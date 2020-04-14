Не заключал договор, нет квитанций, никто не прописан: ответы на главные вопросы о плате за вывоз мусора

Вопросов о платежах за вывоз мусора поступает очень много.

1. «Договор не заключал, а квитанции приходят»

К сожалению, не удается освободиться от платы за вывоз ТКО по этому основанию. Судебная практика складывается не в пользу жильцов.

Главная причина заключается в том, что закон (от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ) прямо обязывает собственников жилых помещений заключать договор на вывоз ТКО с регоператором.

Согласно п. 8.17 Правил № 1156, если регоператор опубликовал предложение о заключении договора на своем официальном сайте, то этот договор вступает в силу на 16-й рабочий день вне зависимости от того, подписал его потребитель, или нет.

Это один из случаев обязательного заключения договора, предусмотренный Гражданским кодексом РФ (ст. 445).

📌 Реклама Отключить

Но если при заключенном договоре регоператор не выполнял свои обязанности (т.е. не вывозил мусор) — тогда и платить ему жильцы не обязаны.

Факт вывоза мусора подтверждается прежде всего данными спутниковой системы ГЛОНАСС, которые должны быть установлены на всех мусоровозах. Затребовать эти сведения может суд по ходатайству стороны процесса.

Доказывая, что мусор не вывозится, в суде можно также ссылаться на свидетельские показания, фото- и видеозаписи.

Есть реальные примеры, когда плату за вывоз мусора отменяли, установив, что услуга не оказывалась (Карталинский горсуд, Челябинская область, дело 2-559/2018).

2. «Квитанций не было, а потом выставили долг за весь год»

📌 Реклама Отключить

Если регоператор долгое время не выставлял счета за вывоз мусора, а после прислал квитанцию за все пропущенное время, это повод обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Здесь нарушаются права жильцов как потребителей коммунальных услуг (к коим сейчас относится и вывоз ТКО): поскольку они не получают необходимую и достоверную информацию об услуге (состав ст. 14.8 КоАП РФ).

Это грозит регоператору штрафом. Но оплатить задолженность все равно придется: отсутствие квитанции не освобождает от оплаты коммунальной услуги. Разумеется, при условии, что она действительно была оказана (о чем говорилось ранее).

Не платить на законных основаниях можно пени, если их начислили за то время, когда квитанция не приходила (ВС РФ, дело № 303-ЭС19-3457).

А также платежи, по которым уже истекла исковая давность (3 года со дня наступления срока оплаты).

3. «В квартире никто не прописан — начисляют плату за мусор»

📌 Реклама Отключить

По Правилам № 354 плата за вывоз ТКО может начисляться по двум вариантам: либо по количеству жильцов, либо по общей площади жилого помещения.

Право выбора предоставлено региональным властям. Если плата определяется по числу жильцов, то учитываются все, в т.ч. и временные жильцы (если они живут дольше 5-ти дней подряд).

А если в квартире никто не зарегистрирован, плата рассчитывается по числу собственников. Поэтому и выставляют квитанции за пустующую квартиру.

Но другой вопрос, если собственник фактически проживает в другом месте, где и платит за вывоз мусора. Правила № 354 позволяют освободиться от платы за вывоз ТКО за период временного отсутствия.

Для этого нужно обратиться к регоператору с документами, которые подтверждают проживание в другом месте (это может быть документ о регистрации по иному адресу, транспортные билеты, путевка в санаторий и т. д.).

Вот только здесь есть одна серьезная загвоздка: Правила № 354 предусматривают перерасчет платы за ТКО, если она начисляется по числу жильцов. Поэтому в тех регионах, где платят по общей площади жилья, отказывают в перерасчете (из-за отсутствия методики).

📌 Реклама Отключить

Правда, несмотря на это, в Московской области суд все же обязал регоператора сделать перерасчет. Истец доказал, что он не проживал на даче в зимний период (предъявил платежки об оплате вывоза мусора по своему постоянному месту жительства).

И суд признал, что гражданин не обязан оплачивать услугу, которой фактически не мог пользоваться, проживая в другом месте. Апелляционная инстанция оставила решение в силе (Мосгорсуд, определение по делу № 33-5339/2020).

Таким образом, есть возможность освободиться от платы за вывоз мусора в связи с неиспользованием жилого помещения. Но, к сожалению, добиться этого пока можно лишь в судебном порядке.