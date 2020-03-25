Пока в Москве только говорят о возможном введении карантина, Италия живет в закрытом режиме уже две недели. Как изменился личный бюджет итальянцев и к чему нам готовиться?

Гречка по-итальянски

Введение карантина на территории всей страны 10 марта стало неожиданностью, поэтому очень мало кто из итальянцев успел совершить набеги на супермаркеты и сделать стратегические запасы. Кроме того, правительство постоянно повторяет, что проблем с поставкой продовольствия не будет.

Поход в супермаркет — один из немногих легальных поводов выйти из дома. Однако власти просят делать покупки с запасом, чтобы ходить в магазин как можно реже. Впрочем, сам процесс покупки в период карантина организован таким образом, что желание ходить в магазин каждый день пропадает.

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Из-за мер безопасности внутри магазина может находиться лишь ограниченное число человек, чтобы даже у касс люди не приближались друг к другу ближе чем на метр, поэтому перед супермаркетом образуется очередь на вход. В Риме она в среднем занимает 40 минут. Кстати, наведаться в магазин посреди ночи или рано утром не получится: большинство супермаркетов в Риме перешли на режим работы только в дневное время: работают преимущественно до 18 часов и по будням.

Для тех, кто не хочет стоять в таких очередях даже раз в неделю, существует два выхода: маленькие магазинчики, часто специализирующиеся на одной группе товаров (мясная или рыбная лавки, бакалея, булочная), или же заказ продуктов в Интернете. Например, Amazon сейчас предлагает большой выбор продуктов питания. Более того, все ресурсы складов и отдела доставки сейчас направлены на доставку именно продуктов питания, поэтому сроки доставки других товаров резко увеличились: вместо привычных одного-двух дней может потребоваться десять дней и больше. Но это хорошо иллюстрирует текущую структуру потребления в Италии: главное — еда.

Кто-то слишком много ест

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Траты на еду дома у итальянцев, безусловно, возросли. Не только потому, что теперь все сидят дома целыми днями. «У меня наконец появилось время, и я пробую новые рецепты, это, конечно, приводит к дополнительным расходам», — рассказывает юрист Фиаметта Гуэрра. Кроме того, обращает внимание аудитор Лука Боннани, во многих семьях еда стала более здоровой, что тоже отражается на кошельке: «Когда ты вынужден сидеть дома целый месяц и не можешь ходить в спортзал, ты будешь более внимательно относиться к качеству еды».

Но даже увеличившиеся расходы на еду дома в итоге приводят к экономии, ведь полностью исчезли привычные капучино в баре по утрам и кофе после обеда, перекусы на ходу, обеды в ресторане рядом с офисом. Не говоря уже о ресторанах и пабах после работы.

Постоянное нахождение дома привело к большему потреблению электричества, воды и газа. И итальянцы очень надеются на то, что государство окажет населению некоторую поддержку в их оплате. Пока власти подтверждают возможность отложить оплату счетов за коммунальные услуги лишь жителям тех населенных пунктов в Ломбардии, которые в первую очередь оказались в «красной зоне». Но идут разговоры о том, что те или иные меры поддержки должны быть распространены на территорию всей страны.

Экономия поневоле

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«Мы больше не ходим в рестораны, в кино, никакого шопинга, никаких аперитивов — карантин очень способствует экономии», — говорит финансовый директор одной из компаний Лука Росси. Второй очевидный эффект карантина: все траты свелись к еде. Больше тратить попросту не на что. Ну остался еще один пункт — расходы на технологические устройства, о нем чуть ниже.

Кстати, этому есть очень наглядное подтверждение. В последние годы одной из отличительных черт итальянской столицы стали переполненные мусорные баки, стоящие вдоль дороги. Сейчас эти баки пустые и чистые, и римляне удивленно говорят о том, что коронавирусу удалось за несколько дней сделать то, что мэру города Вирджинии Раджи не удалось за без малого четыре года у власти.

«Конечно, я трачу сейчас куда меньше, достаточно сказать, что я не заводил машину уже десять дней», — сообщил переводчик Андреа ди Карло. Но даже те, кто продолжает ездить на работу (в Италии остаются открытыми супермаркеты, аптеки, почта, банки и прочие организации, обеспечивающие первичные нужды населения и экономики), отмечают, что их транспортные расходы сильно сократились. И вот почему.

Бензин подешевел, бывает и такое

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«Во-первых, упали цены на бензин, пусть и не по причине коронавируса, — поясняет сотрудник банка Даниэле Лупи. — Если раньше самый дешевый бензин стоил 1,5 евро, а «дизель» — 1,4 евро за литр, то сейчас бензин стоит 1,4 евро, а «дизель» — 1,3 евро за литр. Теперь заполнить бак стоит примерно на 10 евро дешевле».

«Кроме того, до 3 апреля (официальная дата окончания карантина. — Прим. ред.) отменена плата за парковку в центре города: обычно за восемь часов парковки надо платить 4 евро в день, — продолжает Лупи. — Также существенно сократилось время в дороге, поскольку резко сократилось количество машин. Если раньше дорога до работы и дома у меня занимала 45 минут, то теперь — всего лишь 15 минут. А это значит, что и потребление бензина тоже снизилось».

