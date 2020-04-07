Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил выходные до 20 апреля. Владелец сети фитнес-клубов Bright Fit, блогер и победитель «Народной премии Е1.RU» в 2019 и в 2018 годах Алексей Романов написал большое письмо своей команде, в которой почти тысяча человек. Мы попросили у него разрешение опубликовать его полностью.

Сегодня написал вот такое письмо команде Bright Fit. У нас в команде 930 человек, и каждый из них мне дорог. Знаю, что им важно знать, что происходит, и что мы предпринимаем.

Вступление

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Друзья! Еще совсем недавно мы даже представить не могли, что могут настать такие фантастические события, как эпидемия коронавируса, и что это так сильно повлияет на нашу повседневную жизнь. Да, настал очень сильный кризис, но в жизни любого человека такие кризисы неизбежны. Если раньше это были войны, то сейчас экономические кризисы и, судя по всему, эпидемии. Вчера я с вами общался по прямой линии в Instagram, отвечал на ваши вопросы, говорил о принятых в нашей компании мерах и будущем выходе из этого кризиса.

Ситуация с коронавирусом в России развивается молниеносно, сегодня уже 4731 заболевший. Признаюсь, я не верю в официальные цифры. Реальных цифр не знает никто, в том числе потому что тестирование не массовое. В данной ситуации нам остаётся лишь критически осмысливать официальную статистику и быть осторожными, охранять своё здоровье и здоровье наших близких.

Эпидемия крайне болезненно ударила по фитнес-клубам и всей экономике. Еще до закрытия фитнес-клубов мы почувствовали спад продаж и посещений клубов. После закрытия фитнес-клубов 28 марта мы остались без доходов. Несомненно, вся отрасль зафиксирует колоссальные убытки, ранее невиданные для фитнеса. Фитнес принял огромный удар, и нам придется еще долго рассчитываться по образующимся обязательствам. Не все фитнес-клубы выживут, многие, особенно одиночные, закроются.

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Я не хочу замалчивать свою боль и разочарование действиями нашего президента, правительства и других чиновников. Они оказались совершенно растеряны перед кризисом, не смогли быстро локализовать очаги заражения, не захотели рассмотреть, что творится в других странах, и вовремя принять меры. Вместо быстрых мер и внятного объяснения происходящего они оттягивали, успокаивали и ничего не решали. Особое возмущение у меня вызывает реакция президента, который, обладая огромными полномочиями, вовремя не ввел карантин и чрезвычайное положение.

Именно он своей самонадеянностью и увлечением поправками к Конституции позволил ситуации выйти из-под контроля. Во время этого кризиса проявляется некомпетентность наших властей, которые не умеют говорить с людьми честно, действовать быстро и принимать справедливые меры поддержки.

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Если компании и наш бизнес остановлен, то как оплачивать эту заработную плату? Это похоже на то, если президент зашёл бы в любой магазин и раздал товары нуждающимся за счет самого магазина. С какой стати он вдруг решил, что имеет право так делать?

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Несомненно, было бы справедливо за счёт государства компенсировать людям их вынужденные «выходные», дать людям простые и понятные каникулы по всем кредитам, отменить налоги, предоставить субсидии, но этого у наших властей в головах нет. Вместо реальной помощи бизнесу, разоряющимся компаниям, конкретным людям, потерявшим работу, наши власти только успокаивают. Как они нам врут, называя «самоизоляцией» то, что должно называться «карантином»! Типа это мы сами «самоизолировались» и не хотим никуда ходить.

Хочу сказать, что за эту власть мы сами ответственны. Это мы не ходили на выборы, мы не интересовались политикой, это мы позволили им совершенно потерять ответственность за жизнь и здоровье своих граждан. Сейчас мы остались один на один с этим кризисом. Сейчас мы можем рассчитывать только на себя и свои силы. Именно из этого я исхожу. Мы в нашей компании будем делать всё, чтобы выжить! Мы будем предпринимать всё, что в наших силах, чтобы поддержать и сохранить нашу команду в этот сложный период!

