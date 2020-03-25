Какой будет жизнь после коронавируса и карантина

Я в прошлом рыночный аналитик (работала в РБК.Исследования рынков) и начинала свою карьеру аккурат в кризис 2008 года. Тогда было очень инетесно анализировать, как сдвигаются рыночные пласты, что уходит и какие возможности открываются. Сейчас происходит похожая ситуация, я сделала небольшой анализ для себя и хотела бы поделиться этими наблюдениями с вами. Я сознательно не касаюсь темы самого коронавируса, что это, откуда, всемирный ли это заговор, серьёзно это или нет и пр. Оставим эту тему вирусологам и политологам, а я экономист и моя сфера компетенций — каким будет рынок, после того, как всё это закончится, помимо того, что туристическая индустрия полегла полностью, а многие бизнесы не выдержат карантина и закроются. Об этом уже в разных вариациях написали многие мои коллеги. В конце дам общие рекомендации и расскажу, что в связи с этим планирую предпринимать я лично.

Итак, что нас ждёт после карантина.

1. Обострение психических заболеваний и психологических проблем, рост числа душевных расстройств. Сидение взаперти несколько недель подряд и относительно здоровым-то людям тяжело даётся, а тем у кого имеются диагностированные проблемы с головой и подавно. В моём окружении есть такие люди (к счастью, не у меня дома) и там уже понеслось. Я всерьёз опасаюсь того момента, когда все они выйдут на улицы. Как бы «Джокер» не стал чьей-то реальностью. У относительно здоровых людей тоже картина мира изрядно порушится и надо будет её заново выстраивать. На выходных у меня уже попросили контакты психологов. Нахождение в четырёх стенах один на один с собой и с близкими людьми вытаскивает на поверхность все нерешённые внутренние проблемы. С одной стороны, это приведёт к росту спроса на услуги психологов тех, у кого останутся на это деньги, а с другой — экономическая обстановка сейчас такая, что таких людей будет на общем фоне очень немного. Остальные пойдут… Да куда только не пойдут. К шарлатанам, обещающим волшебную таблетку (мы и в спокойные времена готовы верить в чудо, а во времена турбулентности здравый смысл многим отказывает) и за химическими расширителями сознания. Скорее всего, нас ждёт рост преступности на этой почве. Так что будьте бережны в общении с незнакомыми людьми, да и со знакомыми тоже, мы же не знаем, какие шестерёнки у них в голове во время карантина могло заклинить.

2. Рост числа разводов. В Китае в провинциях на карантине уже зафиксирован всплеск запросов на развод в местных мэриях. Если отношения в паре до этого были так себе, то во время карантина находиться с этим «так себе» в одном пространстве становится невыносимо. Это опять же приведёт к росту спроса на психологов со стороны тех, у кого останутся на это деньги и юристов по бракоразводным делам. Тем же, кто сильно пострадает материально во время кризиса и кому не по карману окажется обратиться к психологу и нанять юриста, жизнь может показаться адом. Смотри пункт 1.

3. Осознанное потребление на добровольно-принудительных началах. Понты окончательно погаснут. Маленький пушистый зверёк, который уже пришёл ко всей мировой экономике пробежится по каждому из нас. Покупатели будут очень придирчиво относиться к балансу цена-качество, долго думать, сравнивать и анализировать перед принятием решения. Рост спроса на более дешёвые продуты с большей пользой и большим смыслом, стоящим за ним. Поддержка дензнаком тех, чьи ценности мы разделяем. Кроме того, я предполагаю разворот в сторону эко-брендов и замены продуктов одноразового использования многоразовыми. Например, когда в супермаркете закончились женские средства гигиены, я внутренне порадовалась, что уже несколько месяцев как в порыве осознанности перешла на многоразовые тканевые прокладки и диски для снятия макияжа. Как чувствовала. Этот эпизод уже отпечатался в коллективном сознании и в следующий раз тем, кто пришёл в магазин и не увидел привычных средств гигиены на своём месте, подобные продукты будет продать намного проще. Если у вас есть экологичные, экономичные и антидефицитные решения — настал ваш звёздный час.

4. Рост шеринговой экономики. Нам всем придётся экономить и мы будем стараться искать новые способы для этого не в ущерб привычному качеству жизни. А может, даже с повышением. Предыдущий мировой кризис уже дал нам коворкинги как замену привычным офисам, коливинги как замену аренде квартир, каршеринг как замену владению и аренде автомобилей — это то, что мы уже знаем. Наверняка скоро появятся решения, которых мы ещё не знаем. Карантин предоставил нам много времени на размышления и, скорее всего, он даст толчок новым креативным идеям. Первым по частоте цитирования высказыванием о смысле шеринг-экономики стала фраза одного из респондентов PwC: «Мне не нужна дрель, мне нужна дырка в стене». Так что ждём.

