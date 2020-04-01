Сильнейший ущерб в послевоенной истории — так описывают влияние коронавируса на экономику в государствах, наиболее значительно пострадавших от него. Власти разных стран уже объявили о мерах поддержки национальной экономики и населения.

Если экономические кризисы последних десятилетий были связаны с финансовыми ограничениями, то сейчас речь идет о физической остановке производства — в масштабах, максимальных за последние 75 лет. Об этом пишут в своем обзоре аналитики Goldman Sachs. Они прогнозируют, что мировой ВВП по итогам этого года просядет на 1% — это больше, чем в год после глобального кризиса 2008-го. Консалтинговое агентство в сфере экономики Prometeia (Италия) опубликовало свою оценку: глобальная экономика упадет на 1,6%, экономика Евросоюза — на 5,1%, международная торговля — на 9,4%.

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В чем будут заключаться меры поддержки в разных странах?

Италия

Италия стала первой жертвой коронавируса в Европе и, очевидно, понесет самый тяжелый урон. Тому есть две причины: во-первых, значительную долю экономики составляет сектор услуг и туризма, представленный малым и средним бизнесом, а во-вторых, госдолг Италии и без того на крайне высоком уровне, что ограничивает маневры для спасения. По оценке Prometeia, в первом полугодии 2020-го итальянская экономика потеряет 10%, а по итогам года падение ВВП сократится до 6,6%. Госдолг при этом составит 150% ВВП (сейчас — 134,8% ВВП). Потери итальянских предприятий могут достигнуть 650 млрд евро.

22 февраля Италия объявила несколько областей на севере страны «красной зоной» и уже через несколько дней предложила меры поддержки в размере 3,6 млрд евро как населению (например, отсрочка оплаты коммунальных услуг), так и компаниям, пострадавшим от закрытия (гостиницы, рестораны и т. д.). Однако вскоре на карантине оказалась вся страна, и размеры помощи пришлось пересмотреть.

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Принятая в итоге программа Cura Italia предполагает помощь экономике в размере 25 млрд евро. Из этой суммы 3,1 млрд евро предназначено для Национальной службы здравоохранения и гражданской защиты, 5 млрд евро — на соцзащиту, еще 5 млрд евро — на поддержку работников во время простоя (сроком до девяти недель), 6,7 млрд — для домашних хозяйств и т. д.

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Из конкретных мер можно привести субсидии в размере 600 евро самозанятым, работникам в сфере туризма, спорта и индустрии развлечений, сезонным сельскохозяйственным работникам, потерявшим доходы из-за карантина. Срок выплаты налогов и обязательных платежей перенесен на 31 мая 2020 года. Торговым компаниям, оказавшимся под риском закрытия, компенсируют 60% арендной платы за март. Для предприятий в секторах экономики, наиболее сильно пострадавших от «коронакризиса», например в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере культуры и развлечений, организации мероприятий и прочих, предусмотрено освобождение от уплаты НДС и соцплатежей. Большинство этих мер действует только в марте, поскольку пока официально карантин объявлен до 5 апреля. Однако правительство уже заявило, что готово будет продлить помощь в случае необходимости. По мнению экономистов, указанной суммы не хватит, и экономике потребуется еще как минимум 70 млрд евро.

Однако надо заметить, что помощь итальянцам не ограничивается этой программой. На днях государственный регулятор в сфере энергетики, сетей и окружающей среды ARERA объявил, что снижает розничные цены на газ на II квартал на 18,3%, а на электричество — на 13,5%. Предполагается, что среднестатистическая итальянская семья таким образом сможет сэкономить 184 евро. Снижение розничных цен регулятор объяснил тем, что из-за карантина сократилось производство, что, в свою очередь, привело к снижению цен на оптовом рынке. Сейчас обсуждается снижение цен на другие коммунальные услуги.

Итальянские журналисты констатируют, что восстановление экономики после «коронакризиса» по своим масштабам будет сопоставимо с восстановлением страны после войны: «С той лишь разницей, что знаменитое послевоенное „итальянское чудо“ базировалось на трех китах: США, католической церкви и сильных политических партиях. В этот раз нам придется справляться в одиночку».