Я уверен, что мы с большим трудом, но преодолеем этот кризис. Более того, у меня есть хорошие новости. Позитив заключается в том, что как только карантин закончится, то люди, осознав ценность здоровья, здорового образа жизни и соскучившись по движению, снова заполнят фитнес-клубы. Фитнес станет одним из самых ценных вложений для людей. Соответственно, мы вернём наших действующих клиентов и приобретём новых. И здесь многое зависит уже от нас. Мы должны быть готовы к открытию, мы должны поддержать наших клиентов сейчас во время карантина, показать свой позитив и увлечённость здоровым образом жизни!

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Работа руководства Bright по сохранению нашей команды

Во вступлении я рассказал, как нам тяжело, и даже отметил, как плохо выполняют свою работу власти. Я сказал, что рассчитывать мы можем только на себя. Какую же работу выполняет руководство компании? Я обязан отчитаться перед вами, что делаем мы по сохранению нашей команды и нашей компании.

Ещё до закрытия клубов мы стали готовиться к неблагоприятным событиям. Мы подготовили небольшую «подушку», чтобы рассчитаться со своими сотрудниками по заработной плате и полностью выплатить все причитающиеся вознаграждения нашим тренерам. Более того, мы стали готовиться к жизни во время «карантина». Вот перечень мер, которые мы уже успели предпринять.

Первое. 1 и 2 апреля полностью выдали всю заработную плату нашим сотрудникам досрочно. Мы справедливо рассчитали все карты целей по 27 марта. Сейчас мы завершаем расчёты по вознаграждениям тренерам и досрочно переведем их с 10 по 15 апреля.

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Второе. Всем сотрудникам за вынужденные «выходные» в апреле будут выплачены все окладные части. Мы не ставим задачи по картам целей, и поэтому премий не будет.

Третье. Управляющая компания в апреле работает в авральном режиме (наши программисты, маркетинг, юристы, кол-центр и другие — все стараются работать из дома), чтобы обеспечить онлайн-продажи и подготовить клубы к выходу из карантина.

Четвёртое. Мы закрыли все клубы и слили бассейны, чтобы минимизировать расходы.

Пятое. Мы не сокращаем ни одного человека, мы хотим сохранить всю команду для того, чтобы снова приступить к работе после карантина.

Шестое. После карантина мы сохраним неизменным уровень оплаты труда для сотрудников, а также размер вознаграждений для тренеров и специалистов по эстетике тела.

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Седьмое. Мы вступили в переговоры с арендодателями и будем вести с ними сложные переговоры об отсрочках и реструктуризации арендной платы.

Восьмое. Пока по нашим расчётам мы не сможем выплатить аванс в конце апреля. Но после выхода на работу в мае мы планируем это сделать. Главная задача сейчас — пережить апрель и уже в мае снова обеспечить выплату авансов, заработных плат и вознаграждений в установленные ранее сроки!

Сразу после выступления президента и оценив, что нам придется сидеть дома весь апрель, а возможно, начало мая, мы подготовили дополнительные меры для поддержки нашей команды.

Дополнительные меры поддержки

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Мы разработаем специальную «антикризисную книгу» для команды. В ней будут собраны часто задаваемые вопросы и варианты выхода из критических ситуаций: как действовать с кредитами перед банками и как их реструктурировать, как провести переговоры с арендодателями жилья, которое снимают сотрудники, какие меры будут приниматься для поддержки команды. В понедельник она будет готова, и 7 апреля мы её опубликуем для вас.

Второе. 7 апреля мы запускаем телефон поддержки команды. По нему можно будет узнать, что будет с работой, оплатой труда, как поступить в общении с банками, налоговыми органами и прочее.

