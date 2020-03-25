Пока в Москве только говорят о возможном введении карантина, Италия живет в закрытом режиме уже две недели. Как изменился личный бюджет итальянцев и к чему нам готовиться?
Гречка по-итальянскиВведение карантина на территории всей страны 10 марта стало неожиданностью, поэтому очень мало кто из итальянцев успел совершить набеги на супермаркеты и сделать стратегические запасы. Кроме того, правительство постоянно повторяет, что проблем с поставкой продовольствия не будет.
Поход в супермаркет — один из немногих легальных поводов выйти из дома. Однако власти просят делать покупки с запасом, чтобы ходить в магазин как можно реже. Впрочем, сам процесс покупки в период карантина организован таким образом, что желание ходить в магазин каждый день пропадает.Из-за мер безопасности внутри магазина может находиться лишь ограниченное число человек, чтобы даже у касс люди не приближались друг к другу ближе чем на метр, поэтому перед супермаркетом образуется очередь на вход. В Риме она в среднем занимает 40 минут. Кстати, наведаться в магазин посреди ночи или рано утром не получится: большинство супермаркетов в Риме перешли на режим работы только в дневное время: работают преимущественно до 18 часов и по будням.
Для тех, кто не хочет стоять в таких очередях даже раз в неделю, существует два выхода: маленькие магазинчики, часто специализирующиеся на одной группе товаров (мясная или рыбная лавки, бакалея, булочная), или же заказ продуктов в Интернете. Например, Amazon сейчас предлагает большой выбор продуктов питания. Более того, все ресурсы складов и отдела доставки сейчас направлены на доставку именно продуктов питания, поэтому сроки доставки других товаров резко увеличились: вместо привычных одного-двух дней может потребоваться десять дней и больше. Но это хорошо иллюстрирует текущую структуру потребления в Италии: главное — еда.
Кто-то слишком много естТраты на еду дома у итальянцев, безусловно, возросли. Не только потому, что теперь все сидят дома целыми днями. «У меня наконец появилось время, и я пробую новые рецепты, это, конечно, приводит к дополнительным расходам», — рассказывает юрист Фиаметта Гуэрра. Кроме того, обращает внимание аудитор Лука Боннани, во многих семьях еда стала более здоровой, что тоже отражается на кошельке: «Когда ты вынужден сидеть дома целый месяц и не можешь ходить в спортзал, ты будешь более внимательно относиться к качеству еды».
Но даже увеличившиеся расходы на еду дома в итоге приводят к экономии, ведь полностью исчезли привычные капучино в баре по утрам и кофе после обеда, перекусы на ходу, обеды в ресторане рядом с офисом. Не говоря уже о ресторанах и пабах после работы.Постоянное нахождение дома привело к большему потреблению электричества, воды и газа. И итальянцы очень надеются на то, что государство окажет населению некоторую поддержку в их оплате. Пока власти подтверждают возможность отложить оплату счетов за коммунальные услуги лишь жителям тех населенных пунктов в Ломбардии, которые в первую очередь оказались в «красной зоне». Но идут разговоры о том, что те или иные меры поддержки должны быть распространены на территорию всей страны.
Экономия поневоле«Мы больше не ходим в рестораны, в кино, никакого шопинга, никаких аперитивов — карантин очень способствует экономии», — говорит финансовый директор одной из компаний Лука Росси. Второй очевидный эффект карантина: все траты свелись к еде. Больше тратить попросту не на что. Ну остался еще один пункт — расходы на технологические устройства, о нем чуть ниже.
Кстати, этому есть очень наглядное подтверждение. В последние годы одной из отличительных черт итальянской столицы стали переполненные мусорные баки, стоящие вдоль дороги. Сейчас эти баки пустые и чистые, и римляне удивленно говорят о том, что коронавирусу удалось за несколько дней сделать то, что мэру города Вирджинии Раджи не удалось за без малого четыре года у власти.
«Конечно, я трачу сейчас куда меньше, достаточно сказать, что я не заводил машину уже десять дней», — сообщил переводчик Андреа ди Карло. Но даже те, кто продолжает ездить на работу (в Италии остаются открытыми супермаркеты, аптеки, почта, банки и прочие организации, обеспечивающие первичные нужды населения и экономики), отмечают, что их транспортные расходы сильно сократились. И вот почему.
Бензин подешевел, бывает и такое«Во-первых, упали цены на бензин, пусть и не по причине коронавируса, — поясняет сотрудник банка Даниэле Лупи. — Если раньше самый дешевый бензин стоил 1,5 евро, а «дизель» — 1,4 евро за литр, то сейчас бензин стоит 1,4 евро, а «дизель» — 1,3 евро за литр. Теперь заполнить бак стоит примерно на 10 евро дешевле».
«Кроме того, до 3 апреля (официальная дата окончания карантина. — Прим. ред.) отменена плата за парковку в центре города: обычно за восемь часов парковки надо платить 4 евро в день, — продолжает Лупи. — Также существенно сократилось время в дороге, поскольку резко сократилось количество машин. Если раньше дорога до работы и дома у меня занимала 45 минут, то теперь — всего лишь 15 минут. А это значит, что и потребление бензина тоже снизилось».
