Решаем проблемы нерабочей недели. Помогаем друг другу на форуме «Клерка»

Думаю, что авторы оптимистичных комментариев недооценивают короновирус "нового поколения". Во-пер...
......В Краснодарском крае и Крыму производится вполне приличное вино, шампанское, коньяки........
Например, китайцы уже воспользовались ситуацией, залили нефтью все свои хранилища . И здесь не то...
Не согласна с автором, так попиарился...
1% в амерской экономике занимает "вонючка".....момент истины.....ыыыыыыыА и Б сидели на "трубе", ...
А зачем она китайцам?Если в башне по..нь, то что е..нь, что не е...нь...(((( (ц) Шнуров...
Пока между УК, магазинами сантехники и строительными магазинами есть договоренность, что будет на...
Я не сужу по большим городам. Как раз сейчас в маленьких будет проще решить вопрос. Через знакомы...
Первоначальный перечень был хоть как-то осмыслен. Но сейчас его урезали до крайнего состояния((((...
Скорая помощь бюджетники, там так просто не закупают.И я не думаю, что если скорая помощь обратит...
Убрали шины, покрышки и камеры... С нашими дорогами в весенних условиях бездорожья колесо пробьёт...
Есть мнение, что все таки безопаснее всего из отпуска уволить по соглашению сторон....
Для не дорогих запчастей в розничных. Особенно в небольших населенных пунктах как наш где населен...
А что, скорая помощь покупает запчасти в розничных точках?...
Уже откорректировали список((( По указанной ссылке документ не открывается((( Вот свежая ссылка н...
Это не так. Скорость распространения вируса гораздо выше....
Верно, итальянцы прямо в уличной обуви дома ходят. Хвасталась мне знакомая. Мол грязная Россия....
Я не попал в список, но в полно Ж...
Просто "кривыми руками" проводили там политику - вот и потеряли там экономику. Впрочем как и на У...
Что рассказать? Я написал - отличается от гриппа только тяжестью протекания. Тысяча человек в ден...
Ага, или как сейчас: получить тысячи людей, вынужденных жрать макароны "красная цена", потому что...
США - крупнейший потребитель нефти и нефтепродуктов.Американская нефтянка - это 1% в амерской эко...
Роснефть выходит из Венесуэльских активовhttps://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2615109-echo/...
Тому, кто её купит за 20 долларов, а потом начнёт продавать китайцам за 60 (например), не понятно...
Упс, услуги ТПП по сертификату о форс-мажоре стоят от 13500 деревянных. В моем случае проще взять...
ну вирусологи пишут, что вырабатываются ( обратитесь к гуглу ). С вами спорить не буду, я не врач...
Я так думаю, что отчетность в ПФР никто не отсрочит. Потому что прикроются заботой о гражданах. ...
Иммунитет не вырабатывается. Но шанс у нас есть. Мы среди немногих культур, где приняты очень хор...
Да. На некоторых месторождениях уже качают в убыток, иногда консервация скважин дороже стоит.===...
Мы открыли доступ в программу БухСофт Онлайн до конца апреля. Искренне надеемся, что к этому врем...
А кому она будет нужна в эти "месяц-два"?
Нет еще перечня правительства, нечего гуглить