Нужен ли расчетный счет для ИП

Что будет, если у ИП отсутствует расчетный счет, можно ли вообще без него жить? Об этом и многом другом расскажем в статье

Так нужен ли ИП расчетный счет? Еще несколько лет назад я бы ответила на этот вопрос так: «хотите — открывайте, не хотите — не открывайте». При обоих вариантах бизнес мог бы спокойно работать. Ведь если вам не нужен счет, то вы — счастливый предприниматель: у вас в кармане наличные, вы можете делать с ними что хотите, не оглядываясь на условия банка по снятию и/или переводам средств на карту физического лица. Тогда, если у вас стоял вопрос о том, открывать счет или нет, то, скорее всего, вы выбрали нишу В2С. Ведь в секторе В2В без расчетного счета сложно работать — все юридические лица в большинстве своем работают через расчетные счета в банке и осуществляют взаиморасчеты с поставщиками безналичным способом.

Если вы выбрали такой вид бизнеса, который предполагает получение средств от физических лиц, то у вас не было бы вопросов с получением платы за товары, работы, услуги до той поры, пока... Даже если бы вы установили кассовый аппарат, то можно было не сдавать свою выручку в банк, ибо в соответствии с указанием Центробанка от 7 октября 2013 года № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» и письмом ЦБ РФ от 2 августа 2012 года № 29-1-2/5603, требование по сдаче наличных на расчетный счет в обязательном порядке за пределами лимита взаиморасчетов распространяется только на юридические лица.

Например, ИП без счета в банке может обойтись, если осуществляет репетиторскую деятельность и получает средства от своих клиентов через онлайн-кассу. А как только ИП станет получать свою выручку от юридических лиц за какой-нибудь консалтинг, то уже должен иметь счет, хотя открытие такового не займет много времени и сил, если ИП чист перед законом.

Но ситуация изменилась. Если лет 5-7 назад применение эквайринга в розничном магазине или салоне красоты увеличивало выручку всего на 10-15%, то в 2020 году в том же магазине или парикмахерской на вас будут смотреть странно, если вы не предложите оплатить покупку картой, сегодня объем выручки по «пластику» составляет уже до 40% оборота.

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Зачем открывать расчетный счет?

1. Это один из способов учета доходов. Вам не надо ничего записывать в блокнот или оставлять заметки в смартфоне. Современные банки дают возможность не только видеть операции онлайн, но и показывают объем выручки (расходов на оплату поставщикам) в разрезе каждого из них, с указанием и суммы, и объема в процентах. Некоторые пошли дальше: выступают в качестве будильника, указывающего на дату очередного налогового платежа.

2. Налоговые платежи. Вам не надо бежать в Сбербанк с квитанцией, которую еще необходимо правильно заполнить. Онлайн-приложения современных банков предлагают автоматическое заполнение платежных поручений на уплату налогов, сделать это можно 24 часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки мира.

3. Ограничение на осуществление платежей между ИП и юрлицами. В соответствии пунктом 6 указаний Банка России от 7 октября 2013 года № 3073-У, в нашей стране запрещены взаиморасчеты между ИП и юрлицами на сумму более 100 000 рублей в день по одному договору наличными. Это означает, что если вы планируете получить оплату наличными от ИП или юрлица в сумме, скажем, 103 300 рублей, то вам придется сделать это с использованием расчетного счета. Такое же правило будет действовать и в случае, если вы планируете оплатить услуги (работы, товары) юрлицу или другому ИП.

Можно ли ИП не открывать расчетный счет?

Да, можно. Вы можете легко обойтись без открытия расчетного счета, если юридические лица, которые будут вам платить за товары, работы или услуги, готовы оплачивать наличными (а вы, в свою очередь, будете использовать онлайн-кассу) и эти платежи будут в пределах 100 000 рублей в день от каждого из них. Можно, конечно, бить чеки каждый день, но какое юридическое лицо захочет расставаться с наличными — да еще каждый день, да еще в такой большой сумме?

Если вы осуществляете такой вид деятельности, который позволяет вам обходиться без применения эквайринга (средства платежей, позволяющего принимать оплату пластиковыми картами), то вам расчетный счет тоже не нужен. В сегменте В2С сейчас это встречается крайне редко. Общество развивается таким образом, что расчеты наличными вытесняются «пластиком», и скоро мест, где не принимают карты к оплате, не останется вовсе. К этому ведут и реклама банков, и деятельность ЦБ, и Росфинмониторинга, и ФНС.

Как открыть расчетный счет?

Выберите банк, в котором будете это делать. Выбирайте не исходя из того, где тарифы на РКО (расчетно-кассовое обслуживание) дешевле на момент открытия расчетного счета для ИП , а исходя из отзывов ваших друзей и коллег, почитайте отзывы о банке на профильных сайтах, соберите информацию о том, насколько удобен в этом банке весь тот сервис, который вам потребуется. Например, если у вас розничный магазин, то вам будет нужен эквайринг, онлайн-касса, внесение наличных на счет, платежи в бюджет и поставщикам. Смотрите на совокупную стоимость обслуживания в банке и все то, что написано в тарифах банка мелким шрифтом.

