную модель за пределы большого предприятия и применил ее для ведения бухгалтерии сразу нескольких (или многих) небольших организаций среднего, мелкого и совсем мелкого бизнеса. Ну что же, неплохая задумка. И да, в применении разделения бухгалтерского труда для организации аутсорсинговой компании есть определенная новизна.

Соглашусь, что разбивка учетных процессов на мелкие операции, унификация и стандартизация их действительно снижают влияние человеческого фактора. Если бухгалтерию компании ведет один-бухгалтер-фрилансер или даже специалист аутсорсинговой бухгалтерской фирмы, его болезнь или увольнение могут привести к задержкам отчетности в самый ответственный момент. А когда на предпринимателя работает весь коллектив той же МАКО, где каждый сотрудник выполняет строго определённые элементарные операции, замена одного работника бухгалтерии на общий результат не повлияет.

Хотя господин Зинин и приукрашивает действительность, есть в его компании весомые плюсы:

полная материальная ответственность МАКО перед своими клиентами, застрахованная на 5 млн руб. — если бухгалтерский конвейер даст сбой, платить штрафы будет МАКО, а не клиент;

очень привлекательные цены! 2 000 руб. в месяц за ведение ИП на УСН 6% без сотрудников. Все это за счет высокой эффективности конвейера (до 1 000 клиентов);

отсутствие влияния человеческого фактора, о котором говорилось выше. Маловероятно, что все 30 сотрудников МАКО заболеют разом. Но тут бы я могла поспорить, конечно! Ситуация с COVID-19 многие стереотипы рушит.

Да, есть определённые плюсы в таком подходе. Особенно в применении к малому и среднему бизнесу. Но мне непонятно, почему скандальная блогерша решила противопоставить бухгалтерскую аутсорсинговую компанию МАКО всем остальным бухгалтерам, всему остальному бухгалтерскому миру и сделать однозначный вывод о полной ненужности целой профессии как класса. Тем более что у МАКО офисы пока только в Москве и Санкт-Петербурге, о других аналогичных компаниях пока не слыхать. А как же вся Россия? А как же крупные компании, чьи бухгалтерии больше МАКО в разы, но работают по такому же конвейерному принципу? В общем, у всех нас на поприще бухгалтерии имеется своя ниша.

Кстати, есть у МАКО недостаток, для некоторых бизнесменов весьма существенный. На эту компанию не скинешь все то, чем многие привыкли грузить своих штатных бухгалтеров. Складской учет, например, или секретарские обязанности. МАКО занимается только ведением бухгалтерского и налогового учета, не участвует в создании теневых схем и так называемой оптимизации налогообложения. Многим такая щепетильность не подойдет.

В общем, бухгалтерский конвейер – неплохая идея, но не каждому он впору. Для среднего, малого и микронного бизнеса вполне может стать панацеей. А вот большие компании… Они и так работают по такой вот схеме. Что же до роботов, сказки все это. Пока есть НК РФ, ПБУ, Приказы и Письма Минфина РФ, постоянно меняющиеся инструкции и нормативные акты, ни один робот не заменит гибкого ума, знаний и опыта бухгалтера.

С уважением,

Людмила Жерихова

Типичный ГРАМОТНЫЙ бухгалтер

Стаж 11 лет

Высшее образование по специальности,

Диплом ACCA DipIFR