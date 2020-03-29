Деньги нужно раздавать людям, а бизнес выживет сам

Так, например, выездной туризм на ближайшие годы просто умрёт, но вырастет потребность во внутреннем туризме и его развитии. Таких примеров будет много и только рынку, и свободной конкуренции здесь решать, кто выживет и как.

В данной ситуации деньги нужно раздавать людям, а не бизнесу. Пусть они голосуют своим рублём за то, что им нужно. Возможно, данная ситуация нас всех отбросит назад, но такова реальность.

Как одна из мер поддержки отечественного бизнеса это закрытие импорта по ряду товаров на год-два в тех сегментах, где мы чувствуем себя уверенно. Например, винная отрасль. В Краснодарском крае и Крыму производится вполне приличное вино, шампанское, коньяки и в условиях сужающегося рынка мы можем, а точнее обязаны помочь им.

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Таких примеров можно привести много, и я не вижу в этом ничего плохого.

Вполне нормально закрытие некоторых туристических направлений, например турецкого на пару лет, чтобы дать возможность восстановиться отечественной туристической отрасли от наступающего кризиса в этом году. Надо защищать свой бизнес, свои рабочие места, мир изменился и здесь каждый выживает, как может.

Владимир Путин должен очень жёстко поговорить со своими элитами, которые выросли и вскормились вокруг Кремля. Либо они возвращаются в Россию, либо разговор очень короткий. Неужели там не понимают, что народ бесят эти дочки и сыночки наших ВСЁ и ВСЯ, живущие и жирующие на Западе на деньги, которые были вырваны из России?

Однозначно надо запрещать вторые и третьи паспорта, как и иностранные гражданства. Хватит плодить предателей. Не нравится российский паспорт – валите туда, куда нравится.

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История с коронавирусом обнулит многие условности и заставит пересмотреть многие вопросы, с которыми приходилось мириться, озираясь на то, что скажет Запад. Мне плевать, кто и что там скажет, есть интересы России и российских граждан, а всё остальное мало волнующий фактор. Сейчас ключевой вопрос – как долго эта история продлится и как изменится мир.