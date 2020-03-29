Клерк.Ру

Деньги нужно раздавать людям, а бизнес выживет сам

Рано или поздно, но история с вирусом, карантином закончится и многие из нас окажутся у разбитого корыта. Бизнес уже сейчас пытается отгрызть себе по сухарику из бюджета и его можно понять, но давать деньги бизнесу нельзя. Можно поддержать льготными кредитами, снижением налогов, отсрочками платежей в бюджет, но ни в коем случае не денежными пакетами. Так начинает свои размышления блогер из Крыма Александр Горный. И вот, как объясняет свою позицию. 

Уверен, что буквально через несколько месяцев мы окажемся в ситуации, когда многие бизнесы/компании будут просто не нужны, так как не будет экономической базы для их дальнейшего развития. Появятся новые сегменты, и задача любого предпринимателя не сидеть тупо и упираться в то, чем занимался десятилетиями, а трансформироваться, искать новые ниши.

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Так, например, выездной туризм на ближайшие годы просто умрёт, но вырастет потребность во внутреннем туризме и его развитии. Таких примеров будет много и только рынку, и свободной конкуренции здесь решать, кто выживет и как.

В данной ситуации деньги нужно раздавать людям, а не бизнесу. Пусть они голосуют своим рублём за то, что им нужно. Возможно, данная ситуация нас всех отбросит назад, но такова реальность.

Нужно поддерживать системообразующие отрасли, такие как авиация, железнодорожная, общественный транспорт, коммунальное хозяйство, энергетика, а всё остальные пусть выживают само за счёт текущего спроса и соответствующего предложения. Жестоко? Да, но это необходимо.

Как одна из мер поддержки отечественного бизнеса это закрытие импорта по ряду товаров на год-два в тех сегментах, где мы чувствуем себя уверенно. Например, винная отрасль. В Краснодарском крае и Крыму производится вполне приличное вино, шампанское, коньяки и в условиях сужающегося рынка мы можем, а точнее обязаны помочь им.

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Таких примеров можно привести много, и я не вижу в этом ничего плохого.

Вполне нормально закрытие некоторых туристических направлений, например турецкого на пару лет, чтобы дать возможность восстановиться отечественной туристической отрасли от наступающего кризиса в этом году. Надо защищать свой бизнес, свои рабочие места, мир изменился и здесь каждый выживает, как может.

Мы должны перестать оборачиваться на Европу, Америку, искать дружбу с Эрдоганом и прочими товарищами, которые нам совсем не товарищи. Мы должны защищать свои интересы и свои рабочие места.

Владимир Путин должен очень жёстко поговорить со своими элитами, которые выросли и вскормились вокруг Кремля. Либо они возвращаются в Россию, либо разговор очень короткий. Неужели там не понимают, что народ бесят эти дочки и сыночки наших ВСЁ и ВСЯ, живущие и жирующие на Западе на деньги, которые были вырваны из России?
Однозначно надо запрещать вторые и третьи паспорта, как и иностранные гражданства. Хватит плодить предателей. Не нравится российский паспорт – валите туда, куда нравится.

Очень положительно воспринял Указ Президента, запрещающий иностранцам владеть землёй в Крыму, в приграничных регионах. Придётся некоторым товарищам, видимо, отдавать обратно….Поураганили со своими украинскими паспортами и хватит. Необходимо законодательно запретить жителям Крыма владеть украинскими паспортами. Кто хочет украинский – пусть сдают российский и делают вид на жительство и разрешение на работу.

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История с коронавирусом обнулит многие условности и заставит пересмотреть многие вопросы, с которыми приходилось мириться, озираясь на то, что скажет Запад. Мне плевать, кто и что там скажет, есть интересы России и российских граждан, а всё остальное мало волнующий фактор. Сейчас ключевой вопрос – как долго эта история продлится и как изменится мир.

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