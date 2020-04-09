ТОП-10 ошибок ИП: за что чаще всего наказывают предпринимателей

Приводим примеры нарушения предпринимателями правил сдачи отчетности, расчета и уплаты обязательных платежей; объясняем, как избежать штрафов, административной и уголовной ответственности.

Порядок расчета и уплаты налогов, оформления и подачи отчетности регламентируется законодательством. ИП не может отчитываться перед контролирующими органами когда ему удобно и вести учет спустя рукава. За любые промахи он может быть наказан, причем предусмотрены варианты наказаний не только в рамках Налогового кодекса, но и административная, а иногда — уголовная ответственность.

Разберемся, что за нарушения чаще всего встречаются в бизнес-среде, что за них будет и как можно смягчить удар.

Что грозит ИП за бардак с документами

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Если предприниматель, не важно по какой причине, — забыл, не успел, ошибся — не отчитался вовремя перед налоговой и внебюджетными фондами, это грозит штрафами и блокировкой расчетного счета. Перечислим, за что именно и как будет наказан предприниматель, если напортачит с документами.

Не отправил декларацию в налоговую

Касается это ИП на всех режимах налогообложения — при общей системе, «упрощенке», «вмененке», сельхозналоге. Относится к декларациям по любому налогу.

Налоговики могут принять решение о приостановлении операций по расчетному счету ИП, если не получат декларацию или расчет по страховым взносам в течение 10 рабочих дней после крайней даты (пункт 3 и 3.2 статьи 76 Налогового Кодекса РФ). Разблокируют счет в течение одного рабочего дня только после представления отсутствующей налоговой декларации или расчета по страховым взносам.

За сам факт непредставления отчетности грозит штраф — от 5 % до 30 % от суммы налога в декларации (расчета страховых взносов), но не меньше 1 000 рублей (пункт 1 статьи 119 НК РФ). Это еще не считая штрафа за неуплату налога, только наказание за непредставление отчетности.

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Такие меры не применяются при опоздании со сдачей отчетности по итогам отчетных периодов (расчета авансовых платежей). Так, отчетные периоды по налогу на прибыль и налогу на имущество — 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, и сдавать нужно отчеты с расчетом авансовых платежей, а вот налоговая декларация сдается только по итогам года.

Действие статей 119 и 76 НК РФ распространяется именно на отчетность по итогам налогового периода, а не на промежуточные отчеты за отчетные периоды. Налоговики не вправе заблокировать счет или выписать штраф, если ИП не сдаст вовремя расчет авансовых платежей. Но это не значит, что можно по всем налогам вовремя подавать только годовые декларации — для НДС налоговым периодом является квартал.

Сохраняйте подтверждение тому, что отправили документы в срок, чтобы при необходимости оспорить решение налоговых органов, если произошел сбой или отчетность потерялась.

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Не сообщил сведения о своих работниках в налоговую

ИП с наемными сотрудниками обязан ежегодно подавать информацию о доходах своих работников в налоговую инспекцию.

Если предприниматель не представит вовремя справки о доходах сотрудников по форме 2-НДФЛ и сведения о среднесписочной численности работников, он наказывается штрафами. Наказание за сам факт непредставления — по 200 рублей за каждый отсутствующий документ (пункт 1 статьи 126 НК РФ). А это может вылиться в серьезную сумму, если работников у ИП много. Ведь нужна персональная справка 2-НДФЛ на каждого сотрудника, а также общий реестр сведений о доходах физлиц с перечнем всех справок.

Отдельным нарушением считается отсутствие справки по форме 6-НДФЛ с расчетом налога. Ее ИП должен подавать ежеквартально, как налоговый агент для своих сотрудников.

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Отсутствие такого документа с расчетом грозит штрафом в 1 000 рублей за каждый месяц просрочки (пункт 1.2 статьи 126 НК РФ) и блокировкой счета; также предусмотрен штраф для предпринимателя в 300-500 рублей.

