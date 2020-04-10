Как понять, какие меры поддержки дадут вашему бизнесу

Налоговики подготовили инструкцию, как понять, какие преференции вы можете получить из-за коронакризиса.
ФНС России реализовала меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Три шага, чтобы узнать какие меры поддержки распространяются на ваш бизнес.
Шаг № 1
Проверьте свой основной вид экономической деятельности в Едином государственным реестре ЮЛ или ИП. Это можно сделать онлайн с помощью нашего сервиса на сайте.
В сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» поиск осуществляется по наименованию, ИНН или ОГРН (ОГРНИП).
Шаг № 2
Проверьте включен ли ваш бизнес в "Реестр МСП" по состоянию на 01.03.2020 и в какую категорию он входит: микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие.
Для поиска в «Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства» вам понадобится ИНН или ОГРН (ОГРНИП).
Шаг № 3
Ответьте на вопросы и узнайте, какие конкретные меры поддержки распространяются на ваш бизнес.
Меры поддержки для организаций и ИП
- не будет решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых проверок;
- приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые проверки;
- приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами;
- не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютного законодательства - кроме случаев, когда нарушения уже выявлены и если срок давности для привлечения к административной ответственности — до 01.06.2020.
- не составляются акты и решения налоговых органов в рамках выездных (повторных выездных) налоговых проверок;
- приостанавливается срок рассмотрения возражений на акты налоговых проверок.
- Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу налоговой инспекции, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. Эта мера действует для тех случаев, когда срок представления документов пришелся на период с 1 марта по 31 мая 2020 года.
4. Продлены сроки сдачи отчетности
Дополнительные меры поддержки для организаций и ИП в наиболее пострадавших отраслях
1. Перенесены сроки уплаты налогов
2. Перенесены сроки уплаты страховых взносов для микропредприятий
3. Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве С 3 апреля до 3 октября 2020 года введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Он действует только для налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей.
Проверить свой бизнес можно в специальном сервисе — результат о принадлежности к пострадавшим отраслям будет известен сразу. На кого распространяется мораторий по поводу банкротства можно узнать на сайте ФНС России.
Дополнительные основания отсрочки (рассрочки)
- Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10%.
- Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не было.
- Какое обеспечение необходимо для отсрочки или рассрочки
Сроки, на которые предоставляется рассрочка
При снижении выручки организации более чем на 50%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 30% — до 3 лет.
Особые условия
У некоторых налогоплательщиков — особые условия отсрочки и рассрочки.
Это касается крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих, градообразующих организаций, а также реализующих социально-значимые товары или услуги.
Отсрочка по особым условиям