5. Смена предпринимательской парадигмы, человекоцентричность и кооперация. Обострение экзистенциальных проблем сидящих в заточении предпринимателей вместе с намного более острой проблемой «как заработать денег» очень быстро приведёт к пониманию, что старые схемы и методы больше не работают. Вообще. Совсем. Если у вас только не был инновационный по своей сути проект, который в условно сытые времена был нужен горстке таких же инновационно настроенных фриков, а в текущих экономических условиях он одним щелчком встроился в новый здравый смысл эпохи. Типа тех же многоразовых прокладок сегодня или коворкингов 10 лет назад. Тем, кто таким счастьем не обладает, придётся выкинуть в корзину свои порванные шаблоны и посмотреть на рынок как будто видит его первый раз. Честно говоря, в текущем виде мы все его действительно видим первый раз. И посмотреть, какие новые проблемы и потребности вы способны закрыть своими знаниями и навыками. Рост кооперации. Если до недавнего времени наблюдался явный перекос в сторону «сам с усам» по причине того, что заработать деньги из позиции «на первом месте я и мои интересы» было относительно просто, то теперь ситуация нас принудительно разворачивает лицом друг к другу. Способность договариваться, кооперироваться, искать win-win решения, принимать во внимание интересы ближнего — залог даже не то что процветания, а выживания на рынке.

6. Схлопывание сегмента лакшери. Светить понтами рядом с теми, кому повезло существенно меньше станет ну совсем некомильфо. Этот тренд уже намечался раньше, сейчас он только усилится. Моему поколению и младше золото-бриллианты, товары класса премиум и демонстрационное потребление в принципе по боку, миллениалы и поколение Z в массе своей ценят практичность, удобство, целесообразность обстановке и экологичность, а вот поколению 45+ скорее всего станет грустно, для них это символы удавшейся жизни. Лакшери-индустрия уже на смене поколений начала себя плохо чувствовать, а тут её коронавирус окончательно отправит в нокаут.

7. Падение рынка недвижимости. Ну тут, думаю, всё понятно. Снижение цен на недвижимость в связи со снижением покупательской способности примерно всех. Не сразу, но особенно сильно прилетит тем городам, где рынок недвижимости был явно «перегрет». Кто там в последние 5 лет прикупил квартирку или домик с прицелом на рост их стоимости — ребята, я вам сочувствую. Мы в Байресе покупали квартиру на спаде и полном днище рынка в 2016-м, но тут, похоже, нам снизу постучали. Впрочем, Буэнос-Айрес при глобальных кризисах обычно выигрывает. Как завещал Тимоти Феррис, который обитал у нас в 2000-х: «Когда зарабатываешь доллары, живешь на песо и расплачиваешься рупиями, случаются забавные вещи, и это лишь начало». Зато если вы арендуете жильё или коммерческое помещение, можете попросить владельца о пересмотре условий контракта.

8. Общее ухудшение здоровья населения. Я, конечно, не медик, но даже с точки зрения здравого смысла сидение взаперти, уменьшение двигательной активности, отсутствие прогулок и полноценных занятий спортом (у нас можно выходить из дома только по крайней необходимости — в магазин и аптеку, тех, кто просто болтается на улице ловит полиция), ограничение социальных контактов, чтение новостей одна другой страшнее повышают стресс, снижают иммунитет и обостряют имеющиеся проблемы со здоровьем. Соседки всю неделю слали в домовой чат мемы о об ожирении на почве карантина и докладывали, кто сколько раз за день заглянул в холодильник. Хуже всего приходится семьям с детьми. В нашем многоквартирном здании таких как мы, с 1-2 детьми детсадовского и младшего школьного возраста, большинство. Спустя неделю заточения число шуток в чатике резко сократилось, а на ночь глядя я начала слышать истеричный вой из окон, потому что маленькие человеческие существа эволюционно не приспособлены долго сидеть в четырёх стенах без общения с друзьями по размеру и их уже начало штормить. У меня дома, честно говоря, ситуация не намного лучше. А родителей начало штормить ещё раньше. Коронавируса мы таким образом, возможно, и избежим, а вот когда выйдем из домов будем разгребать целый букет пост-карантинных проблем. Предвижу в ответ на растущий спрос будет расти предложение со стороны функциональной и превентивной медицины, будет набирать популярность холистический подход, когда организм воспринимается как единая система и вместо лечения симптомов лечат причины. Потому что посыпается здоровье целиком, включая душевное, а не что-то одно.