Третье. 60 лучшим тренерам мы предоставим дополнительное продвижение в наших социальных сетях, чтобы они могли найти клиентов для занятий онлайн. Наша аудитория — 50 тысяч человек, и мы ей поделимся. Все деньги, которые эти тренеры смогут заработать, они полностью оставят себе, нам важно любыми способами предоставить им дополнительный заработок в этот период. Конечно, мы и дальше будем думать, как помочь команде, пока начнём с этого. Чтобы попасть в список тренеров, которые будут отобраны для рекламы в соцсетях, необходимо заполнить заявку, ссылку можно запросить у своего координатора или фитнес-менеджера.

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Четвертое. Уральский институт фитнеса (УИФ) для всей команды Bright Fit открывает доступ бесплатно ко всем обучающим семинарам онлайн с 6 по 30 апреля 2020-го. УИФ один из немногих ещё до кризиса создал обширную базу таких курсов. С расписанием семинаров можно ознакомиться в соцсетях УИФ. Для участия нужно написать заявку на почту, указав ФИО, контактный телефон, должность, клуб, семинар и даты проведения семинара, а также свою электронную почту в тич-бейс (если не зарегистрированы в тиче — просто почту, для регистрации). После окончания карантина можно будет сдать тестирование и за небольшую плату (в пределах нескольких сотен рублей) получить сертификат. Таким образом, каждый участник команды Bright Fit сможет повысить свою квалификацию и, если захочет, то в будущем повысить свою категорию!

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Пятое. После того как мы приступим к работе в мае, мы в обязательном порядке примем решение, исходя из возможностей, о выплате авансов для сотрудников. Это касается также тренеров и специалистов по эстетике тела, даже несмотря на то, что в апреле у них не было работы.

Шестое. Я сам буду каждую неделю общаться с командой Bright Fit в режиме прямой трансляции, как это сделал вчера, и рассказывать о наших решениях и действиях. Вы сможете задавать мне любые вопросы и делать предложения. Ближайшее общение пройдет 7 апреля на базе аккаунта нашей команды в Instagram.

Заключение

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Bright Fit оказался в тяжелом положении, и у руководства очень ограничены ресурсы для поддержки команды, но, поверьте, каждый член нашей команды нам дорог и ценен! Очень многое зависит от нас самих, от нашего настроя и поддержки друг друга.

Всем нам больно, но можно от этой боли обозлиться и начать всех обвинять, а можно проявить себя как взрослые ответственные люди и энергию боли и злости перевести в энергию созидания. Всё равно мы выйдем через месяц-полтора на работу, нам надо готовиться и стараться этот период пережить, максимально поддерживая друг друга. Мы и я сам максимально ориентированы делать свою работу — это сохранить компанию, сохранить команду и поддерживать вас. Но, и это важно, нам также нужна ваша поддержка, она может выражаться в следующем:

1. Не ныть, а поддерживать друг друга, доверять друг другу (нам ничего другого не остается, все наши действия показывают, что руководство и я честны и открыты для команды).

2. Поддерживать своих клиентов, говорить им, что всё скоро пройдет и мы их ждем на занятиях фитнесом, сейчас надо продолжать не унывать, сохранять иммунитет и двигаться дома.

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3. Нам надо поддержать свою компанию и смело писать о том, что Bright Fit любит своих клиентов и ждет их после карантина, не стесняться у себя указать, что ты сотрудник или тренер «Брайта», репостить посты от Bright.

4. Учиться, в том числе на бесплатных курсах от УИФ, и повышать квалификацию.

5. Включиться в подготовку клубов к открытию, когда это станет возможным.

Только вместе, только поддерживая друг друга мы и будем сильной командой, и переживем этот чёртов кризис! Этот кризис, я верю, только закалит нас!

Уже сейчас я очень скучаю по своим коллегам, по их улыбкам и общению с ними. Я уверен, что скоро настанет время, когда мы увидимся снова и будем также беззаботно общаться и веселиться! Именно эту картинку я представляю в голове, чтобы она скорее стала реальностью!