То есть на выходе из карантина у итальянцев будет больше денег?

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Если они на пенсии или же работают в государственной организации, то да, они окажутся в плюсе, избежав всех второстепенных трат. Но большинство итальянцев к окончанию карантина придут с дырой в кармане. Почти 79% жителей страны работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые в массе своей остановились. Для подавляющей части населения карантин означает прежде всего резкое падение или же полное отсутствие заработков.

Домохозяйств, чей бюджет окажется в плюсе к окончанию карантина, меньшинство.

А как же удаленная работа?

Еще до официального введения карантина в Италии активно внедрялся Smart working — удаленный формат работы. Когда же карантин был объявлен, на этот формат стали переходить в массовом порядке. В удаленном режиме сейчас работают инженеры, юристы, руководители среднего звена предприятий самого разного профиля — от нефти до продажи местных продуктов питания, учителя и преподаватели вузов.

И уже первые дни карантина выявили несколько слабых мест массовой удаленной работы.

Первое — массовая закупка нового оборудования (ноутбуки, веб-камеры, наушники и прочее) создала дефицит этих товаров. «Срок доставки наиболее экономичных ноутбуков сейчас составляет 1—2 месяца», — говорит Франко Джулиани, занимающийся продажей и обслуживанием IT-оборудования.

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Второе — не все работники оказались готовы к новому формату работы, какие-то вещи приходится учиться делать на ходу. «Я сейчас работаю по 10 часов в день, — жалуется учительница английского языка Кьяра Анджули. — Потому что и я, и ученики должны освоить новые технологии и привыкнуть к новому формату работы. Кроме того, я работаю со школьниками 10—14 лет: нелегко удержать их внимание и в обычном классе, что же говорить про новый формат работы. Конечно, это временные трудности, но пока я очень устаю».

Заместитель гендиректора дистрибуторской компании не в восторге от вынужденного эксперимента: «Я не нахожу рабочую атмосферу очень эффективной. Я вижу, что работа, которая традиционно делается в офисе, сейчас, в режиме Smart working, стала менее продуктивной».

Можно ли заработать, сидя дома на карантине?

Вынужденное нахождение дома, безусловно, подтолкнуло к активным действиям тех, кто давно задумывался о переводе своей работы полностью или частично в онлайн. Частные преподаватели языков активно переходят на обучение онлайн. Причем есть примеры чудесной кооперации, когда преподаватели проводят бесплатные вебинары для коллег, объясняя им специфику работы онлайн.

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Но, конечно, возможности заработать дома ограничены возможностями интернет-сферы. Инструктор по йоге проводит онлайн-занятия за добровольные пожертвования. Психотерапевт осуществляет прием клиентов онлайн. Работник социальной службы активно проводит консультации, чтобы когда карантин закончится, все эти потенциальные клиенты пришли именно к нему. «Думаю, хорошие возможности заработка онлайн сейчас есть также у финансовых консультантов и у диетологов», — считает Лука Боннани. Но в большинстве случаев у людей нет возможности с ходу изобрести новый способ заработка. Максимум материальной пользы, что можно извлечь из заточения, это подготовить почву для заработков в будущем.

Как научиться зарабатывать больше после карантина?

Карантин предоставляет уникальную возможность обучиться тем навыкам, которые могут пригодиться в будущем. Таксист Альберто сейчас учит английский язык, а инженер в сфере нефтехимии Алессио Бианкари изучает французский, потому что перед эпидемией его фирма начала переговоры с клиентами из Северной Африки. Финансовый директор одной иностранной компании решил улучшить свои знания в биржевой торговле онлайн. Небольшие инвестиции он делал и раньше, но сейчас, учитывая ситуацию на рынках, хочет быть максимально готовым к тому, когда наступит момент покупать. Финансовый консультант Никола Франко думает, какие новые услуги окажутся востребованными после окончания карантина, учитывая наступление экономического кризиса.

И в этом состоит горькая правда: дополнительные усилия в профессиональной сфере сейчас нужны не для того, чтобы больше зарабатывать, а чтобы не потерять в доходах. Очевидно, что Италия заплатит за карантин очень высокую цену и что страну ждет сильный экономический кризис. Ведь все секторы экономики, кроме продуктового ретейла, аптек и санитарных служб, оказались в глубоком кризисе. И очевидно, что не все смогут быстро восстановить утраченные объемы. Взять хотя бы туризм, о котором, вероятно, надо забыть в этом сезоне. Или массовые мероприятия. Усугублять кризис будет и то, что итальянцы намерены перейти в режим экономии в условиях неопределенности. И низкий спрос не будет способствовать быстрому восстановлению.

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Но все это будет потом. Сейчас люди стараются набраться спокойствия и дождаться конца карантина. И там уже действовать исходя из того, какой они увидят Италию и остальной мир, выйдя из-под «домашнего ареста».