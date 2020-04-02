Коронавирус: штрафы, штрафы и еще раз штрафы. Почему все забили на закон?

В последние несколько месяцев я не перестаю изумляться манипуляциям с правом. На право, кажется, вообще начхали. Ну а чё, такое вокруг творится, какой, типа, закон-макон такой?

Начать с «обнуления сроков» президента. В честь чего они обнуляются? Ведь Конституция остается старая, прежняя, а принимаются лишь поправки в Конституцию, причем изменения вносятся не в самые важные части Конституции. И зачем нужна была чрезвычайщина с внесением поправок, что случилось?

Ну, если начали, не можем остановиться. Подоспел коронавирус. Раскачивались около месяца... и... понеслось!

Указом Президента от 25 марта установлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. с сохранением за работниками заработной платы. В этом Указе дана ссылка на ст. 80 Конституции. Возражений нет. Вопрос — кто компенсирует зарплату, арендные платежи, ипотеки и т.п.? Ответ Правительства: «Государство снизит налоги». Классно, только если в указанный период для отдельных отраслей выручки нет никакой, откуда взять деньги? Ответа, естественно нет. Подразумевается, что владелец бизнеса заплатит из своего кармана.

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Ну ладно, в этом Указе обозначено, что значительная часть населения работает. А как быть со статьей 153 ТК РФ «Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни», которая должна осуществляться в двойном размере? Про это что-то не было объявлено. Наверное, само собой разумеется.

Естественно к системам жизнеобеспечения относятся налоговые органы. Они работают!!! Да, да, 31 марта, а они звонят и присылают Требования в адрес налогоплательщиков, у которых указом установлены нерабочие дни!!! Извиняюсь за большое число восклицательных знаков. Комментарии, что называется, излишни.

Поехали дальше. 30 марта внеся поправки в свой Указ от 05 марта господин Собянин ограничил права граждан, ввел де-факто комендантский час. Возражений нет, коронавирус и все такое. Есть только м-а-а-алюсенькая загвоздочка. Указ-то в части ограничения прав граждан незаконен. Ограничения, введенные Собяниным, могут быть наложены только при введении режима Чрезвычайного положения в стране или конкретном субъекте РФ. Введение ЧП определяется ФКЗ № 3 «О Чрезвычайном положении». Для введения режима ЧП есть две причины: насильственная смена власти (пункт «а») и угрозы эпидемиологического и техногенного характера (пункт «б»). Эпидемия коронавируса логично попадает под пункт «б». Все меры, которые касаются пункта «б», регулируются отдельной статьей № 13 ФКЗ. В пункте «б» статьи 13 ФКЗ указано, что возможно «введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий».

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Меры, введенные Собяниным, по сути и являются карантином. Так почему же указ мэра незаконен? Да дело в том, что ЧП может ввести только президент РФ. Вот выдержка из ФКЗ (статься 4): «Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации». После введения указ Президента должен быть опубликован, и только затем вводится режим ЧП.

Собянин (еще) не президент. В этой связи его Указ имеет не обязательный, а рекомендательный характер. Чтобы указ был законным, необходимо хотя бы формальное соблюдение правовых норм. На то это и режим самоизоляции. Он является добровольным.

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У меня есть версия, почему не введен режим ЧС. Все очень просто. В этом случае заботу за обеспечением населения жизненно необходимыми товарами, лекарствами и т.д. должно брать на себя государство. Ну, и естественно, должны быть приостановлены выплаты ипотек, кредитов, зарплат, штрафов, налогов и т.п. Но, Вы сами все понимаете...

Возвращаясь к Указу Собянина. Кого незаконность нормативных документов органа власти волнует в нашей стране? Песков же сказал, что в курсе и не возражает. Значит все в порядке.

Но тут опять возникает загвоздка. Чтобы нормативный документ действовал, кровно необходима возможность применять меры наказания. Ну не может же Росгвардия хватать и бить (ой извините, применять приемы САМБО) граждан просто так.

