Бухгалтерский учет нестационарной торговой сети

Торговля, при которой реализация товара происходит без наличия торговых точек, а именно стационарных, называют выездной или переносной. То есть в прямом смысле слова торговля осуществляется с помощью перевозных/переносных компактных механизмов или транспортных средств. Например, палатки, перевозные телеги, автофургон и т.п.

Такая деятельность имеет определенный ряд условий в налоговом и бухгалтерском учете у индивидуальных предпринимателей.

Также существует ряд положений исключающие возможность действий, которые перечислены ниже, в выездной торговле:

1) Запрещается заключать договор купли — продажи с правом перехода товара для реализации третьим лицам, заключать агентские договоры и договоры комиссии, так же смешанные договоры, в которых может быть указаны перечисленные виды договоров.

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2) Осуществлять деятельность с торгового оборудования, который не имеет признаков транспортного средства.

3) Исключается возможность торговли с электронных торговых площадок.

4) Запрещается производить реализацию с возможностью сервисов доставки реализованного товара.

Требования к продавцам обуславливаются типовыми требованиями схожими с правилами о розничной торговле:

1) Соблюдения налогового кодекса РФ.

2) Соблюдения санитарно — гигиенических норм.

3) Соблюдения положений о федеральных законах, регулирующее торговые отношения и закона о защите прав потребителей.

4) Соблюдения регламента использования кассового оборудования.

Бухгалтерский учет

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Специфика ведения бухгалтерского учета аналогична специфике розничной торговли. В учетной политике такой деятельности должна отражаться: выручка, списание себестоимости от реализации продуктов, списание расходов на продажу. Стоит отметить, что выручка с реализации отражается, только после того, как товар переходит в права собственности покупателя этой же датой. Расчеты могут осуществляться, как наличным, так и безналичным расчетом, бухгалтерский учет предусматривает отражение данных операций дополнительными проводками.

Стоит уделить особое внимание к безналичному расчету! В случае несовпадения даты фактической оплаты и даты поступления на р/с, в таких случаях специфика отражения проводок несколько меняется.

Есть особенность выездной торговли: большое количество оплат в ден. Но в учете отражение идет за рабочую смену, а не за каждую операцию.

О себестоимости

Специфика списания себестоимости товара осуществляется одновременно с начислением выручки. Определять порядок списания необходимо способом учета товара ИП или организации. Действующее законодательство позволяет учитывать продукцию для реализации в розницу по закупочным ценам и ценам продаж. В учете продажной цены используется 42 счет, который отражает торговую наценку.

Ведение учета по продажной цене предусматривает использование 42 счета. Он отражает торговую наценку. Последняя устанавливается при приобретении товара. При использование данного счета, проводки будут следующие:

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1) списание стоимости реализованной продукции в продажных ценах;

2) отражение сторно торговой наценки.

Используя такой метод, предстоит определять сумму и средний процент наценки. Возможны различные варианты оценок. В определенной товарной группе предусматривается свой метод. Такое решение должно быть закреплено в учетной политике.

Расходы продаж

При использовании упрощенной системы налогообложения 15% «Доходы минус расходы» расходы на продажу отражаются на счете 44. К расходу можно отнести управленческие, транспортные расходы, арендные расходу торгового оборудования и автолавки (автоприцепа, передвижного автомата), расходы на оплату труда, рекламу, хранение товара и прочее.

Суммы, которые накапливаются на данном счете ежемесячно списываются на 90 счет.