Помните, что средства индивидуальных предпринимателей, хранящиеся в банке, застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей. Поэтому при выборе банка, не входящего в ТОП-11 системно значимых банков, оцените свои риски на предмет возможного отзыва лицензии у обслуживающего банка. Мониторинг банков на предмет возможного отзыва лицензии обязателен для любого ИП. Прошло время бездумного тыкания пальцем в небо и принятия решения по принципу «этот банк ближе к дому».

Также было бы уместно оценить работу онлайн-банка и мобильного приложения. Увы, до сих пор некоторые банки не обзавелись мобильными версиями, позволяющими осуществлять часть функций банка через смартфон. Да и те что есть оставляют желать лучшего с точки зрения интерфейса. Если вы планируете работать в секторе малого или микробизнеса, то ищите тот банк, который ориентирован на обслуживание именно вашего вида бизнеса.

При выборе тарифа обратите внимание на возможность перехода на такой тариф, когда вы не пользуетесь расчетным счетом. Это будет важно в период межсезонья или отъезда в длительный отпуск.

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Документы для открытия расчетного счета

Количество документов, необходимых для открытия счета, ограничено следующими документами:

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или лист записи в ЕГРИП;

Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе и присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

Уведомление о присвоении кодов статистики из Росстата (этот документ банки запрашивают самостоятельно с сайта Росстата);

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

Круглая печать ИП (при наличии);

Паспорт.

Иными словами, вам нужны только те документы, которые вам выдала ИФНС при регистрации в статусе ИП, и паспорт.

Какие операции можно совершать по расчетному счету

Если рассматривать деятельность ИП через призму 115-ФЗ, то чем больше и разнообразнее операции вы проводите через банк, тем лучше. Однако все же необходимо учитывать несколько важных моментов:

1. Не надо платить со счета ИП физлицам (если это физлицо не вы сами со своей картой в этом же банке или в другом) либо делайте это одновременно с уплатой соответствующих налогов (НДФЛ и страховые взносы).

2. Не стоит платить поставщикам, которые значатся в «черных списках» ЦБ или помечены в специальных сервисах, предлагаемых самими банками, красным или желтым цветом. Лучше выбирать тех, кто окрашен в зеленый цвет.

Современные банки предлагают за отдельную плату или встроенные в предлагаемые тарифы так называемые «Светофоры», когда при создании платежного поручения получатель платежа окрашивается в красный (лучше не платить), желтый (плати, но с осторожностью) или зеленый (плати, не бойся).

3. Нужно не просто принимать средства на расчетный счет и снимать их после уплаты налогов, а делать платежи в пользу поставщиков товаров, работ, услуг, оплачивать через интернет покупки, выплачивать зарплату, платить налоги.

4. Если у вас несколько счетов в разных банках, то платите налоги с того счета, куда поступают средства от покупателей.

5. Платите налогов не меньше 1% от выручки, а если вы применяете патентную систему налогообложения или ЕНВД, то уведомите об этом ваш банк до того, как начнете деятельность.

6. Если вы занимаетесь продажей товаров собственного производства, то позаботьтесь об оплате сырья и материалов через расчетный счет (не используйте для этого наличные, иначе банк подумает, что вы производите продукцию из воздуха).

7. Если объем выручки и специфика вашей деятельности подразумевают наличие в штате сотрудников или заключение договоров ГПХ (гражданско-правового характера), то потрудитесь это делать, иначе банк попросит закрыть расчетный счет, справедливо предположив, что средства, которые вы снимаете с расчетного счета, направляются на выплату зарплаты «в конверте».

8. Снимайте наличными с расчетного счета не более 300 000 рублей в месяц.

Расчеты между ООО и ИП

Если вы платите своему подрядчику, который зарегистрирован в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), то при осуществлении расчетов с ним обращайте внимание на два очень важных момента:

Осуществляйте платежи в его сторону только если в счете, выставленном поставщиком, указано назначение платежа, полностью совпадающее с видами деятельности, указанными в ЕГРЮЛ этого ООО. Информация о том, какие виды деятельности осуществляет ваш поставщик, указана на сайте налоговой.

Не платите поставщику, если он в общедоступных источниках информации помечен красным или желтым цветом или имеет очень низкий совокупный рейтинг контрагента. Эту информацию вы можете получить в онлайн-банке в виде отдельного сервиса, который банк предлагает за плату, или через встроенный сервис, пользование которым входит в тариф банка.

В случаях, когда сумма платежа для вас существенная и (или) вы делаете платеж поставщику впервые, обратите внимание на два важных ресурса, указывающих на способность контрагента исполнить свои финансовые обязательства. Это картотека арбитражного суда и каталог исполнительных дел Федеральной службы судебных приставов.

Принимая платежи от юридических лиц (не только ООО), обращайте внимание на то, не является ли по мнению ЦБ деятельность вашего партнера высокорисковой. Почему важно на этот факт обращать внимание?

Дело в том, что служба безопасности вашего банка наблюдает не только за тем, куда, в каком объеме и как часто вы тратите деньги со своего расчетного счета, но и смотрит за тем, от кого на счета ИП приходят деньги. Не является ли какой-то конкретный платеж попыткой отмыть деньги через ваше ИП? Не занимаетесь ли вы обналичиванием денежных средств, принимая их от неблагонадежного контрагента?

Также помните об ограничении максимальной суммы ежедневных взаиморасчетов между юридическими лицами и ИП — 100 000 рублей.

Источник: Практический онлайн-журнал «Деловой мир»