То есть на выходе из карантина у итальянцев будет больше денег?Если они на пенсии или же работают в государственной организации, то да, они окажутся в плюсе, избежав всех второстепенных трат. Но большинство итальянцев к окончанию карантина придут с дырой в кармане. Почти 79% жителей страны работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые в массе своей остановились. Для подавляющей части населения карантин означает прежде всего резкое падение или же полное отсутствие заработков.
Домохозяйств, чей бюджет окажется в плюсе к окончанию карантина, меньшинство.
А как же удаленная работа?Еще до официального введения карантина в Италии активно внедрялся Smart working — удаленный формат работы. Когда же карантин был объявлен, на этот формат стали переходить в массовом порядке. В удаленном режиме сейчас работают инженеры, юристы, руководители среднего звена предприятий самого разного профиля — от нефти до продажи местных продуктов питания, учителя и преподаватели вузов.
И уже первые дни карантина выявили несколько слабых мест массовой удаленной работы.
Первое — массовая закупка нового оборудования (ноутбуки, веб-камеры, наушники и прочее) создала дефицит этих товаров. «Срок доставки наиболее экономичных ноутбуков сейчас составляет 1—2 месяца», — говорит Франко Джулиани, занимающийся продажей и обслуживанием IT-оборудования.
Второе — не все работники оказались готовы к новому формату работы, какие-то вещи приходится учиться делать на ходу. «Я сейчас работаю по 10 часов в день, — жалуется учительница английского языка Кьяра Анджули. — Потому что и я, и ученики должны освоить новые технологии и привыкнуть к новому формату работы. Кроме того, я работаю со школьниками 10—14 лет: нелегко удержать их внимание и в обычном классе, что же говорить про новый формат работы. Конечно, это временные трудности, но пока я очень устаю».
Заместитель гендиректора дистрибуторской компании не в восторге от вынужденного эксперимента: «Я не нахожу рабочую атмосферу очень эффективной. Я вижу, что работа, которая традиционно делается в офисе, сейчас, в режиме Smart working, стала менее продуктивной».
Можно ли заработать, сидя дома на карантине?
Вынужденное нахождение дома, безусловно, подтолкнуло к активным действиям тех, кто давно задумывался о переводе своей работы полностью или частично в онлайн. Частные преподаватели языков активно переходят на обучение онлайн. Причем есть примеры чудесной кооперации, когда преподаватели проводят бесплатные вебинары для коллег, объясняя им специфику работы онлайн.Но, конечно, возможности заработать дома ограничены возможностями интернет-сферы. Инструктор по йоге проводит онлайн-занятия за добровольные пожертвования. Психотерапевт осуществляет прием клиентов онлайн. Работник социальной службы активно проводит консультации, чтобы когда карантин закончится, все эти потенциальные клиенты пришли именно к нему. «Думаю, хорошие возможности заработка онлайн сейчас есть также у финансовых консультантов и у диетологов», — считает Лука Боннани. Но в большинстве случаев у людей нет возможности с ходу изобрести новый способ заработка. Максимум материальной пользы, что можно извлечь из заточения, это подготовить почву для заработков в будущем.
Как научиться зарабатывать больше после карантина?Карантин предоставляет уникальную возможность обучиться тем навыкам, которые могут пригодиться в будущем. Таксист Альберто сейчас учит английский язык, а инженер в сфере нефтехимии Алессио Бианкари изучает французский, потому что перед эпидемией его фирма начала переговоры с клиентами из Северной Африки. Финансовый директор одной иностранной компании решил улучшить свои знания в биржевой торговле онлайн. Небольшие инвестиции он делал и раньше, но сейчас, учитывая ситуацию на рынках, хочет быть максимально готовым к тому, когда наступит момент покупать. Финансовый консультант Никола Франко думает, какие новые услуги окажутся востребованными после окончания карантина, учитывая наступление экономического кризиса.
И в этом состоит горькая правда: дополнительные усилия в профессиональной сфере сейчас нужны не для того, чтобы больше зарабатывать, а чтобы не потерять в доходах. Очевидно, что Италия заплатит за карантин очень высокую цену и что страну ждет сильный экономический кризис. Ведь все секторы экономики, кроме продуктового ретейла, аптек и санитарных служб, оказались в глубоком кризисе. И очевидно, что не все смогут быстро восстановить утраченные объемы. Взять хотя бы туризм, о котором, вероятно, надо забыть в этом сезоне. Или массовые мероприятия. Усугублять кризис будет и то, что итальянцы намерены перейти в режим экономии в условиях неопределенности. И низкий спрос не будет способствовать быстрому восстановлению.
Но все это будет потом. Сейчас люди стараются набраться спокойствия и дождаться конца карантина. И там уже действовать исходя из того, какой они увидят Италию и остальной мир, выйдя из-под «домашнего ареста».