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США

Падение американской экономики во II квартале этого года может составить 12%, прогнозирует Bank of America. Аналитики Goldman Sachs более пессимистичны и говорят о том, что экономика потеряет 24%, но и это не самый страшный прогноз. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард полагает, что обвал экономики может достигнуть 50%, а уровень безработицы в том же II квартале составит 30%. На фоне таких прогнозов неудивительно, что меры, принятые Федеральной резервной системой, стали самым масштабным вмешательством в американскую экономику за более чем 100-летнюю историю ФРС.

Еще 16 марта, ссылаясь на борьбу с рисками из-за коронавируса, ФРС снизила ставку почти до нуля и объявила, что запускает программу так называемого количественного смягчения — закупку облигаций на общую сумму 700 млрд долларов.

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Прошла неделя, и 23 марта Федеральная резервная система заявила о неограниченной покупке казначейских бумаг и облигаций, выпущенных ипотечными агентствами, — «чтобы поддержать бесперебойное функционирование рынка». Размер программы количественного смягчения будет ограничен, по сути, лишь нуждами экономики. «В условиях сохраняющейся серьезной неопределенности стало ясно, что наша экономика столкнется с серьезной дестабилизацией», — признает ФРС в официальном обращении. Только на прошлой неделе Федрезерв обещал купить казначейских бондов на 375 млрд долларов, а ипотечных — на 250 млрд.

Чтобы поддержать корпоративное кредитование, ФРС предложила три программы с общим финансированием 300 млрд долларов. Первая — реинкарнация чрезвычайной программы, которую Федрезерв уже использовал во время кризиса 2008 года. Банки смогут получить кредиты, предложив в качестве залога кредиты, которые они выдали населению (студенческие ссуды, автокредиты, кредиты по кредитным картам и кредиты для малого бизнеса).

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Вторая программа предполагает предоставление бридж-кредитов на четыре года компаниям с инвестиционным рейтингом, чтобы поддержать их «операционную устойчивость в период сбоев, связанных с пандемией». Третья — покупка корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом и паев обращающихся в США биржевых фондов корпоративных облигаций, чтобы обеспечить ликвидность рынка корпоративных облигаций.

Немногим ранее ФРС обещала две программы поддержки рынка муниципального долга и корпоративных векселей. На прошлой неделе условия по этим программам были смягчены.

Что же касается населения, работодателей и предприятий, то ФРС обещала анонсировать программы поддержки в ближайшее время, но уже известно, что речь идет о рефинансировании образовательных кредитов, автокредитов и долгов по кредитным картам.

Великобритания

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В Великобритании эпидемия только набирает обороты, но уже сейчас исследовательская компания Capital Economics говорит о падении ВВП во II квартале на 10–20%. И рассчитывать на быстрое восстановление экономики не приходится. Для сравнения: самая тяжелая рецессия после Второй мировой войны была в стране в 2008 году, когда ВВП упал на 6%. Неудивительно, что премьер-министр Борис Джонсон заявил, что власти будут действовать «как любое правительство военного времени», чтобы поддержать экономику. «Мы поддержим миллионы бизнесов и десятки миллионов семей и граждан в течение следующих месяцев. Правительство должно и будет действовать, осознавая всю срочность», — сказал он.

И первые меры уже озвучены. Канцлер казначейства Риши Сунак заявил о гарантированных государством кредитах для бизнеса на сумму 330 млрд фунтов стерлингов, что соответствует 15% ВВП Великобритании. «Это означает, что любой бизнес, которому нужен доступ к наличности для оплаты аренды, зарплаты, поставок товаров или купленных акций, получит доступ к государственным кредитам или кредитам на привлекательных условиях, — сказал Риши Сунак. — И если спрос превысит первоначальные 330 миллиардов фунтов, я пойду дальше и предоставлю столько, сколько потребуется».

