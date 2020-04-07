Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики определила 22 отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания им первоочередной поддержки.

К таким отраслям относятся:



Сфера деятельности

Код ОКВЭД 2

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

49.3 — Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 51.1 — Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.21 — Деятельность грузового воздушного транспорта 52.23.1 — Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.11 — Деятельность аэропортовая 52.23.12 — Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения 52.23.13 — Выполнение авиационных работ 52.23.19 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

Культура, организация досуга и развлечений

90 — Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

93 — Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

96.04 — Деятельность физкультурно-оздоровительная 86.90.4 — Деятельность санаторно-курортных организаций

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

79 — Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма

Гостиничный бизнес

55 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

Общественное питание

56 — Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

85.41 — Образование дополнительное детей и взрослых 88.91 — Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Деятельность по организации конференций и выставок

82.3 — Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

95 — Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 96.01 — Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

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По поручению Президента России этим отраслям будет оказана следующая помощь:

1. отсрочка выплат по всем налогам на 6 месяцев (кроме НДС);

2. отсрочка по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды на 6 месяцев для микропредприятий;

3. отсрочка по кредитам для субъектов МСП на 6 месяцев;

4. предоставление госгарантий, субсидирования и дополнительных мер кредитования реального сектора (сектора предприятий);

5. мораторий на банкротство и взыскание долгов и штрафов на 6 месяцев;

6. отсрочка по оплате арендных платежей за федеральное имущество для субъектов МСП;

7. введение льготной ставки кредитования (не более 8,5 %) для субъектов МСП;

8. мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок, контрольных закупок.

31 марта 2020 года Правительство Москвы приняло Постановление «О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 года № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности», дополняющее и конкретизирующее меры поддержки бизнеса для указанных выше отраслей.

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В Постановлении определяются следующие дополнительные меры поддержки:

1. Продление срока оплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года (включительно) для организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта, организации досуга, предоставления гостиничных и бытовых услуг.

2. Продление срока оплаты торгового сбора за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года (включительно) для указанных выше категорий бизнеса.

Как видно из Постановления, к 22 видам деятельности, определенным Правительственной комиссией, добавляется торговля, а к предприятиям в авиа, авто и образовательной сфере льготы не применяются.

В соответствии с Постановлением, для введения этих мер поддержки необходимо скорректировать законодательство и принять соответствующий Федеральный закон.

3. Освобождение от оплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, с 1 числа месяца, когда началась приостановка деятельности в соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (о соблюдении режима изоляции на 14 дней в случае возвращения из-за границы), до последнего календарного дня месяца, когда завершилось приостановка, но не ранее 1 июля 2020 года.

От арендной платы освобождаются организации и предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы с населением, туризма, предоставления гостиничных и бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания.

Цель предоставления недвижимости по договору аренды должна соответствовать одному из перечисленных видов деятельности.

В отличие от перечисленных 22 видов деятельности, этот пункт Постановления добавляет еще социально-воспитательную работу с населением.

4. Освобождение арендаторов, осуществляющих виды деятельности, описанные в вышеуказанном пункте, от арендной платы по договорам аренды с государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями на срок временного приостановления деятельности в соответствии с Указом Мэра Москвы. Арендодатели должны прекратить сбор арендной платы в течение 3х дней после обращения арендаторов.

5. Предоставление мер поддержки собственникам зданий и помещений в торговых центрах (комплексах), объектах общественного питания и бытового обслуживания в случае, если они снизили арендаторам сумму арендных платежей (арендной ставки) не менее чем на 50 % и если сумма арендных платежей снизилась на двукратный размер суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю. Период снижения учитывается с 1 числа месяца приостановления деятельности в соответствии с указом Мэра Москвы до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г.

6. Уменьшение на 50 % платы по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарном объекте, договорам на размещение нестационарного объекта заключенным в соответствии с приложением 5 к постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП. ГУП «Московский метрополитен» обязан заключить дополнительные соглашения по вышеуказанным договорам с субъектами МСП не позднее 3х дней с момента их обращения.

7. Освободить от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, договорам на размещение нестационарного торгового объекта, лиц, временно приостановивших работу указанных объектов в соответствии с требованиями указа Мэра Москвы на период с 1 числа месяца приостановления их деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г. Органы исполнительной власти города Москвы должны заключить дополнительные соглашения об освобождении не позднее трех рабочих дней со дня обращения субъектов МСП.

2 апреля 2020 года на сайте ФНС России были так же опубликованы меры поддержки бизнеса. Информация, размещенная на сайте, конкретизирует виды деятельности предпринимателей и все описанные выше меры.

1. Приостанавливаются все выездные проверки до 1 мая 2020 года. Откладываются контрольные мероприятия.

2. С 30 марта на 6 апреля 2020 года переносится срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

3. Приостанавливаются меры взыскания до 1 мая 2020 года для налогоплательщиков—субъектов МСП, плательщиков, относящихся к 22 отраслям, утвержденным Правительственной комиссией. ФНС приостановит меры самостоятельно, налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать заявления.

В отличие от Постановления Правительства и Правительственной комиссии, ФНС России четко разграничивает, что компании должны не просто заниматься одним из утвержденных видов деятельности, а что он должен быть основным.

Списки компаний и их основные ОКВЭД для предоставления отсрочки взыскания Налоговой службе предоставляют уполномоченные министерства и ведомства. Списки организаций размещены на сайте ФНС в разделе «Задолженность»

По сравнению с утвержденными Правительственной комиссией 22 видами деятельности, ФНС России расширила этот список.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, направленными на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в пострадавших отраслях.

4. С 16 марта 2020 года полностью приостанавливается подача заявлений о банкротстве.

5. ФНС России так же конкретизирует, что меры поддержки по переносу сроков оплаты налогов для 22 отраслей будут применяться, только если они работают по основному виду деятельности.

Таким образом, мы видим, что большинство мер предусмотрено только для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых на определенных Правительственной комиссией видах деятельности. Схитрить и попасть под льготные критерии, поменяв вид деятельности, не получится, так как, в соответствии с Постановлением Правительства, на них имеют право только те компании, которые пострадали в связи с введением режима приостановки в соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ. Следовательно, если поменять вид деятельности после введения режима приостановки, право на льготы не возникает.