Новые меры соцзащиты: кому дадут пособие, как получить отсрочку по кредиту, как оплатят больничный

Текущая ситуация в стране, безусловно, требует особых мер социальной защиты для населения.

Поэтому буквально за последние несколько дней был принят целый ряд важных правительственных решений о введении дополнительных пособий и льгот. Разберем подробнее, кто может ими воспользоваться.

1. Пособия для пенсионеров

На данный момент дополнительные выплаты пенсионерам от 65 лет и старше предусмотрены в трех регионах:

— в Москве выплачивают 4 000 рублей,

— в Московской области — 3 000 рублей,

— в Тюменской области — 2 000 рублей.

Все выплаты перечисляются без специального заявления, на основе сведений, имеющихся у органов соцзащиты. Главным условием выплаты является соблюдение режима самоизоляции.

Обратите внимание, что информация о том, что деньги положены всем пенсионерам, является некорректной: выплаты носят строго региональный характер, и назначаются пока только в трех указанных регионах.

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Не стоит верить неизвестным лицам, которые предлагают оформить выплату по телефону или по интернету — отделы соцзащиты этим не занимаются.

Кроме того, уже в апреле ПФР перечислит выплаты участникам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и участников, труженикам тыла и прочим категориям, перечисленным в Указе Президента РФ от 7 февраля 2020 г. № 100.

2. Выплаты на ребенка

Согласно Поручению Президента РФ Правительству от 29 марта 2020 г. в апреле, мае и июне должны выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно семьям, у которых есть право на материнский капитал.

Выплата будет производиться за счет федерального бюджета, на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет включительно. Напомню, что семьи, в которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок, получат материнский капитал в сумме 466 617 рублей.

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Для тех, у кого начиная с этого года родился второй ребенок, размер капитала составляет 616 617 рублей.

Если и первый, и второй ребенок родились в этом году, предоставят материнский капитал на обоих детей (суммарно) в размере 616 617 рублей.

Кроме того, с 1 июня начнутся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Их получат семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, размер выплат составит 50% от прожиточного минимума (Указ Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199).

3. Изменения в оплате больничного

Согласно Поручению Президента, в текущем 2020 году пособие по больничному листу будет выплачиваться с учетом минимальной базы для его расчета в размере МРОТ (это 12 130 рублей).

Минимальный размер пособия будет рассчитываться как МРОТ, деленное на число дней в календарном месяце и умноженное на период временной нетрудоспособности.

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Если средний заработок работника позволяет ему получить более высокое пособие — должны выплатить по зарплате (с учетом допустимого максимума на этот год — 69 962 рубля за месяц).

4. Пособия по безработице повышаются

Также на текущий 2020 год устанавливается повышенный максимум пособия по безработице — это 12 130 рублей (для всех в т.ч. и для предпенсионеров).

5. Отсрочка по выплате кредита

Центробанк со своей стороны призвал кредитные организации принять меры для поддержки граждан-заемщиков, у которых резко снизились доходы в текущей ситуации.

В частности, удовлетворять заявления о реструктуризации долга начиная с 1 марта и не начислять за это время неустойку и штрафы.

Это не скажется негативно на кредитной истории гражданина — соответствующие поправки в закон Центробанк скоро внесет в ГосДуму.

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Сбербанк уже официально объявил, что будет предоставлять кредитные каникулы до 6 месяцев в индивидуальном порядке гражданам-заемщикам, которые оказались в сложной ситуации.

Для этого нужно обратиться в отделение банка с документами, подтверждающими необходимость отсрочки по выплате кредита.