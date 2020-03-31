Правительством Москвы принято постановление от 24.03.2020 № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности».

В чём суть документа?

Столичные власти разработали комплекс мер по поддержке секторов экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Каковы налоговые послабления?

Продлён срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2020 года (включительно) для организаций, работающих в сфере общепита, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

До 31 декабря 2020 года продлевается срок уплаты торгового сбора.

Кого освободили от арендных платежей?

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Организации, арендующие земельные участки и нежилые объекты у города, приостановившие работу на время режима повышенной готовности, могут быть освобождены по их обращениям от уплаты арендных платежей на срок временного приостановления деятельности. Указанная мера распространяется на тех, кто осуществляет деятельность в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы с населением.

Кто сможет получить отсрочку по аренде?

Организации, осуществляющие деятельность в сфере гостиничных услуг, общепита и туризма, арендующие земельные участки и нежилые помещения у города, смогут получить отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь 2020 года. Отсрочка действует до 31 декабря 2020 года.

Какие ещё послабления предусмотрены?

На 50% может быть уменьшена плата по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещаемых в переходах и вестибюлях метро.

Когда постановление вступает в силу?

Документ вступил в силу 25 марта 2020 года, за исключением отдельных положений, которые начнут применяться со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам власти субъектов РФ полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов.