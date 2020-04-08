Коронавирус. Кто должен оплатить убытки бизнесу?

Примерно на полтора месяца (надо еще учесть и майские праздники) многие бизнесмены и предприниматели гарантировано лишены дохода, не получают выручку. Неполученная выручка — это выраженные в денежной форме потери, это упущенная выгода, это убытки. Предприятия и бизнесы принудительно остановлены государством, в качестве способа спасения от пандемии наших пожилых граждан и лиц с ослабленным иммунитетом.

На тему, кто должен платить и откуда взять деньги, не нужно ориентироваться на то, как должно быть по правде (у каждого своя правда), не требуется строить сложные умозаключения. Все просто, все предусмотрено законом. В данном случае считаю лучше процитировать, чем пересказать. Итак, закон и ничего более:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер».

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Статья 24. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 1. Финансовое обеспечение установленных настоящим Федеральным законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: федерального и межрегионального характера, ......, является расходным обязательством Российской Федерации;

регионального и межмуниципального характера .....является расходным обязательством субъектов Российской Федерации;

муниципального характера .... является расходным обязательством муниципального образования.

Статья 29. Гарантии имущественных и социальных прав граждан и организаций в период действия чрезвычайного положения ....... 2. Лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, ..... возмещается причиненный материальный ущерб, ....... на условиях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации.

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Статья 9. Права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право: ...... на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу .......при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В этих статьях закона содержится ответ, почему власти не объявляют ни карантин, ни режим чрезвычайной ситуации, ни чрезвычайное положение. Именно нежелание возмещать убытки и ущерб российскому бизнесу, предпринимателям и гражданам и есть главная причина появления новых внеправовых (бредовых?) терминов: «режим выходных дней», «режим повышенной готовности».

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Россия — страна с богатейшими природными ресурсами (не только полезные ископаемые, но и лес, рыба), энергоресурсами (гидроэнергетика, атомная энергетика), остатками промышленных гигантов Советского Союза, потихоньку переходит в страну с нищающими гражданами. Риторический вопрос, на который никогда не будут отвечать нынешние власти «где деньги со всего этого?».

Средняя зарплата (привожу цифры нетто, т.е. чистыми, после уплаты налогов) у стран-соседей, у которых нет развитой промышленности, нет собственных энергоресурсов, отсутствуют полезные ископаемые (исключение Польша и Китай):

Латвия (из ресурсов только трава и коровы) в 2019 г. 900 долларов;

Литва в (из ресурсов только трава и коровы) в 2019 г. 1080 долларов;

Эстония (вообще непонятно чем живут) в 2019 г. 1403 долларов;

Болгария в 2019 г. 639 долларов;

Польша в 2019 г. 1028 долларов;

Китай в 2019 г. 796 долларов;

Россия в 2019 г. 686 долларов.

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В 2019 году по 60 с небольшим. В 2020 году от средней зарплаты будет минус 20%, и она составит в долларах примерно 530. Понятно, что у нас еще есть (или уже была?) теневая экономика, которая генерирует доп. доход, который не вошел в официальные данные. Но за последние годы достигнуты значительные успехи в борьбе с ней, теневая экономика существенно сократилась, почти исчезла.

Я полагаю? настоящее государство по определению обязано оказывать населению экономико-организационные и социальные функции. А не продавать населению свои услуги втридорога.