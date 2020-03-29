Деньги нужно раздавать людям, а бизнес выживет сам
Рано или поздно, но история с вирусом, карантином закончится и многие из нас окажутся у разбитого корыта. Бизнес уже сейчас пытается отгрызть себе по сухарику из бюджета и его можно понять, но давать деньги бизнесу нельзя. Можно поддержать льготными кредитами, снижением налогов, отсрочками платежей в бюджет, но ни в коем случае не денежными пакетами. Так начинает свои размышления блогер из Крыма Александр Горный. И вот, как объясняет свою позицию.
Уверен, что буквально через несколько месяцев мы окажемся в ситуации, когда многие бизнесы/компании будут просто не нужны, так как не будет экономической базы для их дальнейшего развития. Появятся новые сегменты, и задача любого предпринимателя не сидеть тупо и упираться в то, чем занимался десятилетиями, а трансформироваться, искать новые ниши.