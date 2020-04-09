Коронавирус как форс-мажор: что нужно знать юристу

Каждому юристу знакомо понятие «форс-мажор», упоминаемое в ГК РФ как «обстоятельство непреодолимой силы».

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся как природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.д.), так и общественные события (военные действия, забастовки, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством, например ограничение передвижений в определенных направлениях).

Сейчас эта тема особенно актуальна, так как власти объявили пандемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы. Какие возможности в связи с этим появляются у юристов:

освобождение от договорной ответственности согласно ст. 401 ГК РФ;

расторжение или изменение сделки в связи с существенным изменением обстоятельств;

так как многие договоры не могут быть исполнены из-за правительственных ограничений, можно прекратить обязательство по договору согласно ст. 417 ГК РФ;

освобождение от ответственности, предусмотренной ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП;

получение отсрочки или рассрочки по налогам.

В Москве коронавирус объявили обстоятельством непреодолимой силы

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5 марта Сергей Собянин ввел на территории Москвы режим повышенной готовности к коронавирусу нового типа. Указ обязал медицинские организации подготовиться к приему больных, особенно пожилых граждан. Также документ запретил проведение массовых мероприятий с численностью более 5 тыс. человек до 10 апреля. Граждане, которые вернулись из стран с большим количеством зараженных, с 5 марта обязаны перейти на двухнедельный карантин. К данному указу были добавлены уточнения:

теперь все граждане, вернувшиеся из любой страны Европы или США, должны уйти на домашний двухнедельный карантин и сообщить о своем возращении по специальному телефону горячей линии. Ранее такие требования распространялись лишь на вернувшихся из государств с наибольшим количеством заразившихся;

работодатели обязаны измерять температуру всем работникам и не допускать к рабочему месту тех, кто вернулся из стран, упомянутых в новом списке;

водители наземного общественного транспорта перестанут продавать билеты;

с 21 марта до 12 апреля закроются все школы и организации дополнительного образования. Для учащихся начальных классов могут оставить малые образовательные группы со строгим санитарным режимом;

запрещаются все досуговые мероприятия с количеством участников более 50 (выставки, спектакли, киносеансы);

распространение новой коронавирусной инфекции признается обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором).

Как уйти от штрафов по КоАП, если в нарушении виновата пандемия

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Минфин рассказал, как избежать штрафов по ч. 4 и 5 ст. 15.25 КоАП, если причиной правонарушения стал новый коронавирус.

Речь идет о невыполнении обязанности по возвращению в РФ денег, уплаченных за сорванные поставки из-за рубежа. А также в случае неполучения денег за отгруженные нерезидентам товары. Если это произошло из-за ограничительных мер иностранных государств, предприятие не будет считаться виновным в нарушении валютного законодательства.

Для принятия решения о привлечении к ответственности за такое правонарушения наличие вины обязательно.

Чтобы избежать штрафа, необходимо представить суду (или госоргану, рассматривающему дело) доказательства невиновности, обращают внимание чиновники. В том числе подтверждение того, что фирма всеми возможными способами попыталась соблюсти установленные законом обязанности. Чиновники заверили, что в каждом конкретном случае решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств по делу.

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Товары для борьбы с COVID-19 можно закупать у единственного поставщика

Минпромторг выпустил письмо, в котором еще раз напомнил, что пандемия нового коронавируса признана форс-мажором. Для бюджетных организаций это означает, что они могут воспользоваться п. 9 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ и не инициировать конкурсные процедуры, а осуществлять закупку у единственного поставщика в отношении лотов, которые помогают бороться с коронавирусом.

Для этого даже необязательно, чтобы предмет закупки входил в правительственный список продукции, которая используется для гуманитарной помощи и устранения экстренных ситуаций.

Сертификат о форс-мажоре теперь можно получить бесплатно

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Министерство экономического развития РФ объявило, что с 26.03.2020 отделения Торгово-промышленной палаты (ТПП) будут бесплатно подтверждать форс-мажор по внешнеэкономическим сделкам. Ранее это услуга была платной. Например, для Москвы ТПП РФ в прошлом году установила тариф 13 500 рублей за один сертификат.

Эта мера направлена на предотвращение экономических последствий эпидемии нового вида коронавирусов. Однако ТПП подчеркнула, что форс-мажором по таким сертификатам будет является не вирус, а правительственные меры, которые препятствуют выполнению международных контрактов.

Чтобы предприниматели смогли разобраться с подтверждением форс-мажора, палата открыла специальную горячую линию по телефонам: 7 (495) 620-04-01, 7 (495) 620-02-93, 7 (495) 620-05-20.

Как получить отсрочку налогов при форс-мажоре

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В соответствии с подпунктом 1 п. 2 ст. 64 НК РФ отсрочка или рассрочка уплаты налога может быть предоставлена заинтересованному лицу в случае причинения ему ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.

Но в пункте 5.1 ст. 64 уточнено, что к заявлению о предоставлении отсрочки нужно приложить заключение о факте наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также акт оценки причиненного форс-мажором ущерба. Причем согласно норме эти документы должны быть составлены органом исполнительной власти или уполномоченной организацией.

У министерства финансов спросили, в какой орган нужно обращаться, чтобы получить указанные документы. Чиновники Минфина ответили, что можно рассматривать в качестве документов, подтверждающих наступление обстоятельства непреодолимой силы, соответствующие сертификаты о форс-мажоре, выдаваемые Торгово-промышленной палатой. Но не все так просто. Минфин обратил внимание, что действующим законодательством не предусмотрены полномочия Торгово-промышленной палаты РФ составлять акт оценки причиненного заинтересованному лицу ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы. Поэтому акт о причиненном ущербе должен выдать другой уполномоченный орган.

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Не следует забывать, что согласно п. 2 ст. 64 НК РФ отсрочка или рассрочка уплаты налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты такого налога возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка (рассрочка). Поэтому необходимо представить документы, отражающие возможность восстановления платежеспособности в течение срока, на который запрашивается отсрочка.