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Но раз Президент одобрил, значит, в лепешку расшибемся а сделаем. И наша доблестная Государственная дума берет законопроект № 804768-7 внесенный в Думу 02 октября 2019 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за осуществление незаконной частной охранной деятельности» и за один день, 30 марта, чудесным образом превращает его, как там выразился господин Медведев в другой, правда, ситуации, в «КОМПОТ».

Этим законом в КоАП вносятся следующие поправки.

Во-первых

В статью 6.3. «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» посвященную невыполнению санитарных норм и правил, которая отсылает нас к многим-многим томам специальных правил (напр. плитка в мед. учреждении, либо любой организации на полу откололась — уже нарушение и можно закрывать на 90 дней) вносится уточнение и новый термин, который красной нитью проходит через все поправки: «режим чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющий опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина).

А как же быть в п. «Б» статьи 3 ФКЗ «О чрезвычайном положении», который дает определение чрезвычайной ситуации: «чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ».

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Чем отличается чрезвычайная ситуация от периода ограничительных мероприятий? Мой ответ: ничем.

А, и самое главное. Если раньше наказанию подлежало нарушение санитарно-гигиенических норм, то в период ограничительных мероприятий такому наказанию подлежит «НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Практикующие специалисты, почувствуйте что называется разницу. Штрафы тоже норм, в отличие от зарплат они у законодателей растут. На граждан от 15 до 40 тыс. На юр. лиц, как положено до 90 суток приостановка деятельности, либо штраф до 500 тыс.

Во-вторых

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Ну, и естественно, в период ограничительных мероприятий очень важно заткнуть рот, чтобы не болтали что попало. На это к имеющейся статье 13.15 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации» добавился пункт «10. Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о».

Только вчитайтесь и вдумайтесь, шедевр, без комментариев. Т.е. принимаемые неизвестно кем меры безопасности теперь у нас официально тайна.

И если теперь какое нибудь «Эхо Москвы» объявит, что в аптеках масок нет, то его, конечно же, естественно, можно привлечь. И никого не волнует, что масок действительно нет. Или не дай бог, кто-то напишет, что тест на коронавирус от нашего отечественного ФБУ «Вектор» (где у людей зп 15-35 тыс.) неточен. Это же, конечно, фейк и пожалте, штрафик до 3 млн., если повторно до 10 млн.

В-третьих

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Далее, интересная новелла, называется «». Мадуро, привет, ты наш друг и учитель. Полагаю, эту норму можно распространить и далее, гречка там, мука и т.п. А чё, коронавирус на дворе, а вы фигней страдаете. Вообще, раньше была такая замечательная статья «Спекуляция» — скупка и перепродажа товаров с целью наживы.

Итак. В статью 14.4. КоАП посвященную «Продаже товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований» внесли добавление: «4. Реализация либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением требований законодательства об обращении лекарственных средств в части установления предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на указанные лекарственные препараты, или розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на указанные лекарственные препараты...». Штраф — двукратный размер выручки. Но дело не в этом, дело в принципе.

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Медицинских масок в аптеках как не было — так и нет. По крайней мере в районе, где я живу. Я лично, сам, подвергаясь опасности заразиться обходил аптеки. Нету и все. Все вопросы в телевизор. Если кто-то захочет нажиться, чтобы маски все-таки появились в продаже, — имейте в виду — двукратный штраф от выручки. Правильно, лучше вообще без масок, чем от каких-то спекулянтов их брать.

В-четвертых

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Ну и вишенка на торте. Изменения в профильную статью КоАП 20.6 «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Для ЧС она звучит так: «Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения». Но у нас же нет чрезвычайной ситуации.

Поэтому теперь статья дополнена важным пунктом: «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации...». Штраф на граждан от одной до 30 тысяч. И больше всего меня умиляет, юристы, насладитесь: «невыполнение требований законодательства» и «невыполнение правил поведения». 100 баллов. Бинго! Все правильно, так и надо, а то вишь, разбаловались, закон им подавай. Правила читайте!