Кредиты до 5 млн фунтов стерлингов будут беспроцентными в течение пяти месяцев. Малый бизнес будет иметь доступ к грантам на сумму 25 тыс. фунтов стерлингов. «Процентные каникулы» будут продлены для индустрии гостеприимства, которая наиболее сильно пострадала в результате пандемии. «Каждый магазин, паб, театр, концертная площадка, ресторан и любой другой бизнес в этой сфере освободят от процентов на следующие 12 месяцев», — пояснил Сунак. Он также анонсировал трехмесячные каникулы по ипотеке для тех, кто испытывает финансовые трудности.

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Программа для самозанятых и индивидуальных предпринимателей будет озвучена в ближайшие дни, пообещал премьер-министр Борис Джонсон. В той или иной форме самозанятости сейчас работает пятая часть трудоспособного населения страны, и пока все, на что они могут рассчитывать, — это запросить «Универсальный кредит» на сумму 94,25 фунта в неделю.

Кроме того, Банк Англии экстренно снизил ставку с 0,25% до 0,1% — это самый низкий уровень за всю 325-летнюю историю банка. Кроме того, он дополнительно закупит государственные и корпоративные облигации на сумму до 200 млн фунтов стерлингов, чтобы снизить стоимость заимствования.

до 200 млн фунтов стерлингов, чтобы снизить стоимость заимствования.

Германия

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77% жителей Германии разделяют мнение канцлера Ангелы Меркель, что коронавирус представляет наибольшую угрозу за всю послевоенную историю страны. Если частичная остановка производств продлится в стране три месяца, то потери от «коронакризиса» могут достигнуть 729 млрд евро, а ВВП по итогам года упадет на 10–20,6%, подсчитали в Мюнхенском институте экономических исследований. Министр финансов Олаф Шольц пока более осторожен: по его мнению, экономика может упасть по итогам года на 5%.

На днях бундестаг одобрил крупнейшую в истории ФРГ антикризисную программу. Государственный бюджет увеличен на 156 млрд евро, или на 43%. Страна возьмет эти деньги в долг — впервые за семь лет. Общая сумма долга может составить 10% ВВП Германии. Программа помощи охватывает крупные и мелкие предприятия, самозанятых и население.

Общий пакет помощи достигает 750 млрд евро. Так, Фонд экономической стабильности предложит 400 млрд евро кредитных гарантий для обеспечения корпоративного долга в случае угрозы дефолта, 100 млрд евро могут быть направлены на паевые доли в компаниях, чтобы помешать иностранным поглощениям. Еще 100 млрд евро — это кредиты Банка развития государственного сектора для пострадавших предприятий.

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Отдельная национальная программа направлена на поддержку микропредприятий и самозанятых. Ее объем — до 50 млрд евро. Так, предприятиям с численностью персонала до пяти человек единоразово выплатят до 9 тыс. евро. Фирмы, в которых до десяти сотрудников, могут рассчитывать на субсидию до 15 тыс. евро. Деньги предназначены в первую очередь для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов.

«Коронакризис» может привести к потере до 1,8 млн рабочих мест, а еще 6 млн человек могут быть переведены на сокращенный график работы, прогнозирует Мюнхенский институт. Чтобы компании не сокращали людей во время вынужденного простоя, государство хочет применить тот же механизм, что уже был опробован в посткризисном 2009 году. Оно будет выплачивать сотрудникам компаний в период их простоя 60% чистого заработка. Если же у работника есть ребенок, то компенсация составит 67%. По оценкам правительства, этой программой могут воспользоваться до 2 млн работников.

Для населения также разработана программа поддержки. В планах — упростить доступ к пособию по безработице, а также запретить арендодателям расторгать договоры с квартиросъемщиками из-за задолженности в период пандемии (в Германии половина семей живет в съемном жилье).

Это те меры, которые предусматривает федеральное правительство. Кроме того, свои собственные меры могут предлагать федеральные земли. Так, Бавария готова дополнительно предоставить 30 тыс. евро компаниям со штатом до 250 человек. Земля Баден-Вюртемберг предоставит такую сумму фирмам меньшего размера — до 50 работников. Самой щедрой оказалась земля Бранденбург, готовая дополнительно выделить 60 тыс. евро предприятиям с численностью персонала до 100 человек. Конечно, компании должны доказать, что они несут убытки из-за введения карантина.