Если в течение какого-то периода ИП не выступает налоговым агентом, об этом целесообразно уведомить ИФНС, чтобы избежать наказания за нарушения, которых не было. Предприниматель может подать нулевую декларацию — наилучший вариант, либо направить письмо с указанием, что в течение какого-то периода ИП не будет налоговым агентом, так как у него нет сотрудников.

Не отчитался перед Пенсионным фондом

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Предприниматели-работодатели обязаны сдавать в Пенсионный фонд ежемесячно сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М и ежегодно — по форме СЗВ-Стаж. Такие формы заполняются на работников, за которых ИП уплачивает страховые взносы — по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Если не сдать или опоздать при подаче документов с данными персонифицированного учета в ПФР, работодателю грозит штраф — 500 рублей за документ на каждого сотрудника (статья 17 ФЗ № 27 от 1 апреля 1996 года), ИП получит и административное наказание — штраф от 300 до 500 рублей (статья 15.33.2 КоАП).

В судебной практике есть много случаев, когда работодатели оспаривали размер штрафов ПФР. Так, арбитражные суды готовы смягчать наказание, если данные не были предоставлены вовремя с просрочкой всего в несколько дней, — помешали технические накладки или тяжелые личные обстоятельства ответственного лица, нарушение было совершено впервые, а все взносы — оплачены без задержек.

Не сдал отчет по взносам в ФСС

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ИП с сотрудниками ежеквартально подает отчет в Фонд социального страхования по форме 4-ФСС, в ней должны быть расчеты взносов на травматизм. Если задержаться с подачей этого отчета, придется платить штраф — 5 % от суммы взносов за каждый месяц отсутствия отчета 4-ФСС, но не больше 30 % и не меньше 1 000 рублей.

Не сдал данные для статистики

Индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять сведения о своей деятельности в целях официального статистического учета в органы Росстата.

Непредставление первичных статистических данных обходится предпринимателю в 10-20 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года штраф уже 30-50 тысяч рублей (статья 13.19 КоАП).

Наказание предусмотрено за каждую форму статотчетности. Для разных видов бизнеса предусмотрен свой перечень таких форм, их может быть несколько, причем подаются они с разной периодичностью — ежегодно или ежеквартально. Это может в разы увеличить штраф.

Чтобы снять все вопросы, ИП стоит отправить запрос в органы статистики о том, какие формы отчетности и в какие сроки он обязан сдавать в текущем году. Проверить список запросов к предпринимателю можно онлайн — на сайте Росстата. Затем нужно добавить эти данные в свой календарь и вовремя готовить соответствующие документы.

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Сдал отчетность не в том формате

Закон устанавливает для разных форм отчетности разные форматы представления: в электронном виде или на бумаге. Так, если у ИП больше 25 сотрудников, расчет взносов по форме 4-ФСС он обязан отправлять только в электронном виде, а если работников 25 и менее, то может и распечатку сдать на бумажном носителе.

Также, отправлять декларацию предприниматель в общем случае должен только в электронной форме, если у него более 100 сотрудников или он отчитывается по НДС, но есть ряд исключений, когда ИП вправе отчитываться на бумаге.

Отправка отчетности на бумаге, когда нужно ее сдавать в электронном виде — нарушение. Наказание за нарушение порядка представления документов — штраф 200 рублей за каждый документ (статья 119.1 НК РФ). Если возникли технические проблемы со сдачей отчетности через интернет, лучше не тянуть до последнего, а подготовить документы на бумажном носителе, чтобы успеть вовремя и попробовать избежать штрафа.

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Как вариант, можно распечатать отчетность и продублировать ее в электронном виде на флеш-накопителе, сопроводить этот пакет письмом с объяснениями, почему не удалось отправить все онлайн.

Что будет при проблемах с расчетом и уплатой обязательных платежей

Это были нарушения именно из-за несвоевременной подачи документов в контролирующие органы. Другой список наказаний ИП — за представление недостоверных или ошибочных данных, а также за неуплату обязательных платежей.

