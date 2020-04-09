Могут ли продавцы поднимать цены в период карантина

Антисептик для рук еще месяц назад можно было купить за 50 рублей. Сейчас он не только стоит дороже черной икры, его еще и достать почти невозможно: все поставки сразу же сметают с полок. Конечно, мы задаемся вопросом: а это вообще законно? Может ли производитель или продавец в условиях кризиса и дефицита взять и… нажиться на чужом горе? «Финтолк» обратился с вопросом к Денису Незову, юристу и арбитражному управляющему.

Наш человек удивляется бездействию антимонопольной службы (ФАС), которая пропускает между пальцами повышение цен.

«В 2014 году с приходом санкций служба контролировала цены, наказывала недобросовестного спекулянта, а сегодня самоизолировалась», – возмущается пользователь Сети.

При этом речь не идет о прямых нарушения антимонопольного законодательства, выраженных в картельном сговоре, незаконном использовании доминирующего положения на рынке и тому подобном. Обсуждается исключительно законность повышения цен.

Действительно, в 2014 году во время санкций посыпались жалобы в ФАС на «спекулянтов».

– Что будем делать, шеф? – вопрошали растерянные сотрудники, звонко отстукивая ложечками в чайных бокалах.

– Берите свои погрызенные карандашики и пишите: «За всем, что касается регулируемых государством цен, мы добросовестно бдим. Остальное – в свободном плавании».

Только красивишно оформите, пограмотнее, со ссылками на закон, иначе не поверят. Аркашку попросите, он умный, один на очке в академии учился. Аркашка постарался, выводя текст четырнадцатым кеглем: «ФАС России обращает внимание, что на территории Российской Федерации не предусмотрено государственное регулирование цен на услуги розничной торговли, за исключением установления Правительством Российской Федерации предельных розничных цен на социально значимые продукты питания. Таким образом, хозяйствующие субъекты вправе устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от конъюнктуры рынка (спрос и предложение)».

– Да что же это, товарищи? – негодуют соотечественники.

Взяли вилы, зажгли факелы и пошли в Минэкономразвития России. Ввалились в хоромы, а там все чистенько так, культурно, парфюм неведанный парит в воздухе. Неудобно стало визитерам, каждый глазами бахилы ищет, соседа вперед проталкивает, а сам назад просочиться норовит.

Министр заботливо выслушал народ и объяснил по-отечески:

– Прав Аркашка из ФАС. Не подлежат государственному регулированию цены на товары, согласно действующему законодательству. Свободны они, что слова в интернете, и формируются продавцами самостоятельно. Исключение – регулируемые цены и тарифы естественных и локальных монополий (на газ, электроэнергию, коммунальные тарифы и отдельные тарифы связи и городского транспорта), а также цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, социально значимые товары, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530.

Причем регулирование цен (торговых надбавок) на отдельные виды товаров осуществляется только на основании федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов органов государственной власти и (или) местного самоуправления. Но вы, братцы, не переживайте. Предусмотрели мы специальный механизм в Законе о торговле с учетом рыночных принципов развития экономики. Вот здесь почитайте, – и протянул «Обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан», утвержденный Минэком:

«Если в течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составит 30 и более процентов, Правительство Российской Федерации по предложению Минэкономразвития России вправе установить на срок не более 90 календарных дней предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары (Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 № 530).

Указанный механизм фиксирования предельных розничных цен предназначен для краткосрочной стабилизации ценовой ситуации при сбое рыночных факторов ценообразования, то есть при краткосрочных дисбалансах спроса и предложения, имеющих по своей природе спекулятивный либо форс-мажорный характер.

При этом он актуален только при наличии достаточных для удовлетворения спроса объемов товара либо при реализации мер по восстановлению предложения, которые не имеют мгновенного эффекта, а постепенно способствуют насыщению рынка». На том и разошлись.

Получается, что антимонопольный орган контролирует цены лишь на товары и услуги, которые государство определило, как имеющие особое значение и которые определены отдельными актами. В остальном он лишь следит за условиями для нормального функционирования рынка: отсутствие незаконных монополий, картелей и прочего.

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Цены на такси

Существует мнение, что государство предусмотрело регулирование тарифов на все пассажирские перевозки, ведь они имеют особое социальное значение.

Давайте разбираться, так ли это. Пассажирские перевозки существуют разные: автомобильные, железнодорожные, водные, воздушные и прочие. Регулируемые тарифы установлены не на все. По тем же муниципальным маршрутам регулярных перевозок существует два вида тарифа: регулируемый и нерегулируемый, несмотря на идентичность услуг. В первом случае тариф регулируется органом государственной власти субъекта РФ, если иное не установлено законом данного субъекта, во втором – самим перевозчиком.

Таксисты пока еще имеют право устанавливать любые тарифы, ориентируясь на спрос. В 2016 году в рамках борьбы с агрегаторами Минтранс разработал законопроект, которым вводил регулирование государством тарифов на услуги такси. Но ФАС выступила против, разъяснив, что на данном рынке соблюдается конкуренция, в том числе среди агрегаторов, доминирующее положение никто не занимает, следовательно, подобные меры избыточны.

Причем в тот момент проблему видели не в завышении тарифов, а в их занижении по сравнению с расценками классических перевозчиков, которые и требовали принять меры.

ФАС благоразумно указала, что понуждение к согласованию цен между агрегаторами и независимыми перевозчиками может расцениваться как картельный сговор. Но это, конечно, не значит, что растерянный чиновник в период угрозы заражения вирусом не сможет слоном ворваться в посудную лавку рынка.

С каменным лицом и уверяя владельца, что паниковать не стоит, грациозно танцевать, обрушивая хрупкую утварь. В Астраханской области, например, губернатор рекомендовал приостановить работу транспорта общего пользования, чтобы люди не набивались в нем консервой и не награждали соседа бациллой. А подумать исполнителям предварительно, к сожалению, не рекомендовал.

В городе Астрахани рекомендацию исполнили, и до работы не смогли добраться жизненно необходимые специалисты. На таксистов ожидаемо увеличилась нагрузка, что стало причиной кратковременного повышения тарифа (на 25-30 %). Этот механизм позволяет не только заработать перевозчику, который подвергается повышенному риску заражения, но и уменьшить нагрузку. Ведь чем выше цена, тем меньше желания пользоваться услугами без достаточной необходимости.

Возмущенные граждане вспомнили про ФАС, которому под давлением общественности высокое начальство может рекомендовать прижать ноготком к стенке нерадивых перевозчиков. При желании это сделать не составит труда, изящно извратив нормы права. — Перестараемся и будем сами развозить трудящихся, — справедливо предостерег бы сознательный Аркашка, если бы я его не выдумал. А вы уже заметили повышение цен? И на какие продукты сильнее всего?

Источник: интернет-издание «Финтолк»