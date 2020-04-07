Спортмастер временно закрывает все свои магазины. Почему мир не будет прежним

«Спортмастер временно закрывает все свои магазины».

Вот такая новость с утра!

Я знаю владельцев компании давно, мы учились вместе в одном институте, жили в одной общаге.

Ребята начинали все с нуля в далёких 90-х. Сначала с продажи каких-то немецких спортивных тренажеров, потом первый магазин, потом второй.

Это не был бизнес, выкупленный при приватизации, или созданный на базе старых советских активов. Всё создавалось и придумывалось с нуля.

Ребята планомерно и упорно строили свою сеть. Причём всегда были предельно аккуратны и почти не брали кредитов, всегда стараясь развиваться только на свои, на заработанные.

Десять магазинов, сто магазинов, тысяча.

Ко мне часто приходили крутые инвестбанкиры, зная, что мы знакомы, и просили поговорить с ребятами, предложить им выгодные условия кредита или вывести их акции на IPO.

Но они всякий раз отказывались - а зачем нам это? Нам хватает своих денег на развитие - всегда отвечали мне ребята.

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Они не просто построили сеть магазинов по продаже спортивной одежды, они организовали именно производство этой одежды. Большую часть ассортимента, к концу нулевых, они уже проектировали сами и производили на китайских заводах, чтобы дать минимальную цену на свою одежду.

Эта модель бизнеса была самая эффективная и надежная на рынке. Многие другие сети и бренды рушились и закрывались за эти годы, а Спортмастер рос и развивался.

Он был уже во всех регионах России, во всех крупных и средних городах. Во всех странах СНГ. Он стал постепенно одним из обязательных брендов, как якорный арендатор во всех крупных Торговых Центрах, когда те, как грибы стали строиться по всей России.

Собственная логистика, учёт, система скидок, склады, и тд и тп.

Их цены всегда были одними из самых низких и потому там одевались уже пол России.

Тысячи магазинов, сотня тысяч сотрудников и лучший ассортимент со своей линейкой брендов.

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И если сегодня, компания закрывает ВСЮ сеть и распускает всех сотрудников, значит все очень и очень серьезно. Значит уже есть понимание, что прошлой жизни и прошлым моделям пришёл конец.

Я хочу пожелать ребятам выстоять, выжить и как-то заново найти себя, как они делали это все 30 лет, что строили компанию с нуля!

Но уже видно - мир не будет прежним!