Предоставил неверные сведения как налоговый агент

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Предприниматель может ошибиться при подготовке отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ — допустить опечатку, неправильно рассчитать сумму, ввести неверные персональные данные сотрудников, указать некорректный код — и за это будет наказан. Штраф за предоставление недостоверных данных — 500 рублей за каждый документ с ошибкой (статья 126.1 НК РФ).

Но если успеть обнаружить ошибку самостоятельно и отправить в налоговую уточненные данные, пока никто не заметил, то штраф платить не придется.

Не уплатил НДФЛ за сотрудников

ИП является налоговым агентом по НДФЛ для своих сотрудников и работников по гражданско-правовым договорам. Он должен рассчитать и уплатить с их вознаграждения налог на доходы физлиц. Если не сделает это вовремя — будет наказан. За то, что ИП не удержал в срок с доходов работников и (или) не перечислил в бюджет НДФЛ, ему грозит штраф в размере 20 % от этой суммы (статья 123 НК РФ).

Избежать лишних трат возможно, если правильный расчет НДФЛ отправить вовремя и перечислить нужную сумму и пени, пока налоговики не напомнили об этом сами.

Неправильно ведет учет

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Когда ошибки не случайны, а возникают постоянно из-за грубых нарушений, например, отсутствие первичных документов или систематическое не отражение хозяйственных операций в регистрах, штраф увеличивается. ИП, допустивший такие нарушения, штрафуется на 10 000 рублей, если нарушение допущено в пределах одного налогового периода.

Если он повторяет их в течение нескольких налоговых периодов, заплатить придется уже 30 000 рублей (пункты 1, 2 статьи 120 НК РФ). А если еще ошибки были в «его пользу» и снизили налоговую базу (базу для расчета страховых взносов), то он не только погасит недоимку (и пени за задержку с оплатой), но и обязан будет заплатить дополнительный штраф. Минимум 40 000 рублей. Максимальная итоговая сумма зависит от размера неуплаченного налога (взносов) — штраф будет 20 % от этой суммы. Сам предприниматель еще и попадает под административную ответственность — 5-10 тысяч рублей за первое нарушение и 10-20 тысяч рублей — за повторное (статья 15.11 КоАП).

Но можно избежать штрафа, если все исправить — предоставить уточненную отчетность, оплатить недоимку и пени, пока налоговая инспекция не обнаружила ошибку и не назначила выездную проверку.

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Не заплатил налоги и страховые взносы полностью и вовремя

При неуплате налогов, страховых взносов, торгового сбора предпринимателя также наказывают рублем, но не только. Для начала ИП будет оштрафован. Сумма — 20 % от неуплаченного налогового платежа, взноса, сбора, если это было случайно, по неосторожности или из-за стечения обстоятельств, и вдвое больше — 40 %, если должник действовал умышленно (статья 122 НК РФ).

За каждый день просрочки придется заплатить пени — по 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы платежа (статья 75 НК РФ). Если не только налог не оплачен, но еще и не сдана отчетность по нему вовремя, прибавляется еще и штраф за это нарушение в размере 5-30 % от неуплаченной суммы. Он не может быть меньше 1 000 рублей (статья 119 НК РФ).

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Налоговики могут списать недоимку с пенями и штрафами с расчетного счета ИП, что станет неприятной неожиданностью, поэтому стоит следить за своими долгами перед бюджетом и оплачивать их самостоятельно.

Особо опасно обвинение в уклонении от фискальной нагрузки. Это грозит уже уголовной ответственностью. При крупном (900 тысяч рублей за 3 года) и особо крупном (4,5 миллиона рублей за 3 года) размере долга по налогам штраф может быть увеличен до 100-500 тысяч рублей. Но суд может выбрать и другие виды наказания, например, арест до полугода, принудительные работы или лишение свободы на 1-3 года (статья 198 УК РФ).

При первом нарушении возможно избежать уголовной ответственности, если оплатить все долги, недоимки, пени и штрафы. Но лучше вовсе не доводить до этого и доверять расчет и уплату налогов опытному специалисту, который не допустит ошибок, способных отправить бизнесмена в тюрьму.

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Чтобы избежать проблем, лучше сделать так: