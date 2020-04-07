Что делать, если заказчик уклоняется от подписания акта

Рассказываем, когда акт выполненных работ, не подписанный заказчиком, является основанием требовать оплаты.

Предупредительные меры

Нередкой на практике является ситуация, при которой подрядчик, добросовестно выполнив работы, направляет заказчику акт выполненных работ, а последний уклоняется от его подписания. В этом случае основной проблемой подрядчика становится истребование оплаты за выполненные работы в суде. В случае, если работы были проавансированы, то есть уже оплачены, возникает вопрос о том, каким образом отразить акт выполненных работ, не подписанный заказчиком, в учете.

В качестве основных рекомендаций, способных защитить подрядчика в подобной ситуации, мы предлагаем подрядчику/исполнителю уже на стадии заключения договора учесть такой риск и включить в договор подряд/оказания услуг условие, которое может звучать следующим образом: «Непредоставление в течение определенного срока с момента предоставления акта мотивированного отказа от принятия работ/оказания услуг, означает, что работы выполнены (вариант: услуги оказаны), а акт считается подписанным».

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Также в договор подряда/оказания услуг рекомендуется включить определенный фиксированный срок для направления мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ/оказанных услуг заказчиком, после истечения которого наступают указанные выше последствия.

Указанное положение облегчит процесс доказывания в суде и будет являться необходимым обоснованием для целей бухгалтерского учета.

Судебная практика

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Закрепление указанных выше положений в договоре полезно и с точки зрения зачастую меняющихся подходов в судебной практике. Стоит констатировать, что сформировавшийся на сегодняшний день в судебной практике подход защищает интересы подрядчика в подобной ситуации. В качестве иллюстрации такого подхода приведем несколько примеров недавней судебной практики.

Так, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.09.2019 № 305-ЭС19-9109 по делу № А40-63742/2018 отражено: выводы судов об отсутствии оснований для взыскания задолженности на основании оценки одного доказательства — акта о сверке — не являются законными, поскольку подрядчиком заказчику направлены уведомление о необходимости приемки работ и акт о приемке выполненных работ, а мотивированный отказ от его подписания отсутствует. Любопытно, что в рассматриваемом деле в материалах делах присутствовал подписанный акт сверки, в котором соответствующие суммы (за оспариваемый результат работ) не были отражены. Однако факт направления акта выполненных работ и отсутствие мотивированного отказа от его подписания позволили подрядчику признать юридическую силу за односторонним актом даже при названных условиях.

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Аналогичная позиция (о действительно односторонних актов выполненных работ при отсутствии мотивированного отказа от их подписания) была отражена в Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 04.03.2019 № Ф02-6708/2018 по делу № А69-343/2018 (Определением ВС РФ от 09.07.2019 № 302-ЭС19-10069 было отказано в передаче указанного дела на пересмотр).

В Постановлении АС Поволжского округа от 01.02.2019 № Ф06-39110/2018 по делу № А65-12003/2018 суд определил, что в случае, если у подрядчика, исходя из конкретных обстоятельств, имеются основания для подписания акта в одностороннем порядке, данный акт является надлежащим документом до момента признания его судом недействительным. Поэтому на основании одностороннего акта подрядчик обязан исчислить НДС и отразить соответствующие суммы для целей налогообложения прибыли.

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Таким образом, в названном акте сформирована еще одна важная позиция: суд фиксирует презумпцию действительности за односторонними актами (до признания их недействительными в судебном порядке).

Когда односторонний акт будет принят

Итак, для того, чтобы односторонние акты выполненных работ являлись основанием для оплаты, а также для того, чтобы указанные документы могли приниматься к учету, необходимо соблюдение следующих условий:

Подписание акта выполненных работ подрядчиком . Акт подписывается в форме, предусмотренной договором.

. Акт подписывается в форме, предусмотренной договором. Направление заказчику уведомления о готовности сдать работы . Если договором предусмотрен определенный порядок приемки, его следует соблюсти. Например, направить уведомление о необходимости заказчику явиться в определенное время и место для приемки работ или сообщить альтернативные время и место.

. Если договором предусмотрен определенный порядок приемки, его следует соблюсти. Например, направить уведомление о необходимости заказчику явиться в определенное время и место для приемки работ или сообщить альтернативные время и место. Направление акта выполненных работ заказчику . Как и в иных подобных случаях, рекомендуется направление акта выполненных работ (как и иных документов) способом, позволяющим установить содержание отправления (например, ценным письмом с описью вложения).

. Как и в иных подобных случаях, рекомендуется направление акта выполненных работ (как и иных документов) способом, позволяющим установить содержание отправления (например, ценным письмом с описью вложения). Подписание подрядчиком и направление иных документов , если их необходимость предусмотрена договором (например, исполнительной документации) или законом. Также, в случае, если для акта выполненных работ предусмотрена форма КС-2, то необходимо также подписание и направление Справки о стоимости выполненных работ КС-3.

, если их необходимость предусмотрена договором (например, исполнительной документации) или законом. Также, в случае, если для акта выполненных работ предусмотрена форма КС-2, то необходимо также подписание и направление Справки о стоимости выполненных работ КС-3. Отсутствие мотивированного отказа со стороны заказчика.

В качестве рекомендаций для подрядчика стоит отдельно повторно указать на необходимость подписания грамотно составленного договора, отражающего фактические отношения сторон. Так, зачастую стороны включают в договор условия о необходимости подготовки исполнительной документации (хотя для работ такого вида она не может быть подготовлена) или определяют осложненный (неисполнимый на практике) порядок приемки работ. При подписании договора подрядчику необходимо избегать подобных условий, так как в дальнейшем они могут значительно затруднить процесс доказывания юридической силы актов, подписанных в одностороннем порядке.