Это только часть из того, что я вижу и, конечно, я вижу далеко не всё, но профильное образование и опыт работы рыночным аналитиком позволяет мне судить о кое-каких вещах. Ситуация такова, что, как говорят у нас, «лекарство хуже заразы». Карантин по своим глобальным последствиям хуже коронавируса. Судя по тому, что я слышу в выступлениях вирусологов и иммунологов, многие заразившиеся не демонстрируют никаких симптомов, а взаперти сидят все поголовно. Это сейчас без каких-либо оценок, голая и грубая статистика.

Ещё у меня есть подозрение, что в сентябре-октябре, когда мы выдохнем и подумаем «ну всё, пронесло, живём дальше», нам снизу постучат. Я затрудняюсь сказать, что именно послужит причиной. Возможно, коронавирус, «погуляв» у нас в южном полушарии, где как раз «зима близко» вернётся в северное с какой-нибудь новой мутацией. Плюс экономический спад не идёт ровно по всем странам и индустриям. Возможно, часть экономики, которая будет держаться до последнего с грохотом обвалится из-за кассовых разрывов или перебоев с поставками. Я предполагаю, что из-за непомерной долговой нагрузки в текущих условиях как карточный домик начнёт рушиться экономика США, а если это случится, прилетит нам всем.

В общем, это не то, что сейчас немножко побудет плохо, а потом станет хорошо. Нет. Плохо будет всем в разной степени и довольно долго, 2-3 года точно. Под удар в первую очередь попадут самые уязвимые, те, кто и в лучших условиях еле сводил концы с концами.

Что делать? Сейчас не время рубить бабло, если вы собираетесь играть в долгую. Важно стабилизировать ситуацию. Мы все в одной лодке и она тонет. Стратегия me first больше не работает, ни для людей, ни для стран. Вон и мой любимый Юваль Ной Харари то же самое в интервью CNN недавно говорил.

Целесообразно пересмотреть свои линейки продуктов и ввести в них более дешёвые продукты с большей пользой. Сейчас надо как можно скорее принять новую реальность и предложить адекватные ей решения. Важно и полезно кооперироваться с коллегами по цеху, предлагая совместные продукты с большей пользой для клиента и по более низкой цене.

Не менее важно по мере возможностей помогать тем, кому повезло меньше, чем нам, а таких в окружении каждого из нас полно. Чем быстрее те, до кого мы можем дотянуться, восстановятся, тем быстрее нам всем станет лучше.

Полезно продолжать общаться со своей аудиторией, клиентами, сотрудниками и прочими стейкхолдерами, но делать это адекватно ситуации. Создание контента в промышленных масштабах не поможет ни вам, ни вашим клиентам. Лучше выходить на связь реже, но чтобы каждый элемент коммуникации был релевантен обстановке и общему настроению. Сейчас как никогда ценится простое человеческое общение, рассказы о том, кто как переживает трудные времени и кто что собирается в связи с этим делать.

Я консультирую предпринимателей по вопросам стратегического маркетинга и уже отменила набор в дорогую группу, которая должна была стартовать 1 апреля, вместо этого ввела форматы дешёвых антикризисных экспресс-консультаций, где мы в режиме мозгового штурма решаем, что делать дальше, где есть реальная угроза бизнесу, а где «у страха глаза велики». Почему-то все дружно расслабляются, когда я говорю «хуже, чем после развала СССР нам точно не будет». Так что помогающие практики, берите на вооружение;) Также у меня давно был в планах недорогой массовый продукт, в который я планировала свести все свои знания и техники в виде концентрата с упором на антикризисные решение и устойчивое развитие, но всё не доходили руки до его реализации. Похоже, пришёл его час.

Ну и напоследок. Кризис — не повод паниковать. Да, будет сложно, трудно и больно. Да, будет накатывать отчаяние. Но у русскоязычных предпринимателей есть потрясающее преимущество — это далеко не первый серьёзный кризис в нашей коллективной памяти. Мы не успели ещё расслабиться и привыкнуть к хорошей жизни. Мы умеем быстро мобилизовываться, ужиматься, перестраиваться и стряхивать шелуху. Так давайте этим пользоваться.