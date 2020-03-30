Клерк.Ру

Решаем проблемы нерабочей недели. Помогаем друг другу на форуме «Клерка»

Коронавирус — основная тема обсуждения в последние недели во всех соцсетях. Форум «Клерка» не исключение. Бухгалтерам приходится ломать голову над тем, как решить проблемы из-за нерабочей недели

Вот основные темы:

А вот в этих темах до сих пор ответа нет. Может вы отвлечетесь от коронавируса и поможете своим коллегам?

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Здоровья вам и вашим близким!

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