Как перевести офис на удаленную работу из дома и сохранить полный контроль над деятельностью сотрудников

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 многие вынуждены перевести свой штат на удаленку, в связи с чем программное решение для контроля всех действий работников становится критической необходимостью. Однако помимо эффективности удаленного контроля, немаловажны и другие аспекты, в первую очередь это законность и этичность действий руководства.

Bitcop предлагает выход – специализированный продукт для мониторинга за действиями сотрудников, который собирает целевые сведения только в рабочее время. Соответственно в нерабочие часы средства контроля неактивны, поэтому наше программное решение не нарушает право на неприкосновенность частной жизни и личной переписки. Правовые аспекты.

Возможности системы контроля персонала Bitcop

Учет рабочего времени. Программа фиксирует начало и завершение рабочего дня, опоздания, прогулы и простои, ранний уход по каждому отдельному сотруднику.

Оценка КПД. Программа автоматически оценивает, сколько времени сотрудник потратил на работу, а сколько – на сторонние сайты. Доступна подробная детализация.

Онлайн-уведомления. Любые отклонения от заданных параметров фиксируются и мгновенно отправляются на электронную почту руководителя с подробным отчетом по ситуации.

Визуальный контроль. Программа делает скриншоты рабочего стола сотрудника при совершении им заданных действий (например, переход на несанкционированный сайт) или с заданным интервалом.

Результирующая инфографика. Все сведения по работе сотрудника суммируются и выводятся на экран в виде наглядных графиков и таблиц, предусмотрены сводные таблицы по всем сотрудникам.

Мониторинг программ и сайтов. Bitcop фиксирует все программы, которые запускал сотрудник, и все сайты, на которые он заходил в рабочее время. Вне рабочего времени наблюдение не ведется.

Детальный мониторинг. Программа также может фиксировать специфические действия удаленных сотрудников, например – запросы, которые они вводят в поисковых системах.

Объективные преимущества программы контроля рабочего времени Bitcop

Главное преимущество Bitcop – обширные возможности по контролю за деятельностью удаленных сотрудников без вмешательства в их частную жизнь. Контроль ведется только в рабочее время в режиме онлайн – то есть вы точно знаете, чем конкретный сотрудник занимается прямо сейчас или чем он занимался 15 минут назад. Программа имеет множество настроек, которые задаются руководителем, однако интерфейс максимально простой и интуитивный, поэтому не создает никаких трудностей. Функционал личного кабинета руководителя.

Еще одно преимущество программы – полная автоматизация. Рабочее время фиксируется в определенном диапазоне, скриншоты производятся в ответ на заданные действия сотрудника, доступна настройка уведомлений и детализации по всем событиям со сведением данных мониторинга в частные и общие таблицы. На изучение таблиц уходят считанные секунды, и вы уже точно знаете, кто выполняет свою работу добросовестно, а кто в социальных сетях провел больше времени, чем в 1С.

Именно наглядность результатов мониторинга и работа программы в режиме онлайн делают ее исключительно полезной с точки зрения контроля за удаленными сотрудниками. При этом программа никак не мешает работе сотрудника, она не нагружает систему даже на слабых ПК и никак не афиширует свою деятельность.

Каким образом осуществляется защита приватности в личное время

На домашний ПК сотрудника устанавливается специальная – клиентская – часть программного решения Bitcop. Она активируется не с включением компьютера, а с началом рабочего дня – его задает руководитель, либо сотрудник начинает работу в произвольное время, это зависит от настроек.

В рабочее время программа активна и выполняет все заданные действия по мониторингу и контролю. Как только рабочее время заканчивается – программа переходит в спящий режим, в котором вся активная деятельность прекращается, то есть мониторинг и фиксация действий сотрудника не ведутся.

Кроме того, сотрудник в любой момент может остановить мониторинг, а потом запустить его снова. В этот промежуток – между остановкой и запуском – мониторинг также не ведется. Однако в этом случае время, пока программа была неактивна, будет отображаться как нерабочее.

Как перевести сотрудников на дистанционную работу с Bitcop

Каждому сотруднику направляется установочный файл с клиентской частью программы. Сотрудник устанавливает программу, соглашается с Условиями использования и может приступать к работе. Никаких дополнительных действий не требуется.

Каждому сотруднику направляется установочный файл с клиентской частью программы. Сотрудник устанавливает программу, соглашается с Условиями использования и может приступать к работе. Никаких дополнительных действий не требуется. Все настройки мониторинга задаются руководителем на его ПК и могут быть изменены в любой момент. Административный интерфейс, в который направляются результаты мониторинга, может располагаться на сервере компании или в облаке.

Клиентская часть программы отправляет сведения в административный интерфейс в режиме онлайн. Все данные сводятся в наглядные отчеты и таблицы, которые руководитель может посмотреть сразу или когда ему будет удобно.

Установка клиентской части не требует особых знаний, всё просто и понятно. Работа программы для руководителя также максимально упрощена, хотя и включает обширный спектр современных инструментов для точной оценки эффективности каждого сотрудника, отделов и компании в целом.

На данный момент Bitcop используют более 300 компаний и 95% из них в первый же месяц окупили затраты на данное программное решение за счет оптимизации рабочих процессов. А в условиях пандемии коронавируса и общего карантина это единственная реальная возможность не пускать работу сотрудников на самотек, продолжая четко контролировать их в рабочее время.