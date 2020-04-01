Больничный при коронавирусе: ответы на вопросы бухгалтеров

Стремительное распространение коронавирусной инфекции вынуждает законодателей вносить временные корректировки в действующие правила оформления больничных, алгоритмы расчета и выплаты пособий по нетрудоспособности. Какие специальные нормы и правила уже введены, на какой период, для кого и с какой целью, расскажем в этой статье.

Порядок оплаты больничного при коронавирусе

Новая норма выплат по листку нетрудоспособности вводится в качестве одной из мер социальной поддержки населения в непростых экономических условиях:

Таким образом, новый порядок установлен только для одного расчетного показателя — минимального допустимого размера пособия по нетрудоспособности, ниже уровня которого устанавливать больничное пособие не допускается. В остальном правила расчета больничных не изменились.

Эта мера направлена, в основном, для поддержки молодых людей, кто оказался на больничном, и чьи доходы по больничному листу могут оказаться крайне низкими из-за небольшого трудового стажа или маленькой зарплаты. По оценкам Минтруда это около 2,3 млн россиян. На реализацию новой расчетной нормы направят 7 млрд руб. из бюджета.

Напомним, что по общим правилам расчет больничного из МРОТ производится в строго ограниченных случаях: при стаже работника менее полугода, отсутствии заработка в расчетном периоде и др. (п. 6-8, п. 3 ст. 11, п. 1.1 ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании...»). Расчет пособия ведется исходя из федерального МРОТ на дату открытия больничного (в 2020 году — это 12 130 руб.).

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Новые временные правила по больничным во время эпидемии

Еще одна важная корректировка существующих правил — введен особый порядок оформления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина:

Цель введения временных правил: предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения РФ.

Вот что нужно знать про временный порядок:

От граждан, попадающих в категорию риска по коронавирусу, требуется грамотно заполнить заявление и представить в ФСС подтверждающие документы:

Временный порядок допускает, что застрахованное лицо вправе самостоятельно сообщить своему работодателю номер сформированного ему электронного листка нетрудоспособности (п. 13 Временных правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294).

В случае очного оформления больничного листа фельдшером или врачом информацию о выдаче (формировании) электронного больничного листа медорганизация должна передать в ФСС не позднее следующего рабочего дня после его оформления.

От работодателя требуется только одно — вовремя передать в ФСС сведения для расчета пособия. Правила их передачи аналогичны порядку передачи сведений при участии в пилотном проекте «Прямые выплаты».

Подводим итоги

В марте-апреле 2020 года начинают действовать новые временные правила оформления больничных листов при карантине и расчета пособий по нетрудоспособности:

установлен минимально допустимый размер больничного пособия — не менее МРОТ за месяц;

для застрахованных лиц, находящихся на карантине, после прибытия из «зараженных» коронавирусом стран, больничный оформляется автоматически в электронной форме сразу на 14 дней — для оформления больничного и получения пособия по нетрудоспособности нужно подать в электронном виде заявление и подтверждающие документы в ФСС.